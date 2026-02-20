РУС
1 273 3

РФ атаковала баллистикой и 128 БПЛА: ПВО обезвредила 107 целей. ИНФОГРАФИКА

Обстрел 20 февраля 2026 года: как отработала ПВО?

В ночь на 20 февраля российские оккупанты атаковали Украину баллистикой и 128 БПЛА различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Подробности

Так, оккупанты выпустили баллистическую ракету "Искандер-М" из Ростовской области РФ, а также 128 БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и другие из направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ, ВОТ Донецкая обл.

Около 80 из них – "шахеды".

Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 107 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 21 ударного БПЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

обстрел (14987) ПВО (2223) Воздушные силы (2101)
Слава! та щира дяка ППО!
показать весь комментарий
20.02.2026 09:04 Ответить
Єдине,що можуть кацапські мразі,
так це тероризувати українців.
Але ми вистоїмо та все витримаємо.
Ми будемо свідками,як раша
йтиме на дно,вслід за іхнім кораблем.
показать весь комментарий
20.02.2026 09:26 Ответить
Нііі..я ще хочу побачити похорон путлєра, патрушева, чеченського кабиздоха. Вони вбили тисячі українців, мого чоловіка..я хочу бачити, як вони здихають.
показать весь комментарий
20.02.2026 09:43 Ответить
 
 