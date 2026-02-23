Российские преступления нельзя "списать" на переговорах — духовный советник Трампа Бернс

На переговорах о мире нельзя игнорировать или "списать" преступления России против человечности, которые она совершает в Украине.

Об этом заявил пастор Марк Бернс, духовный советник президента США Дональда Трампа, на Международной конференции по вопросам правосудия Justice Conference, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"Жестокость России не только нарушила границы. Она нарушила гуманность. Больницы бомбили. Школы были мишенями. Детей убивали. Родителям не давали ответить на крики своих детей. Это не война. Это военные преступления. Это преднамеренная кампания террора против невинных", - отметил Бернс.

Он заверил, что не остановится, пока не прекратятся бомбардировки в Украине, и не покинет ее.

Пастор также подчеркнул, что Россия должна заплатить за свои военные преступления: "изнасилования, похищения, преднамеренные бомбардировки более 700 религиозных учреждений, убитых детей".

Духовный советник Трампа Бернс прибыл в Киев

Сегодня стало известно, что в Киев с визитом прибыл пастор и духовный советник президента США Марк Бернс. Он прибыл в Украину, чтобы выразить поддержку государству перед годовщиной полномасштабного вторжения.

Напомним, первый свой визит в Украину Бернс совершил 31 марта 2025 года. Во время визита пастор посетил Бучу, Ирпень и Бородянку, где ознакомился с последствиями преступлений российской армии против мирного населения. Он лично пообщался со свидетелями трагедий

В декабре 2025 года Бернс заявил, что после его поездки в Украину Республиканская партия более активно поддерживает Киев, а Дональд Трамп постоянно получает информацию о войне.

Смотрите также: Духовный советник Трампа Бернс прибыл в Киев: "Ситуация в Украине ужасная из-за действий России". ВИДЕО