Зеленський анонсував санкції проти синів Лукашенка та його оточення

Україна розширюватиме санкційну політику щодо самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, його родини й оточення.

Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю білоруському незалежному медіа "Дзеркало", інформує Цензор.НЕТ.

"Це перший крок"

Зеленський заявив, що до нього давно звертались є Європи щодо санкцій відносно Лукашенка, однак в ОП "мали свої червоні лінії". Однак зараз, врешті вирішили політично продемонструвати ставлення України до того, що він втягується у війну і допомагає диктатору Путіну.

"Санкції щодо Лукашенка – це перший крок. Ми будемо це розвивати й зараз працюємо над юридичним базисом для продовження санкційної політики. Це буде стосуватися не тільки Лукашенка, а також його оточення, його синів тощо. І ще одна історія, як я й казав: ми стежитимемо за всією тією військовою допомогою, яку він дає Росії", - сказав він.

Лукашенко допомогає Росії у війні

Водночас, за словами Зеленського, Україна не обговорювала питання Лукашенка зі США.

"Ми не порушували питання Лукашенка з американською стороною, тому що бачили, що американці налаштовані знайти з ним комунікацію і результат дипломатичним шляхом. Ми будемо включатися зараз у цей трек і проговорювати з американцями, що так не може бути. Що він підтримує російський режим – не тільки підтримує геополітику Росії, а підтримує війною і допомагає вбивати цивільних", - пояснив він.

За словами Зеленського, українська сторона має докази того, як режим Лукашенка допомагає Росії вести війну проти України.

"У нас є докази щодо цього. Все це є на мапах, відео, все зафіксовано – як із території Білорусі завдяки ретрансляторам заходили "шахеди". І після цього були удари по нас і були втрати цивільних людей. Для нас це — злочин. І зараз ми будемо займатися юридичною частиною цих злочинів", - сказав президент.

На запитання, чи може Україна відкрити кримінальну справу щодо Лукашенка, оскільки він сприяє російській армії, Зеленський відповів, що "це питання до інших відомств і всі відповідні органи займатимуться цим напрямком також".

