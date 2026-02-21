Україна переграла Росію на полі сучасної війни, - The Telegraph
Росія не реалізувала стратегічні плани та вдалася до енергетичного терору, тоді як Україна довела ефективність сучасної оборонної стратегії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав британський журналіст Чарльз Мур у колонці для The Telegraph.
Аналітики відзначають принизливий для Кремля результат війни: Радянському Союзу знадобилося менш як чотири роки, щоб повністю розгромити нацистську Німеччину та дійти до Берліна.
Нинішня Росія за той самий час змогла окупувати лише близько 20% територій України, фактично ставши "молодшим партнером" Китаю та втративши понад 325 тис. військових убитими. Відступ для Путіна сьогодні означатиме неминучий внутрішній крах і питання про доцільність величезних жертв та санкційної ізоляції.
Україна демонструє сучасну військову ефективність
На противагу застійній російській машині, Україна виявилася однією з найвинахідливіших військових сил сучасності.
Не маючи повноцінного флоту, вона заблокувала російські кораблі у портах і знищує субмарини окупантів.
Українські оператори дронів під час міжнародних навчань демонструють вищу ефективність, ніж кадрові підрозділи НАТО.
Попри зміну риторики США за президентства Дональд Трамп та скорочення допомоги, воля українського народу залишається незламною.
Європа та США: слабкі сторони демократій
Водночас війна висвітлила слабкість європейських демократій та їхню залежність від Вашингтона. Поки Росія просуває наративи про "неминучість перемоги", європейські члени Альянсу стикаються з бюрократією та браком стратегічного центру.
Експерти наголошують, що Велика Британія та Європа переживають "момент 1936 року", коли переозброєння є єдиним способом запобігти великій війні. Підтримка України через нові механізми закупівлі зброї залишається ключовим інструментом, здатним зробити агресію РФ безперспективною найближчим часом.
Путін готується оголосити "перемогу"
Російський диктатор Володимир Путін планує оголосити про "перемогу" у війні проти України, попри реальну ситуацію на фронті, заявив міністр оборони США Піт Гегсет.
"Путін готується оголосити про "перемогу" попри реальний стан справ. Цього можна очікувати, незалежно від того, яким буде результат. На щастя, хоробрість українців і союзників, які стояли поруч з ними, особливо на початку війни, стримувала і перемогла Путіна від досягнення того, чого він хотів, а це була вся Україна", – йдеться у заяві.
- 0.8 на жінку - тобто через покоління нас стане більш чим в 2 рази менше
- мінус 45% населення
- мінус значна частина чорноземів на півдні, ті що не окуповані заміновані
- мінус енергетика а значить і промисловість та ІТ сектор який тримається просто на зубах
А що втратила РФ? - якихось 1 млн БОМЖІВ? бо нормальні за гроші вмирати в поля не пішли
тобто ти заплатиш менше за підсумком, ніж коштує житло.
ставки на іпотеку від 2%, сімейні 4-6%
Багатство країни - це ВВП на душу населення. Можна підвищувати ВВП, а можна зменшувати населення, як би це цинічно не звучало. Досить!
Кожен живе як хоче. І якщо родина народжує одну дитину і вкладає в неї весь час і гроші - це для держави корисніше, ніж п'ять дурників без освіти, які зростали в сараї.
але при деяких умовах - що в твою країну не просочуються сотні тисяч / мільони осіб з іншою культурою, зовсім протилежною... Або й з агресивною сектою в "головах" яка бажає джихадізації та розширення
Тому повністю підтримую. Рішення має бути комплексним, а не з "офісу простих рішень" єрмака
- при мобілізації скільки мобілізуєте з 10 млн?
- Ви думаєте цей "вакуум" не заповнять? - дивіться на ЕС там рожають менше але їх витісняють просто і по факту. Подивіться на "французів" в футболі
- цікаво населення НЕ ТРЕБА - лише спробуйте зараз найти будівельника чи сантехніка і подивитесь як це НЕ ТРЕБА населення
- тільки тупе бидло думає про мобілізацію. Розумні люди думають про технології, завдяки яким мобілізація буде не потрібна. А ти продовжуй штурмувати посадки людьми
- не заповнять, якщо влада не допустить цього. Рішення має бути комплексним, але амеба думає тільки реактивно, тому в багаторівневі плани вона не вміє. Ти амеба
- ви не можете їх знайти саме тому, що значно більшій кількості людей вони потрібні. Ну і амеба накшталт тебе не готова платити сантехніку пристойні гроші. А я платив. Так само і електрикам.
Поки ти не виштовхнеш з себе 5 кіло живої істоти, поки ти не забезпечиш йому/їй достойне життя (100-150К євро мінімум) - ти сиди під лавкою і не гавкай. Жінки самі розберуться
Читай верхній коментар: тупенький Міша Иляш сокрушається, що населення зменшується, і черкз покоління (25 років) нас буде в 2 рази менше. Я ж кажу, що це не проблема, а навпаки можливість. Але ви, тупачки, продовжуйте думати поняттями 60-річної давнини, коли треба було більше робочих рук
Це проблема, це ще й яка проблема. Навіть для розвинених країн це проблема, що казати про бантустани.
Na, dyvysya, yakshcho ne povylazyt'.
2. Через покоління нас не стане в два рази менше, бо ми будемо частиною народу ЄС. Можливо українців на території України буде на багато менше, тим більше капопітеків завезених колись в товарняках (яких ви якогось куя записуєте в українці, хоч величезна їх кількість воює-воювала проти українців), ніж до повномаштабки, зато решта українців будуть живі і будуть проживати на території ЄС, в яку Україна буде інтегрована. Українців в Україні до повномаштабки було міліонів з 30. Агресивна війна і не могла покращити ситуацію в Україні, але тепер Голодомору і загальнонаціональних репресій проти українців, підарашці не вдалося. Різняця в циферках говорить сама за себе.
3. При ******** темпах розвитку вітрової і сонячної енергії в ЄС, можливості створення електроенергії виросли в рази. Ефективність такої енергії все ще щороку стрімко росте.
4. Що втратила рашка? Вона втратила найбільшу танкову армію в світі, ЧФ, величезну частину ППО та авіації. Міліон бомжів - тупа клоунада, бо всі вони працювали, про що рапортує раха з найбільших браком робочої сили за весь час. Економічні звязки, які будували сотню років. Міліарди, за які можна було збудувати економіку України десь в Сибірі з нуля. Одні з найбільших запасів грошей та військових запасів в світі і в історії. Втрачених кілька поколінь...
Можливо це він зробить на дні побєдобєсія 9 травня. Ось тут цього біса можна відправити до мавзолею, він і кацапам уже набрид)
Наближення роковин початку повномасштабного вторгнення росії не лише привертає закономірну увагу провідних медіа.
По-новому звучать і запитання, і пояснення, і плани.
Головна відмазка на пояснення провалу підготовки до вторгнення, яку зараз навʼязують представники влади - «намагались уникнути паніки».
‼️Але це ні разу не пояснення. Бо треба було не паніку піднімати, а діяти, як Порошенко у 2018: готувати рубежі оборони, посилювати військо, прискорювати програми по зброї відплати, насамперед ракетної. Це просто треба було робити, воно не потребувало ніяких широких оголошень, які могли б привести до паніки.
Так і зараз: кинулись спростовувати, що готуються до тривалої війни. Та ви краще робіть свою роботу: підтримуйте армію, захищайте громади, домагайтесь на переговорах безумовного припинення вогню.
Обʼєднуйте для цього усі можливості країни і суспільства, а не тягніть ковдру на себе, а провалившись укотре, випускайте дими.
Якщо 24 лютого що в показало - то те, що дими лише шкодять. Допомагає робота.
Зупиниться… та послухайте! Ці слова Петро Порошенко сказав, якщо не помиляюся 18 січня 2022 року. До початку повномасштабного вторгнення було трішки більше місяця.
Ще був час для того, аби Зеленський, (через погодження Верховної Ради), запровадив в окремих областях України правовий режим… воєнний стан! Та одразу прийняв рішення про застосування військ. І тоді б на руках військових, в першу чергу у Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного були б всі карти. Головне - у них був би ЧАС підготуватися до відбиття нападу! Трохи більше місяця. Це так мало і в той же час, так багато, коли відлік йшов на дні. А вже потім на години!
І байдуже як Президент Зеленський відносився тоді до екс-президента Порошенка! Бо коли мова йде про існування країни, в бік відкидаються всі образи! І якби ж тоді, на Банковій почули: Порошенко, Залужного, Наєва то…
Але, як ми дізналися сьогодні зі статті в «Гардіан», там були зовсім інші думки! І може в мене кидати чим завгодно, але я впевнений в тому, що якби ж тоді, навесні 2019 року, українці вирішили не пограти власною долею, а знов обрали Петра Порошенка і потім постала загроза вторгнення збоку росії, то відповідні рішення Президентом були б прийняти миттєво. І людина, якій народ довірив булаву та клейноди, слухала б своїх генералів, а не завхоза!
Приклад вам потрібен? Та запросто. Згадайте події листопада 2018 року.
p.s. Навіть не уявляю, яку ціну Україна вже заплатила, та ще заплатить за те, що хтось тоді, в січні 2022 року грав в обіженку та не знайшов в собі сміливості приймати політичні рішення!
З 2019 року нема Державності. Все зараз у руках коаліції Заходу. Все виживання народу залежить від них
Дякую , що навіть таке тупе як ти - це не заперечує
"У розслідуванні The Gardian найбільше вражає, що навіть за кілька днів до повномасштабного вторгнення РНБО не послухалася Залужного, який вимагав запровадити воєнний стан, щоб розблокувати застосування ЗСУ!
Але я пригадую, як ще раніше - 18 січня 2022 року в ефірі Прямого і Пʼятого, тобто за півтора місяці до повномасштабного вторгнення Порошенко по пунктах розповідав, що треба зробити, щоб захистити країну.
Цитата з ефіру:«Є конкретні плани: розосередьте авіацію, розосередьте реактивну і крупнокаліберну артилерію, забезпечте прикриття стратегічної інфраструктури протиповітряною та протиракетною обороною. Зробіть усе, щоб не дозволити себе взяти в кільце - захистіть лінію Маріуполь-Крим для того, щоб не допустити прориву суходолом. Виставте бригаду в Житомирські області в Поліссі. Виставте розгорнуту бригаду в Чернігівській області для оборони Києва з півночі і північного сходу. Ви мене вночі розбудіть і я вам розкажу що таке захистити країну!»
Я думаю, якби влада зробила комплекс заходів, який пропонував Порошенко, якби РНБО послухалась Залужного і запровадила воєнний стан - територіальні втрати України були б значно меншими, а життя багатьох українців були б збережені!
Зокрема ворог не пройшов би Чонгар і не захопив би ні Маріуполь, ні Запорізьку АЕС."
Цілу курську волость скоро поміняє на заес і на План Миру, Потужності і Перемоги