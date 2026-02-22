Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 259 780 человек (+890 за сутки), 11 694 танка, 37 470 артсистем, 24 069 ББМ. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 259 780 человек российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.02.26 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 259 780 (+890) человек
- танков - 11 694 (+9) ед.
- боевых бронированных машин - 24 069 (+6) ед.
- артиллерийских систем - 37 470 (+41) ед.
- РСЗО - 1 652 (+1) ед.
- средства ПВО - 1 303 (+0) ед.
- самолетов - 435 (+0) ед.
- вертолетов - 348 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 142 113 (+1 705) ед.
- крылатые ракеты - 4 314 (+0) ед.
- корабли / катера - 29 (+0) ед.
- подводные лодки - 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны - 79 500 (+205) ед.
- специальная техника - 4 073 (+0) ед.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
Слава Україні!
Героям слава!
Окрім цього ще була знищена РСЗВ "Торнадо-С" в статистиці йдеться про неї, чи про щось інше, невідомо, зачикаємо (до речі сьогодні остання неділя зими 25-26)
Падлюки п'яту весну нам пересрали
БпЛА 1 705 - другий показник.
За три тижні лютого вісім діб коли безпілотників було менше тисячі
14.02. (день закоханих) - 914
все інше в середньому по пів тисячі (що також овер-дох...yя)
после поражения 2х бе-12 и 2х охотников, ждём Маричку в гости на новорасийск, как это было в прошлый раз😀
Гарна ціль, враховуючи те, що ворог активно використовує Ка-52 для збиття БпЛА.