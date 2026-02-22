Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 259 780 осіб (+890 за добу), 11 694 танки, 37 470 артсистем, 24 069 ББМ. ІНФОГРАФІКА

знищення російського зрк

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 259 780 осіб російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.02.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 259 780 (+890) осіб
  • танків - 11 694 (+9) од.
  • бойових броньованих машин - 24 069 (+6) од.
  • артилерійських систем - 37 470 (+41) од.
  • РСЗВ - 1 652 (+1) од.
  • засоби ППО - 1 303 (+0) од.
  • літаків - 435 (+0) од.
  • гелікоптерів - 348 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 142 113 (+1 705) од.
  • крилаті ракети - 4 314 (+0) од.
  • кораблі / катери - 29 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 79 500 (+205) од.
  • спеціальна техніка - 4 073 (+0) од.

ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Арта та автівки - супер!
Слава Україні!
Героям слава!
показати весь коментар
22.02.2026 07:53 Відповісти
Знову "свистопляска"... Вчора писали про два уражені сторожові кораблі, типу "Охотник", і про два Бе-12 (літаки). А у зведенні - "по нулях"... Може, нема точних даних - чи "знищення", чи "пошкодження"? Почекаємо до завтра... Про Ка-27 відрапортували на третій день...
показати весь коментар
22.02.2026 08:01 Відповісти
В тім то й річ що уражені, а не знищені.
Окрім цього ще була знищена РСЗВ "Торнадо-С" в статистиці йдеться про неї, чи про щось інше, невідомо, зачикаємо (до речі сьогодні остання неділя зими 25-26)
Падлюки п'яту весну нам пересрали
показати весь коментар
22.02.2026 08:40 Відповісти
Уражені тут теж фіксуються! Було ще про збиття су-35, в його теж с звіті досі немає...
показати весь коментар
22.02.2026 09:03 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
22.02.2026 08:09 Відповісти
Логістика 205 од. не пагано, наівть в десятці (дев'ятий показник з початку повномаштабки) і перейдено три тисячі з початку місяця.
БпЛА 1 705 - другий показник.
За три тижні лютого вісім діб коли безпілотників було менше тисячі
14.02. (день закоханих) - 914
все інше в середньому по пів тисячі (що також овер-дох...yя)
показати весь коментар
22.02.2026 08:52 Відповісти

после поражения 2х бе-12 и 2х охотников, ждём Маричку в гости на новорасийск, как это было в прошлый раз😀
показати весь коментар
22.02.2026 09:33 Відповісти
https://t.me/usivoho/41206 На Росії мінус гелікоптери Мі-8 та Ка-52 (дивіться скрін за ссиллю): Відновленню вони не підлягають.

​Гарна ціль, враховуючи те, що ворог активно використовує Ка-52 для збиття БпЛА.
показати весь коментар
22.02.2026 15:25 Відповісти
 
 