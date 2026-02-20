1 273 3
РФ атаковала баллистикой и 128 БПЛА: ПВО обезвредила 107 целей. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 20 февраля российские оккупанты атаковали Украину баллистикой и 128 БПЛА различных типов.
Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, оккупанты выпустили баллистическую ракету "Искандер-М" из Ростовской области РФ, а также 128 БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и другие из направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ, ВОТ Донецкая обл.
Около 80 из них – "шахеды".
Как отработала ПВО?
По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 107 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 21 ударного БПЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.
так це тероризувати українців.
Але ми вистоїмо та все витримаємо.
Ми будемо свідками,як раша
йтиме на дно,вслід за іхнім кораблем.