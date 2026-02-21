Россия не реализовала стратегические планы и прибегла к энергетическому террору, тогда как Украина доказала эффективность современной оборонной стратегии.

Аналитики отмечают унизительный для Кремля результат войны: Советскому Союзу понадобилось менее четырех лет, чтобы полностью разгромить нацистскую Германию и дойти до Берлина.

Нынешняя Россия за то же время смогла оккупировать только около 20% территорий Украины, фактически став "младшим партнером" Китая и потеряв более 325 тыс. военных убитыми. Отступление для Путина сегодня будет означать неизбежный внутренний крах и вопрос о целесообразности огромных жертв и санкционной изоляции.

Украина демонстрирует современную военную эффективность

В противовес застойной российской машине, Украина оказалась одной из самых изобретательных военных сил современности.

Не имея полноценного флота, она заблокировала российские корабли в портах и уничтожает подводные лодки оккупантов.

Украинские операторы дронов во время международных учений демонстрируют более высокую эффективность, чем кадровые подразделения НАТО.

Несмотря на изменение риторики США при президентстве Дональда Трампа и сокращение помощи, воля украинского народа остается несокрушимой.

Европа и США: слабые стороны демократий

В то же время война выявила слабость европейских демократий и их зависимость от Вашингтона. Пока Россия продвигает нарративы о "неизбежности победы", европейские члены Альянса сталкиваются с бюрократией и отсутствием стратегического центра.

Эксперты отмечают, что Великобритания и Европа переживают "момент 1936 года", когда перевооружение является единственным способом предотвратить большую войну. Поддержка Украины через новые механизмы закупки оружия остается ключевым инструментом, способным сделать агрессию РФ бесперспективной в ближайшее время.

Путин готовится объявить "победу"

Российский диктатор Владимир Путин планирует объявить о "победе" в войне против Украины, несмотря на реальную ситуацию на фронте, заявил министр обороны США Пит Хэгсет.

"Путин готовится объявить о "победе" несмотря на реальное положение дел. Этого можно ожидать, независимо от того, каким будет результат. К счастью, храбрость украинцев и союзников, которые стояли рядом с ними, особенно в начале войны, сдерживала и победила Путина в достижении того, чего он хотел, а это была вся Украина", - говорится в заявлении.

