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Духовный советник Трампа Бернс прибыл в Киев: "Ситуация в Украине ужасная из-за действий России"
В Киев с визитом прибыл пастор и духовный советник президента США Марк Бернс.
Об этом сообщили "Новости Live", передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По словам Бернса, он прибыл в Украину, чтобы выразить поддержку государству перед годовщиной полномасштабного вторжения.
"Ситуация в Украине ужасная из-за действий России, поэтому мы здесь. Президент Трамп обязался сделать все, чтобы вернуть домой более 20 тысяч пропавших, похищенных, перемещенных детей. Поэтому мы здесь", - сказал пастор.
Что предшествовало?
- Напомним, первый свой визит в Украину Бернс совершил 31 марта 2025 года. Во время визита пастор посетил Бучу, Ирпень и Бородянку, где ознакомился с последствиями преступлений российской армии против мирного населения. Он лично пообщался со свидетелями трагедий.
- В декабре 2025 года Бернс заявил, что после его поездки в Украину Республиканская партия более активно поддерживает Киев, а Дональд Трамп постоянно получает информацию о войне.
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