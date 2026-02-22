Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 259 780 осіб (+890 за добу), 11 694 танки, 37 470 артсистем, 24 069 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 259 780 осіб російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.02.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 259 780 (+890) осіб
- танків - 11 694 (+9) од.
- бойових броньованих машин - 24 069 (+6) од.
- артилерійських систем - 37 470 (+41) од.
- РСЗВ - 1 652 (+1) од.
- засоби ППО - 1 303 (+0) од.
- літаків - 435 (+0) од.
- гелікоптерів - 348 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 142 113 (+1 705) од.
- крилаті ракети - 4 314 (+0) од.
- кораблі / катери - 29 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 79 500 (+205) од.
- спеціальна техніка - 4 073 (+0) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
Окрім цього ще була знищена РСЗВ "Торнадо-С" в статистиці йдеться про неї, чи про щось інше, невідомо, зачикаємо (до речі сьогодні остання неділя зими 25-26)
Падлюки п'яту весну нам пересрали
БпЛА 1 705 - другий показник.
За три тижні лютого вісім діб коли безпілотників було менше тисячі
14.02. (день закоханих) - 914
все інше в середньому по пів тисячі (що також овер-дох...yя)
после поражения 2х бе-12 и 2х охотников, ждём Маричку в гости на новорасийск, как это было в прошлый раз😀
Гарна ціль, враховуючи те, що ворог активно використовує Ка-52 для збиття БпЛА.