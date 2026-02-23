РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13050 посетителей онлайн
Новости Видео Визит Бернса в Украину
3 125 27

Духовный советник Трампа Бернс прибыл в Киев: "Ситуация в Украине ужасная из-за действий России"

Духовный советник Трампа Бернс прибыл в Киев: что известно?

В Киев с визитом прибыл пастор и духовный советник президента США Марк Бернс.

Об этом сообщили "Новости Live", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

По словам Бернса, он прибыл в Украину, чтобы выразить поддержку государству перед годовщиной полномасштабного вторжения.

"Ситуация в Украине ужасная из-за действий России, поэтому мы здесь. Президент Трамп обязался сделать все, чтобы вернуть домой более 20 тысяч пропавших, похищенных, перемещенных детей. Поэтому мы здесь", - сказал пастор.

Читайте: Двухпартийная поддержка Киева в США растет. Трамп может приехать в Украину, - пастор Бернс

Что предшествовало?

  • Напомним, первый свой визит в Украину Бернс совершил 31 марта 2025 года. Во время визита пастор посетил Бучу, Ирпень и Бородянку, где ознакомился с последствиями преступлений российской армии против мирного населения. Он лично пообщался со свидетелями трагедий.
  • В декабре 2025 года Бернс заявил, что после его поездки в Украину Республиканская партия более активно поддерживает Киев, а Дональд Трамп постоянно получает информацию о войне.

Читайте: Американский бизнес массово требует возмещения средств после отмены тарифов Трампа, - FT

Автор: 

США (29503) Бернс Марк (5)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
так роби як радник шось ...зі своїм пацієнтом трампом , бо тоді який же ти радник ,коли Білий дім ,на Білий дурдом перетворився ?!!!...
показать весь комментарий
23.02.2026 15:13 Ответить
+6
А де у Трампа "Духовне"?
показать весь комментарий
23.02.2026 15:24 Ответить
+4
Це отого з власівсько лєнточкою, що справа на фото? Спершу думай, а потім пропонуй.
показать весь комментарий
23.02.2026 15:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
так роби як радник шось ...зі своїм пацієнтом трампом , бо тоді який же ти радник ,коли Білий дім ,на Білий дурдом перетворився ?!!!...
показать весь комментарий
23.02.2026 15:13 Ответить
Реальний вплив на трампа має хіба що Нетаньяху, а не подібні радники... тож просити треба Нетаньяху, але не видно щоб Зеленський про щось проств Нетаньяху
показать весь комментарий
23.02.2026 15:15 Ответить
Це отого з власівсько лєнточкою, що справа на фото? Спершу думай, а потім пропонуй.
показать весь комментарий
23.02.2026 15:27 Ответить
В такому разі вплинути на трампа не вийде
показать весь комментарий
23.02.2026 15:52 Ответить
Вплинути можна лише переставши з ним загравати, а дипломатам відкрито в присутності американських ЗМІ називати речі своїми іменами. Щоб позбутись чиряка, його потрібно вичавити.
показать весь комментарий
23.02.2026 16:00 Ответить
Да не буде цього , ну наївний народ 🤦‍♂️
показать весь комментарий
23.02.2026 16:05 Ответить
За плісняви не буде, я ілюзіями не страждаю. але зміни мусять відбутись.
показать весь комментарий
23.02.2026 16:42 Ответить
А чому не сам Трамп? Файли епштейна заважають?
показать весь комментарий
23.02.2026 15:16 Ответить
Через дії зосії та Америки... .
показать весь комментарий
23.02.2026 15:17 Ответить
Пробачте росії.
показать весь комментарий
23.02.2026 15:19 Ответить
Духовний зрадник
показать весь комментарий
23.02.2026 15:19 Ответить
який духовний наставник, такий і учень
показать весь комментарий
23.02.2026 15:22 Ответить
А де у Трампа "Духовне"?
показать весь комментарий
23.02.2026 15:24 Ответить
В штанях
показать весь комментарий
23.02.2026 16:12 Ответить
Духовність Трампа в долларах вимірюється, чим більше тим духовніший.
показать весь комментарий
23.02.2026 16:46 Ответить
Вітаємо, пане Бернс.
показать весь комментарий
23.02.2026 15:24 Ответить
А той духовних Соборовати може? Чи Біса ізгоняти??? По обличчю,як би, не погана людина....може відсріває, причастить.... хворого
показать весь комментарий
23.02.2026 15:26 Ответить
А Трамп знає, що в нього є "духовний радник"?
показать весь комментарий
23.02.2026 15:27 Ответить
Альо, Бернс, передай американцям, що ти облажався і направив Трампа на мерзенний шлях зрадника і негідника №2 в світі після *****.
показать весь комментарий
23.02.2026 15:33 Ответить
Духовному советнику не помешает провести обряд экзорцизма над подопечным. А вдруг.
показать весь комментарий
23.02.2026 15:34 Ответить
У всіх негрів вигляд бувших чемпіонів з боксу...а Кличко бувшим не виглядає!
показать весь комментарий
23.02.2026 15:45 Ответить
Прибув працівник культу та 3,14здобол одночасно на якого його підопічний шодо дущі хер поклав.
показать весь комментарий
23.02.2026 15:48 Ответить
По моємо цього радника ніякий трамп не слухає, можливо і не знає , а йому сподобалось приїздити в Україну бо приймають не гірше, як якогось єврорейського премєра: шикарний готель, їда в ресторанах, возять з охороною, зустрічається з важливими людьми і т.д.
показать весь комментарий
23.02.2026 15:51 Ответить
Схожий на сутенера шлюх
показать весь комментарий
23.02.2026 15:58 Ответить
Все с чего-то начинают.
показать весь комментарий
23.02.2026 21:48 Ответить
Гарна людина, але нiякого вiдношення до Трампа вiн не має. Вони зустрiчались одного разу коли Бернс органiзував зустрiч з виборцями у своєму округу.
показать весь комментарий
23.02.2026 17:13 Ответить
 
 