7 631 63

Украина переиграла Россию на поле современной войны, - The Telegraph

Украина — самая изобретательная военная сила современности

Россия не реализовала стратегические планы и прибегла к энергетическому террору, тогда как Украина доказала эффективность современной оборонной стратегии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал британский журналист Чарльз Мур в колонке для The Telegraph.

Аналитики отмечают унизительный для Кремля результат войны: Советскому Союзу понадобилось менее четырех лет, чтобы полностью разгромить нацистскую Германию и дойти до Берлина.

Нынешняя Россия за то же время смогла оккупировать только около 20% территорий Украины, фактически став "младшим партнером" Китая и потеряв более 325 тыс. военных убитыми. Отступление для Путина сегодня будет означать неизбежный внутренний крах и вопрос о целесообразности огромных жертв и санкционной изоляции.

Украина демонстрирует современную военную эффективность

В противовес застойной российской машине, Украина оказалась одной из самых изобретательных военных сил современности.

  • Не имея полноценного флота, она заблокировала российские корабли в портах и уничтожает подводные лодки оккупантов.

  • Украинские операторы дронов во время международных учений демонстрируют более высокую эффективность, чем кадровые подразделения НАТО.

Несмотря на изменение риторики США при президентстве Дональда Трампа и сокращение помощи, воля украинского народа остается несокрушимой.

Европа и США: слабые стороны демократий

В то же время война выявила слабость европейских демократий и их зависимость от Вашингтона. Пока Россия продвигает нарративы о "неизбежности победы", европейские члены Альянса сталкиваются с бюрократией и отсутствием стратегического центра.

Эксперты отмечают, что Великобритания и Европа переживают "момент 1936 года", когда перевооружение является единственным способом предотвратить большую войну. Поддержка Украины через новые механизмы закупки оружия остается ключевым инструментом, способным сделать агрессию РФ бесперспективной в ближайшее время.

Путин готовится объявить "победу"

Российский диктатор Владимир Путин планирует объявить о "победе" в войне против Украины, несмотря на реальную ситуацию на фронте, заявил министр обороны США Пит Хэгсет.

"Путин готовится объявить о "победе" несмотря на реальное положение дел. Этого можно ожидать, независимо от того, каким будет результат. К счастью, храбрость украинцев и союзников, которые стояли рядом с ними, особенно в начале войны, сдерживала и победила Путина в достижении того, чего он хотел, а это была вся Украина", - говорится в заявлении.

путин владимир (16127) россия (22182) война в Украине (7331)
+17
Давай ЦИФЕРКИ подивимось

- 0.8 на жінку - тобто через покоління нас стане більш чим в 2 рази менше
- мінус 45% населення
- мінус значна частина чорноземів на півдні, ті що не окуповані заміновані
- мінус енергетика а значить і промисловість та ІТ сектор який тримається просто на зубах

А що втратила РФ? - якихось 1 млн БОМЖІВ? бо нормальні за гроші вмирати в поля не пішли
21.02.2026 09:25 Ответить
+10
https://t.me/Shaleniy_Kit/8353 Олексій Петров, майор, комбат ЗСУ (Шалений Кіт):
Зупиниться… та послухайте! Ці слова Петро Порошенко сказав, якщо не помиляюся 18 січня 2022 року. До початку повномасштабного вторгнення було трішки більше місяця.
Ще був час для того, аби Зеленський, (через погодження Верховної Ради), запровадив в окремих областях України правовий режим… воєнний стан! Та одразу прийняв рішення про застосування військ. І тоді б на руках військових, в першу чергу у Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного були б всі карти. Головне - у них був би ЧАС підготуватися до відбиття нападу! Трохи більше місяця. Це так мало і в той же час, так багато, коли відлік йшов на дні. А вже потім на години!
І байдуже як Президент Зеленський відносився тоді до екс-президента Порошенка! Бо коли мова йде про існування країни, в бік відкидаються всі образи! І якби ж тоді, на Банковій почули: Порошенко, Залужного, Наєва то…
Якби ж!
Якби ж!
Якби ж!
Але, як ми дізналися сьогодні зі статті в «Гардіан», там були зовсім інші думки! І може в мене кидати чим завгодно, але я впевнений в тому, що якби ж тоді, навесні 2019 року, українці вирішили не пограти власною долею, а знов обрали Петра Порошенка і потім постала загроза вторгнення збоку росії, то відповідні рішення Президентом були б прийняти миттєво. І людина, якій народ довірив булаву та клейноди, слухала б своїх генералів, а не завхоза!
Приклад вам потрібен? Та запросто. Згадайте події листопада 2018 року.
p.s. Навіть не уявляю, яку ціну Україна вже заплатила, та ще заплатить за те, що хтось тоді, в січні 2022 року грав в обіженку та не знайшов в собі сміливості приймати політичні рішення!
21.02.2026 09:41 Ответить
+7
цікаво що веселяться і тролять коментатори з прапорами десь з ЕС. Легко "паржать" коли тебе це не чіпає
21.02.2026 09:48 Ответить
всьо прапала
21.02.2026 09:43 Ответить
цікаво що веселяться і тролять коментатори з прапорами десь з ЕС. Легко "паржать" коли тебе це не чіпає
21.02.2026 09:48 Ответить
Иляш я безпосередньо залучений у волонтерство з 2014 року. Твоя дупа горить від прапорів?
21.02.2026 10:47 Ответить
Ти статтю читав чи свої циферки 1 2 3 4 5 тільки вивчив?
21.02.2026 09:47 Ответить
Стаття - фантазії гівноекспердів та лайножурналістів, у яких Україна ніколи нічого не втратила.
21.02.2026 13:13 Ответить
Всі гроші ***** потрачені на чмобіків, повертаються в економіку, на них купують товари і платять податки!!
У ***** скрізь ++!!
21.02.2026 10:16 Ответить
Ціна на квартири підскочила втричі, бо чмобіки скупляються ( хто прожив там рік чи більше, має шалені бабки ) .
Це ниють зумери цапів на всіх форумах..
21.02.2026 10:37 Ответить
Хтось ниє, а хтось заробляє на грошах чмобиків.
21.02.2026 10:59 Ответить
не в 3 рази, на 50-60% десь. основна причина інфляція вище пільгової іпотеки.
тобто ти заплатиш менше за підсумком, ніж коштує житло.
ставки на іпотеку від 2%, сімейні 4-6%
21.02.2026 18:45 Ответить
Та ви бляха дістали вже!!! Нахіба вам те "населення", нахіба ті 40-50-100 мільйонів? Хто їх буде годувати? Дибіли блін! Носяться з тим "населенням", наче це змагання проти циган і муслімів з індусами.
Багатство країни - це ВВП на душу населення. Можна підвищувати ВВП, а можна зменшувати населення, як би це цинічно не звучало. Досить!
Кожен живе як хоче. І якщо родина народжує одну дитину і вкладає в неї весь час і гроші - це для держави корисніше, ніж п'ять дурників без освіти, які зростали в сараї.
21.02.2026 10:31 Ответить
Справедливо
але при деяких умовах - що в твою країну не просочуються сотні тисяч / мільони осіб з іншою культурою, зовсім протилежною... Або й з агресивною сектою в "головах" яка бажає джихадізації та розширення
21.02.2026 10:40 Ответить
Ну звичайно! Країна має бути самодостатньою, а не намагатись закрити дірки і низькооплачувані роботи імігрантами, як в тій самій Норвегії чи Швеції.
Тому повністю підтримую. Рішення має бути комплексним, а не з "офісу простих рішень" єрмака
21.02.2026 12:08 Ответить
Де вас розумово відсталих беруть?

- при мобілізації скільки мобілізуєте з 10 млн?
- Ви думаєте цей "вакуум" не заповнять? - дивіться на ЕС там рожають менше але їх витісняють просто і по факту. Подивіться на "французів" в футболі
- цікаво населення НЕ ТРЕБА - лише спробуйте зараз найти будівельника чи сантехніка і подивитесь як це НЕ ТРЕБА населення
21.02.2026 10:46 Ответить
Так і Україна,це не вічна мерзлота.Тут люди потрібні.В Німеччині он 80 мільйонів живе і країна вдвічі менша.В Польщі вже 40 мільйонів і також на багато менша по площі.
21.02.2026 11:47 Ответить
Не знаю, ви мені скажіть, де вас, розумово відсталих, беруть.
- тільки тупе бидло думає про мобілізацію. Розумні люди думають про технології, завдяки яким мобілізація буде не потрібна. А ти продовжуй штурмувати посадки людьми
- не заповнять, якщо влада не допустить цього. Рішення має бути комплексним, але амеба думає тільки реактивно, тому в багаторівневі плани вона не вміє. Ти амеба
- ви не можете їх знайти саме тому, що значно більшій кількості людей вони потрібні. Ну і амеба накшталт тебе не готова платити сантехніку пристойні гроші. А я платив. Так само і електрикам.
21.02.2026 12:13 Ответить
Ну і врешті решт - ти ким себе уявляєш, чмоня, що намагаєшся жінкам диктувати, скільки їм народжувати? Ти з себе видавлюєщ п'яний кавелдюх зранку і думаєш, що це те ж саме?
Поки ти не виштовхнеш з себе 5 кіло живої істоти, поки ти не забезпечиш йому/їй достойне життя (100-150К євро мінімум) - ти сиди під лавкою і не гавкай. Жінки самі розберуться
21.02.2026 12:16 Ответить
Що ти несеш? Яке ВВП на душу будуть виробляти 20 млн. населення, з яких 10 млн це пенсіонери?
21.02.2026 13:15 Ответить
Шо ти несеш? Хто тобі сказав, що ті 10 млн пенсів доживе до того? З чого ти вирішив, що це план 10 років???
Читай верхній коментар: тупенький Міша Иляш сокрушається, що населення зменшується, і черкз покоління (25 років) нас буде в 2 рази менше. Я ж кажу, що це не проблема, а навпаки можливість. Але ви, тупачки, продовжуйте думати поняттями 60-річної давнини, коли треба було більше робочих рук
21.02.2026 13:51 Ответить
А покоління тих, хто йде за тими 10 млн. пенсіонерів - вони безсмертні чи що? Вони з роками не стануть теж пенсіонерами, дурко дебільне?
Це проблема, це ще й яка проблема. Навіть для розвинених країн це проблема, що казати про бантустани.
21.02.2026 14:03 Ответить
Ну і норм. Ха 50 років "природа сама очиститься". А дурко - син твого батька, бо думає тільки про тут і зараз, а не про стратегію і планування
21.02.2026 14:15 Ответить
Яка природа очиститься, дебіл? Країна, де нема населення - мертва. Ніяке ВВП вона виробляти не буде. Це стратегія для ідіотів.
21.02.2026 21:27 Ответить
оооо, хоть кто-то начал цифрами оперировать, болванчики на них даже не смотрят)) вот там-то и реальность
21.02.2026 11:00 Ответить
Черговий підарський уйобок виліз подивитися "циферки".
На, дивися, якщо не повилазить.

https://youtu.be/bNCyQj6y6f8?si*****************
21.02.2026 11:32 Ответить
Кажуть що мігранти потібні.Але сюди,з нормальнішіх країн,ніхто не поїде.
21.02.2026 11:43 Ответить
Виходить так,що українці страждають,щоб бангладешівці тут жили.
21.02.2026 13:18 Ответить
1. Через два-три покоління і китайців стане в два рази менше...
2. Через покоління нас не стане в два рази менше, бо ми будемо частиною народу ЄС. Можливо українців на території України буде на багато менше, тим більше капопітеків завезених колись в товарняках (яких ви якогось куя записуєте в українці, хоч величезна їх кількість воює-воювала проти українців), ніж до повномаштабки, зато решта українців будуть живі і будуть проживати на території ЄС, в яку Україна буде інтегрована. Українців в Україні до повномаштабки було міліонів з 30. Агресивна війна і не могла покращити ситуацію в Україні, але тепер Голодомору і загальнонаціональних репресій проти українців, підарашці не вдалося. Різняця в циферках говорить сама за себе.
3. При ******** темпах розвитку вітрової і сонячної енергії в ЄС, можливості створення електроенергії виросли в рази. Ефективність такої енергії все ще щороку стрімко росте.
4. Що втратила рашка? Вона втратила найбільшу танкову армію в світі, ЧФ, величезну частину ППО та авіації. Міліон бомжів - тупа клоунада, бо всі вони працювали, про що рапортує раха з найбільших браком робочої сили за весь час. Економічні звязки, які будували сотню років. Міліарди, за які можна було збудувати економіку України десь в Сибірі з нуля. Одні з найбільших запасів грошей та військових запасів в світі і в історії. Втрачених кілька поколінь...
21.02.2026 12:57 Ответить
мінус 45% населення
Ви це повторюєте щоразу.
Так от, будь ласка, обгрунтуйте саме цю ЦИФЕРКУ.
Зі вказанням джерел даних (URL), і головне - визначенням часового відрізку, на якому відбувалось порівняння з озвученим результатом "мінус 45%".
Чекаю.
21.02.2026 13:14 Ответить
а що під час повномасштабної війни на власній території буває інакше?
21.02.2026 13:49 Ответить
І що ти тим хочеш сказати?
21.02.2026 17:17 Ответить
Знаєте, невеликі країни з малим населенням іноді перевищують великі у різний спосіб. Передовсім -розумною політикою. Розмір не завжди має значення. А московщина рано чи пізно розвалиться і втратить території в силу своєї ментальної відсталості. В них азійсько-тоталітарне мислення. Вкрасти, збрехати, загарбати в Заходу і сусідів - все що вони вміють.
21.02.2026 17:19 Ответить
Telegraph чи Телемарафон про це пише?
21.02.2026 09:25 Ответить
Монопенісуально. Шо то шо то лапшемашини
21.02.2026 10:38 Ответить
Дуже чекаю фото ***** в труні. Бо на цій він показує де його болить.
21.02.2026 09:27 Ответить
Знову смішні мантри про бюрократію. Якби не бюрократія, ми б огого і егеге. Справа не в демократії, це банально слабкі народи. Парадоксально усвідомлювати, після всієї цієї релігійної сектантської віри в Захід, що вони навіть технічно слабші.
21.02.2026 09:29 Ответить
Вірунів відразу *****. Захід слабкий лише якщо дивитися поверхнево.
21.02.2026 10:58 Ответить
Для кого така мила казочка,звідки взяли,з телемарафону?
21.02.2026 09:30 Ответить
Свістулька, війна це не комп'ютерна гра, в війну не грають. В війні є або поразка або перемога.
21.02.2026 09:38 Ответить
путін готується оголосити про "перемогу"
Можливо це він зробить на дні побєдобєсія 9 травня. Ось тут цього біса можна відправити до мавзолею, він і кацапам уже набрид)
21.02.2026 09:39 Ответить
З чого ви це взяли.
21.02.2026 10:59 Ответить
https://t.me/zelenicholovichky/12410 Ростислав Павленко:
Наближення роковин початку повномасштабного вторгнення росії не лише привертає закономірну увагу провідних медіа.
По-новому звучать і запитання, і пояснення, і плани.
Головна відмазка на пояснення провалу підготовки до вторгнення, яку зараз навʼязують представники влади - «намагались уникнути паніки».
‼️Але це ні разу не пояснення. Бо треба було не паніку піднімати, а діяти, як Порошенко у 2018: готувати рубежі оборони, посилювати військо, прискорювати програми по зброї відплати, насамперед ракетної. Це просто треба було робити, воно не потребувало ніяких широких оголошень, які могли б привести до паніки.
Так і зараз: кинулись спростовувати, що готуються до тривалої війни. Та ви краще робіть свою роботу: підтримуйте армію, захищайте громади, домагайтесь на переговорах безумовного припинення вогню.
Обʼєднуйте для цього усі можливості країни і суспільства, а не тягніть ковдру на себе, а провалившись укотре, випускайте дими.
Якщо 24 лютого що в показало - то те, що дими лише шкодять. Допомагає робота.
21.02.2026 09:39 Ответить
Якби більшість українців думала, як меньшість, то росія б не напала на НАТО, в якому б ми давно були б. Але змінити людей дуже, важко. Важко навіть з двієчника зробити відмінника, що там казати про те, щоб зробити з тих, хто голосував не за Чорновола, а за інших, людей, які вболівають щиро за Україну і цінують незалежність більше, ніж власні інтереси.
21.02.2026 09:40 Ответить
Як би у населения була власна зброя, то ніякого Києва за 3 дні не було.
21.02.2026 10:09 Ответить
У нас Нема Президента
З 2019 року нема Державності. Все зараз у руках коаліції Заходу. Все виживання народу залежить від них
21.02.2026 10:02 Ответить
Тупе ? Януковощ був президентом
21.02.2026 10:47 Ответить
В цілому вірно,але є суттєві помилки у статті.Кацапи за 4 роки окупували не 20%,а 13% території України.7%, Крим і частина Донецької/Луганської обл.були окуповані ще у 2014.Таким чином збройний конфлікт триває скоро як 12 років.Совок воював в коаліції союзників.Самотужки він Німеччину не переміг.
21.02.2026 09:57 Ответить
Окуповане у 2014 можна не рахувати ? Также як лідор не рахує просране у перші три дні.
21.02.2026 11:21 Ответить
https://t.me/Omelyan_News/21438 Віктор Уколов:
"У розслідуванні The Gardian найбільше вражає, що навіть за кілька днів до повномасштабного вторгнення РНБО не послухалася Залужного, який вимагав запровадити воєнний стан, щоб розблокувати застосування ЗСУ!
Але я пригадую, як ще раніше - 18 січня 2022 року в ефірі Прямого і Пʼятого, тобто за півтора місяці до повномасштабного вторгнення Порошенко по пунктах розповідав, що треба зробити, щоб захистити країну.
Цитата з ефіру:«Є конкретні плани: розосередьте авіацію, розосередьте реактивну і крупнокаліберну артилерію, забезпечте прикриття стратегічної інфраструктури протиповітряною та протиракетною обороною. Зробіть усе, щоб не дозволити себе взяти в кільце - захистіть лінію Маріуполь-Крим для того, щоб не допустити прориву суходолом. Виставте бригаду в Житомирські області в Поліссі. Виставте розгорнуту бригаду в Чернігівській області для оборони Києва з півночі і північного сходу. Ви мене вночі розбудіть і я вам розкажу що таке захистити країну!»
Я думаю, якби влада зробила комплекс заходів, який пропонував Порошенко, якби РНБО послухалась Залужного і запровадила воєнний стан - територіальні втрати України були б значно меншими, а життя багатьох українців були б збережені!
Зокрема ворог не пройшов би Чонгар і не захопив би ні Маріуполь, ні Запорізьку АЕС."
21.02.2026 10:02 Ответить
Газети пишуть а ми читаєм і вірим навіть
21.02.2026 10:03 Ответить
По територіям всіх переграв Пісяй Кібуцовіч..
Цілу курську волость скоро поміняє на заес і на План Миру, Потужності і Перемоги
21.02.2026 10:41 Ответить
Фсбшний агент альфред КОХ старается помочь своему фсбшнему руководству. По его писанине явно видно его враждебные замыслы против Украины. Думаю он скоро получит по заслугам , когда вскроют всю агентуру фсб. Слава Украине!.
21.02.2026 11:30 Ответить
Опять украинцев никто не считает. Касапов считают. Они стирают свою армию о нечто невидимое, фантомное. Нечто, что не поддается исчислению, в отличии от русни, которая исчислению поддается как реальный и осязаемый объект. Для понимания той реальности которую западные, и не только, СМИ пропагандируют своей аудитории. Главное что касапы становятся слабее, а какой и чьей ценой, это для западного политикума и обывателя не важно, ведь про это даже не пишут.
21.02.2026 12:15 Ответить
Для них Україна це інструмент і полігон, тому звісно їм по…
21.02.2026 14:02 Ответить
Україна безперечно перемагає. Кожну добу кацапія втрачає тисячу чоловікив. Робочіх там не вистачає, заводи закриваються. Всі рашистькі вільни гроши в економиці йдуть на зброю. А Україна получає безкоштовно зброю зі всього світу.
21.02.2026 12:34 Ответить
 
 