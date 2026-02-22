Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 259 780 человек (+890 за сутки), 11 694 танка, 37 470 артсистем, 24 069 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 259 780 человек российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.02.26 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 259 780 (+890) человек

танков - 11 694 (+9) ед.

боевых бронированных машин - 24 069 (+6) ед.

артиллерийских систем - 37 470 (+41) ед.

РСЗО - 1 652 (+1) ед.

средства ПВО - 1 303 (+0) ед.

самолетов - 435 (+0) ед.

вертолетов - 348 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 142 113 (+1 705) ед.

крылатые ракеты - 4 314 (+0) ед.

корабли / катера - 29 (+0) ед.

подводные лодки - 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 79 500 (+205) ед.

специальная техника - 4 073 (+0) ед.

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

