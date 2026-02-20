Россияне атакуют Украину ударными БПЛА, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 20 февраля российские беспилотники атакуют украинские города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
В 17:10 ВС сообщили:
- БПЛА на юго-западе от н.п.Краснополье, курс - западный;
- БПЛА в направлении Лебедина с северо-запада.
БПЛА над г. Запорожье, курс - северо-восточный, - сообщалось в 17:11.
Харьковская область: БПЛА на северо-востоке области в направлении н.п.Печенеги с северо-запада, - сообщалось в 17:12.
БПЛА из Сумской области курсом на Полтавскую область (вектор - Зиньков с севера), - сообщалось в 17:27.
БПЛА на/мимо Сум на востоке, курс - южный/юго-восточный, - сообщалось в 17:36.
Полтавская область: БПЛА в направлении н.п.Опошня с северо-запада, - сообщалось в 17:40.
Сумская область: БПЛА в направлении Боромли с севера, - сообщалось в 17:47.
В 18:18 ВС сообщили:
- Харьковская область: БПЛА в районе Золочева, Краснокутска, Люботина.
- Полтавская область: БПЛА мимо Машевки в направлении Полтавы.
- БПЛА над Запорожьем.
Несколько групп БПЛА курсом на Николаевскую/Херсонскую области из акватории Черного моря, - сообщалось в 19:06.
Черниговская область: БПЛА в направлении Новгород-Северского, - сообщалось в 19:20.
В 20:24 ВС сообщили:
- Харьковская область: БПЛА в направлении н.п.Гуты.
- Сумская область: БПЛА курсом на Белополье и в направлении Полтавской области.
Полтавская область: БПЛА в направлении Великих Сорочинцев, - сообщалось в 20:42.
Группа БПЛА в направлении Запорожья, - сообщалось в 20:47.
БПЛА курсом на Харьков, - сообщалось в 20:54.
Обновление
Группа БпЛА курсом на Днепр, - сообщалось в 21:40.
В 22:48 ВС сообщали:
- Сумщина: БПЛА курсом на Кролевец с востока, а также в направлении Сум.
- Харьковщина: БпЛА в направлении Харькова, Рогани, Ольшанов, Купянская.
В 23:21 ВС сообщили:
Сумщина:
- БпЛА мимо Ахтырки в направлении Полтавщины.
- БПЛА курсом на Дубовязовку.
