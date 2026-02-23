УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13549 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Білорусі
1 375 24

Зеленський анонсував санкції проти синів Лукашенка та його оточення

лукашенко

Україна розширюватиме санкційну політику щодо самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, його родини й оточення.

Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю білоруському незалежному медіа "Дзеркало", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Це перший крок"

Зеленський заявив, що до нього давно звертались є Європи щодо санкцій відносно Лукашенка, однак в ОП "мали свої червоні лінії". Однак зараз, врешті вирішили політично продемонструвати ставлення України до того, що він втягується у війну і допомагає диктатору Путіну.

"Санкції щодо Лукашенка – це перший крок. Ми будемо це розвивати й зараз працюємо над юридичним базисом для продовження санкційної політики. Це буде стосуватися не тільки Лукашенка, а також його оточення, його синів тощо. І ще одна історія, як я й казав: ми стежитимемо за всією тією військовою допомогою, яку він дає Росії", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна застосувала пакет санкцій проти Лукашенка, - Зеленський

Лукашенко допомогає Росії у війні

Водночас, за словами Зеленського, Україна не обговорювала питання Лукашенка зі США.

"Ми не порушували питання Лукашенка з американською стороною, тому що бачили, що американці налаштовані знайти з ним комунікацію і результат дипломатичним шляхом. Ми будемо включатися зараз у цей трек і проговорювати з американцями, що так не може бути. Що він підтримує російський режим – не тільки підтримує геополітику Росії, а підтримує війною і допомагає вбивати цивільних", - пояснив він.

  • За словами Зеленського, українська сторона має докази того, як режим Лукашенка допомагає Росії вести війну проти України.

"У нас є докази щодо цього. Все це є на мапах, відео, все зафіксовано – як із території Білорусі завдяки ретрансляторам заходили "шахеди". І після цього були удари по нас і були втрати цивільних людей. Для нас це — злочин. І зараз ми будемо займатися юридичною частиною цих злочинів", - сказав президент.

На запитання, чи може Україна відкрити кримінальну справу щодо Лукашенка, оскільки він сприяє російській армії, Зеленський відповів, що "це питання до інших відомств і всі відповідні органи займатимуться цим напрямком також".

Читайте: Зеленський натякнув на знищення ретрансляторів для "шахедів" у Білорусі: "Ми мали це зробити"

Автор: 

Зеленський Володимир (27895) Лукашенко Олександр (2710) санкції (13193)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
А посольство на бульбостані працює, цікаво...
А дипломатичні відносини розірвати - то не передчасно?
показати весь коментар
23.02.2026 17:06 Відповісти
+6
САНКЦІЇ? Так ти ж , зЄльоне уйбочне збагачувався разом з ними, будуючи дороги на його бітумі .
показати весь коментар
23.02.2026 17:07 Відповісти
+5
Ти вбив підготовку до війни , вклавши мільярди бюджету в дороги для танків рашистів!
ти за день до війни кричав - НЄ МЄШАЙТЄ МНЕ ЗАРАБАТИВАІТЬ , не лякайте інвесторів
показати весь коментар
23.02.2026 17:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А посольство на бульбостані працює, цікаво...
А дипломатичні відносини розірвати - то не передчасно?
показати весь коментар
23.02.2026 17:06 Відповісти
і шо ? в нас після окупції Криму та Донбасу у 2014 му , до повномаштабної війни кацаське посольство працювало без перешкод. вобше нікого не цікавило. так що двойние стандарти
показати весь коментар
23.02.2026 17:14 Відповісти
Після анексії Криму та початку війни на Донбасі Україна відкликала свого посла з Москви. Росія також змінила формат представництва: останній посол РФ Михайло Зурабов був відкликаний для консультацій у лютому 2014 року, а остаточно звільнений у 2016 році. З того часу посольство очолювали тимчасові повірені.
показати весь коментар
23.02.2026 17:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=UyfF1whcndQ https://www.youtube.com/watch?v=росіяни погрожують оприлюднити компромат на українську еліту! БОБИРЕНКО: У Женеві показали прізвища

В Анкоріджі кацапи проти Трампа ( за ті хвилини його переїзду з аеродрому до місця перемовин разом з хйлом) народвися "дух АНКОРІДЖА"

В Женеві після таємної тьорки Умерова з Арахамією з Мединським ( героїв підпису зради в Стамбулі у перші дні війни з тим же Мединським) ) - - народився ДУХ ЖЕНЕВИ?
показати весь коментар
23.02.2026 17:15 Відповісти
показати весь коментар
23.02.2026 17:18 Відповісти
Перелічуємо усіх зрадницьких курв - мародерів- пермовників від України

говоний , як й сьогодні - УМЄРОВ
далі - Арахамія, Рєзніков, ( один з кращих кремлівських політтехнологів РИГОбанди) Подоляк , Тимоха Тимошенко - один з кращих грабіжників в сфері захисних споруд на передеку ...

Й в залишку, як самі найвірніші кремлівські Умєров та Арахамія на зустрічі з Мединським готують- препарують ДУХ ЖЄНЄВИ
Щоб потім на ймовірній зустрічі віч-на-віч ЗЕ з ХУ його подати Буратіні

Правильно каже Портніков - своєрідний "ДУХ ФАЙЛІВ ЕПШТЕЙНА " тільки для українського трампа ...
показати весь коментар
23.02.2026 17:24 Відповісти
Саме тоді в Стамбулі була розроблена бактерія "дух Женеви" - замішана на історії Патрушева в Омані ...
показати весь коментар
23.02.2026 17:27 Відповісти
САНКЦІЇ? Так ти ж , зЄльоне уйбочне збагачувався разом з ними, будуючи дороги на його бітумі .
показати весь коментар
23.02.2026 17:07 Відповісти
Ти вбив підготовку до війни , вклавши мільярди бюджету в дороги для танків рашистів!
ти за день до війни кричав - НЄ МЄШАЙТЄ МНЕ ЗАРАБАТИВАІТЬ , не лякайте інвесторів
показати весь коментар
23.02.2026 17:09 Відповісти
Бульбофюрер на фоні прапору УПА..
показати весь коментар
23.02.2026 17:10 Відповісти
Потужні, руйнівні санкції в дії, ти ще проти онука Лукаша введи, ну і клоун!
показати весь коментар
23.02.2026 17:16 Відповісти
«Коли вагнерівці були на території Білорусі, я подзвонив Олександру Григоровичу, я сказав йому та попередив, що готовий передати йому всю інформацію щодо цих людей - ми вже розуміли, які там прізвища. Ми розуміли, хто вони такі. Я не пам'ятаю. Передавав, здається, наш посол… Тим не менш, він сказав мені по телефону: "Я розумію, дорогий мій Володимире Олександровичу, ти ж знаєш, як я до тебе ставлюся, як Білорусь любить Україну. Я тебе не підведу, все буде нормально. Ти ж знаєш, зараз у мене тут не все спокійно, я розберусь". Я був впевнений, що він передасть нам цих вбивць. Але потім відбулось те, що відбулось», - розповів Зеленський та уточнив, що це була його остання розмова з Лукашенком.
показати весь коментар
23.02.2026 17:24 Відповісти
відбулось те, що відбулось...маємо те, що маємо...
показати весь коментар
23.02.2026 17:29 Відповісти
Зєля просто йолоп, який корчив із себе Наполеона.
показати весь коментар
23.02.2026 17:32 Відповісти
показати весь коментар
23.02.2026 17:35 Відповісти
йолопи 73%
показати весь коментар
23.02.2026 18:46 Відповісти
Та лукашенку пофіг ті санкції він що сюди приїде ? інше питаня ліквідація цієї паскуди як і кривавого терориста путіна.
показати весь коментар
23.02.2026 17:44 Відповісти
Потужно
показати весь коментар
23.02.2026 18:12 Відповісти
Найкращі санкції проти диктатора ********** - це почати бойові дії проти незаконного терористичного режиму щоб знести його нафіг, а білоруси в цьому допоможуть ЗСУ!
показати весь коментар
23.02.2026 18:15 Відповісти
Грай вава, грай. Роль складна, поганенько грається, але для піпла це патужно, незламно, поки що хаває
показати весь коментар
23.02.2026 18:23 Відповісти
А Подоляк досі працює в офісі президента?
показати весь коментар
23.02.2026 18:35 Відповісти
потужно та незламно
показати весь коментар
23.02.2026 18:45 Відповісти
 
 