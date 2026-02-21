Украина переиграла Россию на поле современной войны, - The Telegraph
Россия не реализовала стратегические планы и прибегла к энергетическому террору, тогда как Украина доказала эффективность современной оборонной стратегии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал британский журналист Чарльз Мур в колонке для The Telegraph.
Аналитики отмечают унизительный для Кремля результат войны: Советскому Союзу понадобилось менее четырех лет, чтобы полностью разгромить нацистскую Германию и дойти до Берлина.
Нынешняя Россия за то же время смогла оккупировать только около 20% территорий Украины, фактически став "младшим партнером" Китая и потеряв более 325 тыс. военных убитыми. Отступление для Путина сегодня будет означать неизбежный внутренний крах и вопрос о целесообразности огромных жертв и санкционной изоляции.
Украина демонстрирует современную военную эффективность
В противовес застойной российской машине, Украина оказалась одной из самых изобретательных военных сил современности.
-
Не имея полноценного флота, она заблокировала российские корабли в портах и уничтожает подводные лодки оккупантов.
-
Украинские операторы дронов во время международных учений демонстрируют более высокую эффективность, чем кадровые подразделения НАТО.
Несмотря на изменение риторики США при президентстве Дональда Трампа и сокращение помощи, воля украинского народа остается несокрушимой.
Европа и США: слабые стороны демократий
В то же время война выявила слабость европейских демократий и их зависимость от Вашингтона. Пока Россия продвигает нарративы о "неизбежности победы", европейские члены Альянса сталкиваются с бюрократией и отсутствием стратегического центра.
Эксперты отмечают, что Великобритания и Европа переживают "момент 1936 года", когда перевооружение является единственным способом предотвратить большую войну. Поддержка Украины через новые механизмы закупки оружия остается ключевым инструментом, способным сделать агрессию РФ бесперспективной в ближайшее время.
Путин готовится объявить "победу"
Российский диктатор Владимир Путин планирует объявить о "победе" в войне против Украины, несмотря на реальную ситуацию на фронте, заявил министр обороны США Пит Хэгсет.
"Путин готовится объявить о "победе" несмотря на реальное положение дел. Этого можно ожидать, независимо от того, каким будет результат. К счастью, храбрость украинцев и союзников, которые стояли рядом с ними, особенно в начале войны, сдерживала и победила Путина в достижении того, чего он хотел, а это была вся Украина", - говорится в заявлении.
- 0.8 на жінку - тобто через покоління нас стане більш чим в 2 рази менше
- мінус 45% населення
- мінус значна частина чорноземів на півдні, ті що не окуповані заміновані
- мінус енергетика а значить і промисловість та ІТ сектор який тримається просто на зубах
А що втратила РФ? - якихось 1 млн БОМЖІВ? бо нормальні за гроші вмирати в поля не пішли
У ***** скрізь ++!!
Це ниють зумери цапів на всіх форумах..
тобто ти заплатиш менше за підсумком, ніж коштує житло.
ставки на іпотеку від 2%, сімейні 4-6%
Багатство країни - це ВВП на душу населення. Можна підвищувати ВВП, а можна зменшувати населення, як би це цинічно не звучало. Досить!
Кожен живе як хоче. І якщо родина народжує одну дитину і вкладає в неї весь час і гроші - це для держави корисніше, ніж п'ять дурників без освіти, які зростали в сараї.
але при деяких умовах - що в твою країну не просочуються сотні тисяч / мільони осіб з іншою культурою, зовсім протилежною... Або й з агресивною сектою в "головах" яка бажає джихадізації та розширення
Тому повністю підтримую. Рішення має бути комплексним, а не з "офісу простих рішень" єрмака
- при мобілізації скільки мобілізуєте з 10 млн?
- Ви думаєте цей "вакуум" не заповнять? - дивіться на ЕС там рожають менше але їх витісняють просто і по факту. Подивіться на "французів" в футболі
- цікаво населення НЕ ТРЕБА - лише спробуйте зараз найти будівельника чи сантехніка і подивитесь як це НЕ ТРЕБА населення
- тільки тупе бидло думає про мобілізацію. Розумні люди думають про технології, завдяки яким мобілізація буде не потрібна. А ти продовжуй штурмувати посадки людьми
- не заповнять, якщо влада не допустить цього. Рішення має бути комплексним, але амеба думає тільки реактивно, тому в багаторівневі плани вона не вміє. Ти амеба
- ви не можете їх знайти саме тому, що значно більшій кількості людей вони потрібні. Ну і амеба накшталт тебе не готова платити сантехніку пристойні гроші. А я платив. Так само і електрикам.
Поки ти не виштовхнеш з себе 5 кіло живої істоти, поки ти не забезпечиш йому/їй достойне життя (100-150К євро мінімум) - ти сиди під лавкою і не гавкай. Жінки самі розберуться
Читай верхній коментар: тупенький Міша Иляш сокрушається, що населення зменшується, і черкз покоління (25 років) нас буде в 2 рази менше. Я ж кажу, що це не проблема, а навпаки можливість. Але ви, тупачки, продовжуйте думати поняттями 60-річної давнини, коли треба було більше робочих рук
Це проблема, це ще й яка проблема. Навіть для розвинених країн це проблема, що казати про бантустани.
На, дивися, якщо не повилазить.
https://youtu.be/bNCyQj6y6f8?si*****************
2. Через покоління нас не стане в два рази менше, бо ми будемо частиною народу ЄС. Можливо українців на території України буде на багато менше, тим більше капопітеків завезених колись в товарняках (яких ви якогось куя записуєте в українці, хоч величезна їх кількість воює-воювала проти українців), ніж до повномаштабки, зато решта українців будуть живі і будуть проживати на території ЄС, в яку Україна буде інтегрована. Українців в Україні до повномаштабки було міліонів з 30. Агресивна війна і не могла покращити ситуацію в Україні, але тепер Голодомору і загальнонаціональних репресій проти українців, підарашці не вдалося. Різняця в циферках говорить сама за себе.
3. При ******** темпах розвитку вітрової і сонячної енергії в ЄС, можливості створення електроенергії виросли в рази. Ефективність такої енергії все ще щороку стрімко росте.
4. Що втратила рашка? Вона втратила найбільшу танкову армію в світі, ЧФ, величезну частину ППО та авіації. Міліон бомжів - тупа клоунада, бо всі вони працювали, про що рапортує раха з найбільших браком робочої сили за весь час. Економічні звязки, які будували сотню років. Міліарди, за які можна було збудувати економіку України десь в Сибірі з нуля. Одні з найбільших запасів грошей та військових запасів в світі і в історії. Втрачених кілька поколінь...
Ви це повторюєте щоразу.
Так от, будь ласка, обгрунтуйте саме цю ЦИФЕРКУ.
Зі вказанням джерел даних (URL), і головне - визначенням часового відрізку, на якому відбувалось порівняння з озвученим результатом "мінус 45%".
Чекаю.
Можливо це він зробить на дні побєдобєсія 9 травня. Ось тут цього біса можна відправити до мавзолею, він і кацапам уже набрид)
Наближення роковин початку повномасштабного вторгнення росії не лише привертає закономірну увагу провідних медіа.
По-новому звучать і запитання, і пояснення, і плани.
Головна відмазка на пояснення провалу підготовки до вторгнення, яку зараз навʼязують представники влади - «намагались уникнути паніки».
‼️Але це ні разу не пояснення. Бо треба було не паніку піднімати, а діяти, як Порошенко у 2018: готувати рубежі оборони, посилювати військо, прискорювати програми по зброї відплати, насамперед ракетної. Це просто треба було робити, воно не потребувало ніяких широких оголошень, які могли б привести до паніки.
Так і зараз: кинулись спростовувати, що готуються до тривалої війни. Та ви краще робіть свою роботу: підтримуйте армію, захищайте громади, домагайтесь на переговорах безумовного припинення вогню.
Обʼєднуйте для цього усі можливості країни і суспільства, а не тягніть ковдру на себе, а провалившись укотре, випускайте дими.
Якщо 24 лютого що в показало - то те, що дими лише шкодять. Допомагає робота.
Зупиниться… та послухайте! Ці слова Петро Порошенко сказав, якщо не помиляюся 18 січня 2022 року. До початку повномасштабного вторгнення було трішки більше місяця.
Ще був час для того, аби Зеленський, (через погодження Верховної Ради), запровадив в окремих областях України правовий режим… воєнний стан! Та одразу прийняв рішення про застосування військ. І тоді б на руках військових, в першу чергу у Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного були б всі карти. Головне - у них був би ЧАС підготуватися до відбиття нападу! Трохи більше місяця. Це так мало і в той же час, так багато, коли відлік йшов на дні. А вже потім на години!
І байдуже як Президент Зеленський відносився тоді до екс-президента Порошенка! Бо коли мова йде про існування країни, в бік відкидаються всі образи! І якби ж тоді, на Банковій почули: Порошенко, Залужного, Наєва то…
Якби ж!
Якби ж!
Якби ж!
Але, як ми дізналися сьогодні зі статті в «Гардіан», там були зовсім інші думки! І може в мене кидати чим завгодно, але я впевнений в тому, що якби ж тоді, навесні 2019 року, українці вирішили не пограти власною долею, а знов обрали Петра Порошенка і потім постала загроза вторгнення збоку росії, то відповідні рішення Президентом були б прийняти миттєво. І людина, якій народ довірив булаву та клейноди, слухала б своїх генералів, а не завхоза!
Приклад вам потрібен? Та запросто. Згадайте події листопада 2018 року.
p.s. Навіть не уявляю, яку ціну Україна вже заплатила, та ще заплатить за те, що хтось тоді, в січні 2022 року грав в обіженку та не знайшов в собі сміливості приймати політичні рішення!
З 2019 року нема Державності. Все зараз у руках коаліції Заходу. Все виживання народу залежить від них
"У розслідуванні The Gardian найбільше вражає, що навіть за кілька днів до повномасштабного вторгнення РНБО не послухалася Залужного, який вимагав запровадити воєнний стан, щоб розблокувати застосування ЗСУ!
Але я пригадую, як ще раніше - 18 січня 2022 року в ефірі Прямого і Пʼятого, тобто за півтора місяці до повномасштабного вторгнення Порошенко по пунктах розповідав, що треба зробити, щоб захистити країну.
Цитата з ефіру:«Є конкретні плани: розосередьте авіацію, розосередьте реактивну і крупнокаліберну артилерію, забезпечте прикриття стратегічної інфраструктури протиповітряною та протиракетною обороною. Зробіть усе, щоб не дозволити себе взяти в кільце - захистіть лінію Маріуполь-Крим для того, щоб не допустити прориву суходолом. Виставте бригаду в Житомирські області в Поліссі. Виставте розгорнуту бригаду в Чернігівській області для оборони Києва з півночі і північного сходу. Ви мене вночі розбудіть і я вам розкажу що таке захистити країну!»
Я думаю, якби влада зробила комплекс заходів, який пропонував Порошенко, якби РНБО послухалась Залужного і запровадила воєнний стан - територіальні втрати України були б значно меншими, а життя багатьох українців були б збережені!
Зокрема ворог не пройшов би Чонгар і не захопив би ні Маріуполь, ні Запорізьку АЕС."
Цілу курську волость скоро поміняє на заес і на План Миру, Потужності і Перемоги