РФ атаковала баллистикой и 128 БПЛА: ПВО обезвредила 107 целей. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 20 февраля российские оккупанты атаковали Украину баллистикой и 128 БПЛА различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, оккупанты выпустили баллистическую ракету "Искандер-М" из Ростовской области РФ, а также 128 БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и другие из направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ, ВОТ Донецкая обл.

Около 80 из них – "шахеды".

Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 107 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 21 ударного БПЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

