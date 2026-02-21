Україна переграла Росію на полі сучасної війни, - The Telegraph

Україна — найвинахідливіша військова сила сучасності

Росія не реалізувала стратегічні плани та вдалася до енергетичного терору, тоді як Україна довела ефективність сучасної оборонної стратегії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав британський журналіст Чарльз Мур у колонці для The Telegraph.

Аналітики відзначають принизливий для Кремля результат війни: Радянському Союзу знадобилося менш як чотири роки, щоб повністю розгромити нацистську Німеччину та дійти до Берліна.

Нинішня Росія за той самий час змогла окупувати лише близько 20% територій України, фактично ставши "молодшим партнером" Китаю та втративши понад 325 тис. військових убитими. Відступ для Путіна сьогодні означатиме неминучий внутрішній крах і питання про доцільність величезних жертв та санкційної ізоляції.

Україна демонструє сучасну військову ефективність

На противагу застійній російській машині, Україна виявилася однією з найвинахідливіших військових сил сучасності.

  • Не маючи повноцінного флоту, вона заблокувала російські кораблі у портах і знищує субмарини окупантів.

  • Українські оператори дронів під час міжнародних навчань демонструють вищу ефективність, ніж кадрові підрозділи НАТО.

Попри зміну риторики США за президентства Дональд Трамп та скорочення допомоги, воля українського народу залишається незламною.

Європа та США: слабкі сторони демократій

Водночас війна висвітлила слабкість європейських демократій та їхню залежність від Вашингтона. Поки Росія просуває наративи про "неминучість перемоги", європейські члени Альянсу стикаються з бюрократією та браком стратегічного центру.

Експерти наголошують, що Велика Британія та Європа переживають "момент 1936 року", коли переозброєння є єдиним способом запобігти великій війні. Підтримка України через нові механізми закупівлі зброї залишається ключовим інструментом, здатним зробити агресію РФ безперспективною найближчим часом.

Путін готується оголосити "перемогу"

Російський диктатор Володимир Путін планує оголосити про "перемогу" у війні проти України, попри реальну ситуацію на фронті, заявив міністр оборони США Піт Гегсет.

"Путін готується оголосити про "перемогу" попри реальний стан справ. Цього можна очікувати, незалежно від того, яким буде результат. На щастя, хоробрість українців і союзників, які стояли поруч з ними, особливо на початку війни, стримувала і перемогла Путіна від досягнення того, чого він хотів, а це була вся Україна", – йдеться у заяві.

Топ коментарі
+18
Давай ЦИФЕРКИ подивимось

- 0.8 на жінку - тобто через покоління нас стане більш чим в 2 рази менше
- мінус 45% населення
- мінус значна частина чорноземів на півдні, ті що не окуповані заміновані
- мінус енергетика а значить і промисловість та ІТ сектор який тримається просто на зубах

А що втратила РФ? - якихось 1 млн БОМЖІВ? бо нормальні за гроші вмирати в поля не пішли
показати весь коментар
21.02.2026 09:25 Відповісти
+10
https://t.me/Shaleniy_Kit/8353 Олексій Петров, майор, комбат ЗСУ (Шалений Кіт):
Зупиниться… та послухайте! Ці слова Петро Порошенко сказав, якщо не помиляюся 18 січня 2022 року. До початку повномасштабного вторгнення було трішки більше місяця.
Ще був час для того, аби Зеленський, (через погодження Верховної Ради), запровадив в окремих областях України правовий режим… воєнний стан! Та одразу прийняв рішення про застосування військ. І тоді б на руках військових, в першу чергу у Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного були б всі карти. Головне - у них був би ЧАС підготуватися до відбиття нападу! Трохи більше місяця. Це так мало і в той же час, так багато, коли відлік йшов на дні. А вже потім на години!
І байдуже як Президент Зеленський відносився тоді до екс-президента Порошенка! Бо коли мова йде про існування країни, в бік відкидаються всі образи! І якби ж тоді, на Банковій почули: Порошенко, Залужного, Наєва то…
Якби ж!
Якби ж!
Якби ж!
Але, як ми дізналися сьогодні зі статті в «Гардіан», там були зовсім інші думки! І може в мене кидати чим завгодно, але я впевнений в тому, що якби ж тоді, навесні 2019 року, українці вирішили не пограти власною долею, а знов обрали Петра Порошенка і потім постала загроза вторгнення збоку росії, то відповідні рішення Президентом були б прийняти миттєво. І людина, якій народ довірив булаву та клейноди, слухала б своїх генералів, а не завхоза!
Приклад вам потрібен? Та запросто. Згадайте події листопада 2018 року.
p.s. Навіть не уявляю, яку ціну Україна вже заплатила, та ще заплатить за те, що хтось тоді, в січні 2022 року грав в обіженку та не знайшов в собі сміливості приймати політичні рішення!
показати весь коментар
21.02.2026 09:41 Відповісти
+8
цікаво що веселяться і тролять коментатори з прапорами десь з ЕС. Легко "паржать" коли тебе це не чіпає
показати весь коментар
21.02.2026 09:48 Відповісти
всьо прапала
показати весь коментар
21.02.2026 09:43 Відповісти
Иляш я безпосередньо залучений у волонтерство з 2014 року. Твоя дупа горить від прапорів?
показати весь коментар
21.02.2026 10:47 Відповісти
Ти статтю читав чи свої циферки 1 2 3 4 5 тільки вивчив?
показати весь коментар
21.02.2026 09:47 Відповісти
Стаття - фантазії гівноекспердів та лайножурналістів, у яких Україна ніколи нічого не втратила.
показати весь коментар
21.02.2026 13:13 Відповісти
Всі гроші ***** потрачені на чмобіків, повертаються в економіку, на них купують товари і платять податки!!
У ***** скрізь ++!!
показати весь коментар
21.02.2026 10:16 Відповісти
Ціна на квартири підскочила втричі, бо чмобіки скупляються ( хто прожив там рік чи більше, має шалені бабки ) .
Це ниють зумери цапів на всіх форумах..
показати весь коментар
21.02.2026 10:37 Відповісти
Хтось ниє, а хтось заробляє на грошах чмобиків.
показати весь коментар
21.02.2026 10:59 Відповісти
не в 3 рази, на 50-60% десь. основна причина інфляція вище пільгової іпотеки.
тобто ти заплатиш менше за підсумком, ніж коштує житло.
ставки на іпотеку від 2%, сімейні 4-6%
показати весь коментар
21.02.2026 18:45 Відповісти
Та ви бляха дістали вже!!! Нахіба вам те "населення", нахіба ті 40-50-100 мільйонів? Хто їх буде годувати? Дибіли блін! Носяться з тим "населенням", наче це змагання проти циган і муслімів з індусами.
Багатство країни - це ВВП на душу населення. Можна підвищувати ВВП, а можна зменшувати населення, як би це цинічно не звучало. Досить!
Кожен живе як хоче. І якщо родина народжує одну дитину і вкладає в неї весь час і гроші - це для держави корисніше, ніж п'ять дурників без освіти, які зростали в сараї.
показати весь коментар
21.02.2026 10:31 Відповісти
Справедливо
але при деяких умовах - що в твою країну не просочуються сотні тисяч / мільони осіб з іншою культурою, зовсім протилежною... Або й з агресивною сектою в "головах" яка бажає джихадізації та розширення
показати весь коментар
21.02.2026 10:40 Відповісти
Ну звичайно! Країна має бути самодостатньою, а не намагатись закрити дірки і низькооплачувані роботи імігрантами, як в тій самій Норвегії чи Швеції.
Тому повністю підтримую. Рішення має бути комплексним, а не з "офісу простих рішень" єрмака
показати весь коментар
21.02.2026 12:08 Відповісти
Де вас розумово відсталих беруть?

- при мобілізації скільки мобілізуєте з 10 млн?
- Ви думаєте цей "вакуум" не заповнять? - дивіться на ЕС там рожають менше але їх витісняють просто і по факту. Подивіться на "французів" в футболі
- цікаво населення НЕ ТРЕБА - лише спробуйте зараз найти будівельника чи сантехніка і подивитесь як це НЕ ТРЕБА населення
показати весь коментар
21.02.2026 10:46 Відповісти
Так і Україна,це не вічна мерзлота.Тут люди потрібні.В Німеччині он 80 мільйонів живе і країна вдвічі менша.В Польщі вже 40 мільйонів і також на багато менша по площі.
показати весь коментар
21.02.2026 11:47 Відповісти
Не знаю, ви мені скажіть, де вас, розумово відсталих, беруть.
- тільки тупе бидло думає про мобілізацію. Розумні люди думають про технології, завдяки яким мобілізація буде не потрібна. А ти продовжуй штурмувати посадки людьми
- не заповнять, якщо влада не допустить цього. Рішення має бути комплексним, але амеба думає тільки реактивно, тому в багаторівневі плани вона не вміє. Ти амеба
- ви не можете їх знайти саме тому, що значно більшій кількості людей вони потрібні. Ну і амеба накшталт тебе не готова платити сантехніку пристойні гроші. А я платив. Так само і електрикам.
показати весь коментар
21.02.2026 12:13 Відповісти
Ну і врешті решт - ти ким себе уявляєш, чмоня, що намагаєшся жінкам диктувати, скільки їм народжувати? Ти з себе видавлюєщ п'яний кавелдюх зранку і думаєш, що це те ж саме?
Поки ти не виштовхнеш з себе 5 кіло живої істоти, поки ти не забезпечиш йому/їй достойне життя (100-150К євро мінімум) - ти сиди під лавкою і не гавкай. Жінки самі розберуться
показати весь коментар
21.02.2026 12:16 Відповісти
Що ти несеш? Яке ВВП на душу будуть виробляти 20 млн. населення, з яких 10 млн це пенсіонери?
показати весь коментар
21.02.2026 13:15 Відповісти
Шо ти несеш? Хто тобі сказав, що ті 10 млн пенсів доживе до того? З чого ти вирішив, що це план 10 років???
Читай верхній коментар: тупенький Міша Иляш сокрушається, що населення зменшується, і черкз покоління (25 років) нас буде в 2 рази менше. Я ж кажу, що це не проблема, а навпаки можливість. Але ви, тупачки, продовжуйте думати поняттями 60-річної давнини, коли треба було більше робочих рук
показати весь коментар
21.02.2026 13:51 Відповісти
А покоління тих, хто йде за тими 10 млн. пенсіонерів - вони безсмертні чи що? Вони з роками не стануть теж пенсіонерами, дурко дебільне?
Це проблема, це ще й яка проблема. Навіть для розвинених країн це проблема, що казати про бантустани.
показати весь коментар
21.02.2026 14:03 Відповісти
Ну і норм. Ха 50 років "природа сама очиститься". А дурко - син твого батька, бо думає тільки про тут і зараз, а не про стратегію і планування
показати весь коментар
21.02.2026 14:15 Відповісти
Яка природа очиститься, дебіл? Країна, де нема населення - мертва. Ніяке ВВП вона виробляти не буде. Це стратегія для ідіотів.
показати весь коментар
21.02.2026 21:27 Відповісти
оооо, хоть кто-то начал цифрами оперировать, болванчики на них даже не смотрят)) вот там-то и реальность
показати весь коментар
21.02.2026 11:00 Відповісти
Черговий підарський уйобок виліз подивитися "циферки".
На, дивися, якщо не повилазить.

https://youtu.be/bNCyQj6y6f8?si*****************
показати весь коментар
21.02.2026 11:32 Відповісти
Кажуть що мігранти потібні.Але сюди,з нормальнішіх країн,ніхто не поїде.
показати весь коментар
21.02.2026 11:43 Відповісти
Виходить так,що українці страждають,щоб бангладешівці тут жили.
показати весь коментар
21.02.2026 13:18 Відповісти
1. Через два-три покоління і китайців стане в два рази менше...
2. Через покоління нас не стане в два рази менше, бо ми будемо частиною народу ЄС. Можливо українців на території України буде на багато менше, тим більше капопітеків завезених колись в товарняках (яких ви якогось куя записуєте в українці, хоч величезна їх кількість воює-воювала проти українців), ніж до повномаштабки, зато решта українців будуть живі і будуть проживати на території ЄС, в яку Україна буде інтегрована. Українців в Україні до повномаштабки було міліонів з 30. Агресивна війна і не могла покращити ситуацію в Україні, але тепер Голодомору і загальнонаціональних репресій проти українців, підарашці не вдалося. Різняця в циферках говорить сама за себе.
3. При ******** темпах розвитку вітрової і сонячної енергії в ЄС, можливості створення електроенергії виросли в рази. Ефективність такої енергії все ще щороку стрімко росте.
4. Що втратила рашка? Вона втратила найбільшу танкову армію в світі, ЧФ, величезну частину ППО та авіації. Міліон бомжів - тупа клоунада, бо всі вони працювали, про що рапортує раха з найбільших браком робочої сили за весь час. Економічні звязки, які будували сотню років. Міліарди, за які можна було збудувати економіку України десь в Сибірі з нуля. Одні з найбільших запасів грошей та військових запасів в світі і в історії. Втрачених кілька поколінь...
показати весь коментар
21.02.2026 12:57 Відповісти
мінус 45% населення
Ви це повторюєте щоразу.
Так от, будь ласка, обгрунтуйте саме цю ЦИФЕРКУ.
Зі вказанням джерел даних (URL), і головне - визначенням часового відрізку, на якому відбувалось порівняння з озвученим результатом "мінус 45%".
Чекаю.
показати весь коментар
21.02.2026 13:14 Відповісти
а що під час повномасштабної війни на власній території буває інакше?
показати весь коментар
21.02.2026 13:49 Відповісти
І що ти тим хочеш сказати?
показати весь коментар
21.02.2026 17:17 Відповісти
Знаєте, невеликі країни з малим населенням іноді перевищують великі у різний спосіб. Передовсім -розумною політикою. Розмір не завжди має значення. А московщина рано чи пізно розвалиться і втратить території в силу своєї ментальної відсталості. В них азійсько-тоталітарне мислення. Вкрасти, збрехати, загарбати в Заходу і сусідів - все що вони вміють.
показати весь коментар
21.02.2026 17:19 Відповісти
Telegraph чи Телемарафон про це пише?
показати весь коментар
21.02.2026 09:25 Відповісти
Монопенісуально. Шо то шо то лапшемашини
показати весь коментар
21.02.2026 10:38 Відповісти
Дуже чекаю фото ***** в труні. Бо на цій він показує де його болить.
показати весь коментар
21.02.2026 09:27 Відповісти
Знову смішні мантри про бюрократію. Якби не бюрократія, ми б огого і егеге. Справа не в демократії, це банально слабкі народи. Парадоксально усвідомлювати, після всієї цієї релігійної сектантської віри в Захід, що вони навіть технічно слабші.
показати весь коментар
21.02.2026 09:29 Відповісти
Вірунів відразу *****. Захід слабкий лише якщо дивитися поверхнево.
показати весь коментар
21.02.2026 10:58 Відповісти
Для кого така мила казочка,звідки взяли,з телемарафону?
показати весь коментар
21.02.2026 09:30 Відповісти
Свістулька, війна це не комп'ютерна гра, в війну не грають. В війні є або поразка або перемога.
показати весь коментар
21.02.2026 09:38 Відповісти
путін готується оголосити про "перемогу"
Можливо це він зробить на дні побєдобєсія 9 травня. Ось тут цього біса можна відправити до мавзолею, він і кацапам уже набрид)
показати весь коментар
21.02.2026 09:39 Відповісти
З чого ви це взяли.
показати весь коментар
21.02.2026 10:59 Відповісти
https://t.me/zelenicholovichky/12410 Ростислав Павленко:
Наближення роковин початку повномасштабного вторгнення росії не лише привертає закономірну увагу провідних медіа.
По-новому звучать і запитання, і пояснення, і плани.
Головна відмазка на пояснення провалу підготовки до вторгнення, яку зараз навʼязують представники влади - «намагались уникнути паніки».
‼️Але це ні разу не пояснення. Бо треба було не паніку піднімати, а діяти, як Порошенко у 2018: готувати рубежі оборони, посилювати військо, прискорювати програми по зброї відплати, насамперед ракетної. Це просто треба було робити, воно не потребувало ніяких широких оголошень, які могли б привести до паніки.
Так і зараз: кинулись спростовувати, що готуються до тривалої війни. Та ви краще робіть свою роботу: підтримуйте армію, захищайте громади, домагайтесь на переговорах безумовного припинення вогню.
Обʼєднуйте для цього усі можливості країни і суспільства, а не тягніть ковдру на себе, а провалившись укотре, випускайте дими.
Якщо 24 лютого що в показало - то те, що дими лише шкодять. Допомагає робота.
показати весь коментар
21.02.2026 09:39 Відповісти
Якби більшість українців думала, як меньшість, то росія б не напала на НАТО, в якому б ми давно були б. Але змінити людей дуже, важко. Важко навіть з двієчника зробити відмінника, що там казати про те, щоб зробити з тих, хто голосував не за Чорновола, а за інших, людей, які вболівають щиро за Україну і цінують незалежність більше, ніж власні інтереси.
показати весь коментар
21.02.2026 09:40 Відповісти
Як би у населения була власна зброя, то ніякого Києва за 3 дні не було.
показати весь коментар
21.02.2026 10:09 Відповісти
У нас Нема Президента
З 2019 року нема Державності. Все зараз у руках коаліції Заходу. Все виживання народу залежить від них
показати весь коментар
21.02.2026 10:02 Відповісти
Тупе ? Януковощ був президентом
показати весь коментар
21.02.2026 10:47 Відповісти
ти ще тупіший, в 2013 він втік з посади.
показати весь коментар
22.02.2026 02:05 Відповісти
Тобто я все коректно написав "не був"
Дякую , що навіть таке тупе як ти - це не заперечує
показати весь коментар
01.03.2026 10:02 Відповісти
В цілому вірно,але є суттєві помилки у статті.Кацапи за 4 роки окупували не 20%,а 13% території України.7%, Крим і частина Донецької/Луганської обл.були окуповані ще у 2014.Таким чином збройний конфлікт триває скоро як 12 років.Совок воював в коаліції союзників.Самотужки він Німеччину не переміг.
показати весь коментар
21.02.2026 09:57 Відповісти
Окуповане у 2014 можна не рахувати ? Также як лідор не рахує просране у перші три дні.
показати весь коментар
21.02.2026 11:21 Відповісти
https://t.me/Omelyan_News/21438 Віктор Уколов:
"У розслідуванні The Gardian найбільше вражає, що навіть за кілька днів до повномасштабного вторгнення РНБО не послухалася Залужного, який вимагав запровадити воєнний стан, щоб розблокувати застосування ЗСУ!
Але я пригадую, як ще раніше - 18 січня 2022 року в ефірі Прямого і Пʼятого, тобто за півтора місяці до повномасштабного вторгнення Порошенко по пунктах розповідав, що треба зробити, щоб захистити країну.
Цитата з ефіру:«Є конкретні плани: розосередьте авіацію, розосередьте реактивну і крупнокаліберну артилерію, забезпечте прикриття стратегічної інфраструктури протиповітряною та протиракетною обороною. Зробіть усе, щоб не дозволити себе взяти в кільце - захистіть лінію Маріуполь-Крим для того, щоб не допустити прориву суходолом. Виставте бригаду в Житомирські області в Поліссі. Виставте розгорнуту бригаду в Чернігівській області для оборони Києва з півночі і північного сходу. Ви мене вночі розбудіть і я вам розкажу що таке захистити країну!»
Я думаю, якби влада зробила комплекс заходів, який пропонував Порошенко, якби РНБО послухалась Залужного і запровадила воєнний стан - територіальні втрати України були б значно меншими, а життя багатьох українців були б збережені!
Зокрема ворог не пройшов би Чонгар і не захопив би ні Маріуполь, ні Запорізьку АЕС."
показати весь коментар
21.02.2026 10:02 Відповісти
Газети пишуть а ми читаєм і вірим навіть
показати весь коментар
21.02.2026 10:03 Відповісти
По територіям всіх переграв Пісяй Кібуцовіч..
Цілу курську волость скоро поміняє на заес і на План Миру, Потужності і Перемоги
показати весь коментар
21.02.2026 10:41 Відповісти
Фсбшний агент альфред КОХ старается помочь своему фсбшнему руководству. По его писанине явно видно его враждебные замыслы против Украины. Думаю он скоро получит по заслугам , когда вскроют всю агентуру фсб. Слава Украине!.
показати весь коментар
21.02.2026 11:30 Відповісти
Опять украинцев никто не считает. Касапов считают. Они стирают свою армию о нечто невидимое, фантомное. Нечто, что не поддается исчислению, в отличии от русни, которая исчислению поддается как реальный и осязаемый объект. Для понимания той реальности которую западные, и не только, СМИ пропагандируют своей аудитории. Главное что касапы становятся слабее, а какой и чьей ценой, это для западного политикума и обывателя не важно, ведь про это даже не пишут.
показати весь коментар
21.02.2026 12:15 Відповісти
Для них Україна це інструмент і полігон, тому звісно їм по…
показати весь коментар
21.02.2026 14:02 Відповісти
Україна безперечно перемагає. Кожну добу кацапія втрачає тисячу чоловікив. Робочіх там не вистачає, заводи закриваються. Всі рашистькі вільни гроши в економиці йдуть на зброю. А Україна получає безкоштовно зброю зі всього світу.
показати весь коментар
21.02.2026 12:34 Відповісти
 
 