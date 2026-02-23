Духовный советник Трампа Бернс прибыл в Киев: "Ситуация в Украине ужасная из-за действий России"

В Киев с визитом прибыл пастор и духовный советник президента США Марк Бернс.

Об этом сообщили "Новости Live", передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По словам Бернса, он прибыл в Украину, чтобы выразить поддержку государству перед годовщиной полномасштабного вторжения.

"Ситуация в Украине ужасная из-за действий России, поэтому мы здесь. Президент Трамп обязался сделать все, чтобы вернуть домой более 20 тысяч пропавших, похищенных, перемещенных детей. Поэтому мы здесь", - сказал пастор.

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Что предшествовало?

Напомним, первый свой визит в Украину Бернс совершил 31 марта 2025 года. Во время визита пастор посетил Бучу, Ирпень и Бородянку, где ознакомился с последствиями преступлений российской армии против мирного населения. Он лично пообщался со свидетелями трагедий.

В декабре 2025 года Бернс заявил, что после его поездки в Украину Республиканская партия более активно поддерживает Киев, а Дональд Трамп постоянно получает информацию о войне.

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