Россияне атакуют Украину ударными БПЛА, - Воздушные силы (обновлено)

Воздушные силы ВСУ: Зафиксирован запуск вражеских ударных БПЛА

Вечером 20 февраля российские беспилотники атакуют украинские города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

В 17:10 ВС сообщили:

  • БПЛА на юго-западе от н.п.Краснополье, курс - западный;
  • БПЛА в направлении Лебедина с северо-запада.

БПЛА над г. Запорожье, курс - северо-восточный, - сообщалось в 17:11.

Харьковская область: БПЛА на северо-востоке области в направлении н.п.Печенеги с северо-запада, - сообщалось в 17:12.

БПЛА из Сумской области курсом на Полтавскую область (вектор - Зиньков с севера), - сообщалось в 17:27.

БПЛА на/мимо Сум на востоке, курс - южный/юго-восточный, - сообщалось в 17:36.

Полтавская область: БПЛА в направлении н.п.Опошня с северо-запада, - сообщалось в 17:40.

Сумская область: БПЛА в направлении Боромли с севера, - сообщалось в 17:47.

В 18:18 ВС сообщили:

  • Харьковская область: БПЛА в районе Золочева, Краснокутска, Люботина.
  • Полтавская область: БПЛА мимо Машевки в направлении Полтавы.
  • БПЛА над Запорожьем.

Несколько групп БПЛА курсом на Николаевскую/Херсонскую области из акватории Черного моря, - сообщалось в 19:06.

Черниговская область: БПЛА в направлении Новгород-Северского, - сообщалось в 19:20.

В 20:24 ВС сообщили:

  • Харьковская область: БПЛА в направлении н.п.Гуты.
  • Сумская область: БПЛА курсом на Белополье и в направлении Полтавской области.

Полтавская область: БПЛА в направлении Великих Сорочинцев, - сообщалось в 20:42.

Группа БПЛА в направлении Запорожья, - сообщалось в 20:47.

БПЛА курсом на Харьков, - сообщалось в 20:54.

Обновление

Группа БпЛА курсом на Днепр, - сообщалось в 21:40.

В 22:48 ВС сообщали:

  • Сумщина: БПЛА курсом на Кролевец с востока, а также в направлении Сум.
  • Харьковщина: БпЛА в направлении Харькова, Рогани, Ольшанов, Купянская.

В 23:21 ВС сообщили:

Сумщина:

- БпЛА мимо Ахтырки в направлении Полтавщины.
- БПЛА курсом на Дубовязовку.

Читайте также: РФ атаковала баллистикой и 128 БПЛА: ПВО обезвредила 107 целей. ИНФОГРАФИКА

беспилотник (2856) атака (796) Воздушные силы (2103)
Проукраїнські тгк пишуть,що і в бік росії полетіло їх сотні.
показать весь комментарий
20.02.2026 21:49 Ответить
Воткінські Іскандири щось там отримують!
показать весь комментарий
20.02.2026 23:54 Ответить
 
 