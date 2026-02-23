Російські злочини не можна "списати" на переговорах, - духовний радник Трампа Бернс

На переговорах про мир не можна проігнорувати чи "списати" злочини Росії проти людяності, які вона чинить в Україні.

Про це заявив пастор Марк Бернс, духовний радник президента США Дональда Трампа, на Міжнародній конференції з питань правосуддя Justice Conference, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Жорстокість Росії не лише порушила кордони. Вона порушила гуманність. Лікарні бомбили. Школи були мішенями. Дітей вбивали. Батькам не давали відповісти на крики своїх дітей. Це не війна. Це воєнні злочини. Це навмисна кампанія терору проти невинних", - зазначив Бернс.

Він запевнив, що він не зупиниться, поки не припиниться бомбардування в Україні, і не покине її.

Пастор також підкреслив, що Росія має заплатити за свої воєнні злочини: "зґвалтування, викрадення, навмисні бомбардування понад 700 релігійних установ, вбитих дітей".

Духовний радник Трампа Бернс прибув до Києва

Сьогодні стало відомо, що до Києва із візитом прибув пастор і духовний радник президента США Марк Бернс. Він прибув до України, щоб висловити підтримку державі перед роковинами повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, перший свій візит до України Бернс здійснив 31 березня 2025 року. Під час візиту пастор відвідав Бучу, Ірпінь і Бородянку, де ознайомився з наслідками злочинів російської армії проти мирного населення. Він особисто поспілкувався зі свідками трагедій

У грудні 2025 року Бернс заявив, що після його поїздки до України Республіканська партія активніше підтримує Київ, а Дональд Трамп постійно отримує інформацію про війну.

