Духовний радник Трампа Бернс прибув до Києва: "Ситуація в Україні жахлива через дії Росії". ВIДЕО

До Києва із візитом прибув пастор і духовний радник президента США Марк Бернс.

Що відомо?

За словами Бернса, він прибув до України, щоб висловити підтримку державі перед роковинами повномасштабного вторгнення.

"Ситуація в Україні жахлива через дії Росії, тому ми тут. Президент Трамп зобов'язався зробити все, щоб повернути додому понад 20 тисяч зниклих, викрадених, переміщених дітей. Тому ми тут", - сказав пастор.

Що передувало?

  • Нагадаємо, перший свій візит до України Бернс здійснив 31 березня 2025 року. Під час візиту пастор відвідав Бучу, Ірпінь і Бородянку, де ознайомився з наслідками злочинів російської армії проти мирного населення. Він особисто поспілкувався зі свідками трагедій.
  • У грудні 2025 року Бернс заявив, що після його поїздки до України Республіканська партія активніше підтримує Київ, а Дональд Трамп постійно отримує інформацію про війну.

так роби як радник шось ...зі своїм пацієнтом трампом , бо тоді який же ти радник ,коли Білий дім ,на Білий дурдом перетворився ?!!!...
23.02.2026 15:13 Відповісти
Реальний вплив на трампа має хіба що Нетаньяху, а не подібні радники... тож просити треба Нетаньяху, але не видно щоб Зеленський про щось проств Нетаньяху
23.02.2026 15:15 Відповісти
Це отого з власівсько лєнточкою, що справа на фото? Спершу думай, а потім пропонуй.
23.02.2026 15:27 Відповісти
В такому разі вплинути на трампа не вийде
23.02.2026 15:52 Відповісти
Вплинути можна лише переставши з ним загравати, а дипломатам відкрито в присутності американських ЗМІ називати речі своїми іменами. Щоб позбутись чиряка, його потрібно вичавити.
23.02.2026 16:00 Відповісти
Да не буде цього , ну наївний народ 🤦‍♂️
23.02.2026 16:05 Відповісти
За плісняви не буде, я ілюзіями не страждаю. але зміни мусять відбутись.
23.02.2026 16:42 Відповісти
А чому не сам Трамп? Файли епштейна заважають?
23.02.2026 15:16 Відповісти
Через дії зосії та Америки... .
23.02.2026 15:17 Відповісти
Пробачте росії.
23.02.2026 15:19 Відповісти
Духовний зрадник
23.02.2026 15:19 Відповісти
який духовний наставник, такий і учень
23.02.2026 15:22 Відповісти
А де у Трампа "Духовне"?
23.02.2026 15:24 Відповісти
В штанях
23.02.2026 16:12 Відповісти
Духовність Трампа в долларах вимірюється, чим більше тим духовніший.
23.02.2026 16:46 Відповісти
Вітаємо, пане Бернс.
23.02.2026 15:24 Відповісти
А той духовних Соборовати може? Чи Біса ізгоняти??? По обличчю,як би, не погана людина....може відсріває, причастить.... хворого
23.02.2026 15:26 Відповісти
А Трамп знає, що в нього є "духовний радник"?
23.02.2026 15:27 Відповісти
Альо, Бернс, передай американцям, що ти облажався і направив Трампа на мерзенний шлях зрадника і негідника №2 в світі після *****.
23.02.2026 15:33 Відповісти
Духовному советнику не помешает провести обряд экзорцизма над подопечным. А вдруг.
23.02.2026 15:34 Відповісти
У всіх негрів вигляд бувших чемпіонів з боксу...а Кличко бувшим не виглядає!
23.02.2026 15:45 Відповісти
Прибув працівник культу та 3,14здобол одночасно на якого його підопічний шодо дущі хер поклав.
23.02.2026 15:48 Відповісти
По моємо цього радника ніякий трамп не слухає, можливо і не знає , а йому сподобалось приїздити в Україну бо приймають не гірше, як якогось єврорейського премєра: шикарний готель, їда в ресторанах, возять з охороною, зустрічається з важливими людьми і т.д.
23.02.2026 15:51 Відповісти
Схожий на сутенера шлюх
23.02.2026 15:58 Відповісти
Все с чего-то начинают.
23.02.2026 21:48 Відповісти
Гарна людина, але нiякого вiдношення до Трампа вiн не має. Вони зустрiчались одного разу коли Бернс органiзував зустрiч з виборцями у своєму округу.
23.02.2026 17:13 Відповісти
 
 