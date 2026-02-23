Духовний радник Трампа Бернс прибув до Києва: "Ситуація в Україні жахлива через дії Росії". ВIДЕО

До Києва із візитом прибув пастор і духовний радник президента США Марк Бернс.

Про це повідомили "Новини Live", передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

За словами Бернса, він прибув до України, щоб висловити підтримку державі перед роковинами повномасштабного вторгнення.

"Ситуація в Україні жахлива через дії Росії, тому ми тут. Президент Трамп зобов'язався зробити все, щоб повернути додому понад 20 тисяч зниклих, викрадених, переміщених дітей. Тому ми тут", - сказав пастор.

Читайте: Двопартійна підтримка Києва у США зростає. Трамп може приїхати в Україну, - пастор Бернс

Що передувало?

Нагадаємо, перший свій візит до України Бернс здійснив 31 березня 2025 року. Під час візиту пастор відвідав Бучу, Ірпінь і Бородянку, де ознайомився з наслідками злочинів російської армії проти мирного населення. Він особисто поспілкувався зі свідками трагедій.

У грудні 2025 року Бернс заявив, що після його поїздки до України Республіканська партія активніше підтримує Київ, а Дональд Трамп постійно отримує інформацію про війну.

Читайте: Американський бізнес масово вимагає відшкодування коштів після скасування тарифів Трампа, ‒ FT