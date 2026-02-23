Духовний радник Трампа Бернс прибув до Києва: "Ситуація в Україні жахлива через дії Росії". ВIДЕО
До Києва із візитом прибув пастор і духовний радник президента США Марк Бернс.
Про це повідомили "Новини Live", передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За словами Бернса, він прибув до України, щоб висловити підтримку державі перед роковинами повномасштабного вторгнення.
"Ситуація в Україні жахлива через дії Росії, тому ми тут. Президент Трамп зобов'язався зробити все, щоб повернути додому понад 20 тисяч зниклих, викрадених, переміщених дітей. Тому ми тут", - сказав пастор.
Що передувало?
- Нагадаємо, перший свій візит до України Бернс здійснив 31 березня 2025 року. Під час візиту пастор відвідав Бучу, Ірпінь і Бородянку, де ознайомився з наслідками злочинів російської армії проти мирного населення. Він особисто поспілкувався зі свідками трагедій.
- У грудні 2025 року Бернс заявив, що після його поїздки до України Республіканська партія активніше підтримує Київ, а Дональд Трамп постійно отримує інформацію про війну.
