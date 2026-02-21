Росія не реалізувала стратегічні плани та вдалася до енергетичного терору, тоді як Україна довела ефективність сучасної оборонної стратегії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав британський журналіст Чарльз Мур у колонці для The Telegraph.

Аналітики відзначають принизливий для Кремля результат війни: Радянському Союзу знадобилося менш як чотири роки, щоб повністю розгромити нацистську Німеччину та дійти до Берліна.

Нинішня Росія за той самий час змогла окупувати лише близько 20% територій України, фактично ставши "молодшим партнером" Китаю та втративши понад 325 тис. військових убитими. Відступ для Путіна сьогодні означатиме неминучий внутрішній крах і питання про доцільність величезних жертв та санкційної ізоляції.

Україна демонструє сучасну військову ефективність

На противагу застійній російській машині, Україна виявилася однією з найвинахідливіших військових сил сучасності.

Не маючи повноцінного флоту, вона заблокувала російські кораблі у портах і знищує субмарини окупантів.

Українські оператори дронів під час міжнародних навчань демонструють вищу ефективність, ніж кадрові підрозділи НАТО.

Попри зміну риторики США за президентства Дональд Трамп та скорочення допомоги, воля українського народу залишається незламною.

Європа та США: слабкі сторони демократій

Водночас війна висвітлила слабкість європейських демократій та їхню залежність від Вашингтона. Поки Росія просуває наративи про "неминучість перемоги", європейські члени Альянсу стикаються з бюрократією та браком стратегічного центру.

Експерти наголошують, що Велика Британія та Європа переживають "момент 1936 року", коли переозброєння є єдиним способом запобігти великій війні. Підтримка України через нові механізми закупівлі зброї залишається ключовим інструментом, здатним зробити агресію РФ безперспективною найближчим часом.

Путін готується оголосити "перемогу"

Російський диктатор Володимир Путін планує оголосити про "перемогу" у війні проти України, попри реальну ситуацію на фронті, заявив міністр оборони США Піт Гегсет.

"Путін готується оголосити про "перемогу" попри реальний стан справ. Цього можна очікувати, незалежно від того, яким буде результат. На щастя, хоробрість українців і союзників, які стояли поруч з ними, особливо на початку війни, стримувала і перемогла Путіна від досягнення того, чого він хотів, а це була вся Україна", – йдеться у заяві.

