3 247 8

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 259 780 человек (+890 за сутки), 11 694 танка, 37 470 артсистем, 24 069 ББМ. ИНФОГРАФИКА

уничтожение российского ЗРК

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 259 780 человек российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.02.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 259 780 (+890) человек
  • танков - 11 694 (+9) ед.
  • боевых бронированных машин - 24 069 (+6) ед.
  • артиллерийских систем - 37 470 (+41) ед.
  • РСЗО - 1 652 (+1) ед.
  • средства ПВО - 1 303 (+0) ед.
  • самолетов - 435 (+0) ед.
  • вертолетов - 348 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 142 113 (+1 705) ед.
  • крылатые ракеты - 4 314 (+0) ед.
  • корабли / катера - 29 (+0) ед.
  • подводные лодки - 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 79 500 (+205) ед.
  • специальная техника - 4 073 (+0) ед.

ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Арта та автівки - супер!
Слава Україні!
Героям слава!
22.02.2026 07:53 Ответить
Знову "свистопляска"... Вчора писали про два уражені сторожові кораблі, типу "Охотник", і про два Бе-12 (літаки). А у зведенні - "по нулях"... Може, нема точних даних - чи "знищення", чи "пошкодження"? Почекаємо до завтра... Про Ка-27 відрапортували на третій день...
22.02.2026 08:01 Ответить
В тім то й річ що уражені, а не знищені.
Окрім цього ще була знищена РСЗВ "Торнадо-С" в статистиці йдеться про неї, чи про щось інше, невідомо, зачикаємо (до речі сьогодні остання неділя зими 25-26)
Падлюки п'яту весну нам пересрали
22.02.2026 08:40 Ответить
Уражені тут теж фіксуються! Було ще про збиття су-35, в його теж с звіті досі немає...
показать весь комментарий
22.02.2026 09:03 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
22.02.2026 08:09 Ответить
Логістика 205 од. не пагано, наівть в десятці (дев'ятий показник з початку повномаштабки) і перейдено три тисячі з початку місяця.
БпЛА 1 705 - другий показник.
За три тижні лютого вісім діб коли безпілотників було менше тисячі
14.02. (день закоханих) - 914
все інше в середньому по пів тисячі (що також овер-дох...yя)
22.02.2026 08:52 Ответить

после поражения 2х бе-12 и 2х охотников, ждём Маричку в гости на новорасийск, как это было в прошлый раз😀
22.02.2026 09:33 Ответить
https://t.me/usivoho/41206 На Росії мінус гелікоптери Мі-8 та Ка-52 (дивіться скрін за ссиллю): Відновленню вони не підлягають.

​Гарна ціль, враховуючи те, що ворог активно використовує Ка-52 для збиття БпЛА.
22.02.2026 15:25 Ответить
 
 