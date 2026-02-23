РУС
Зеленский анонсировал санкции против сыновей Лукашенко и его окружения

лукашенко

Украина будет расширять санкционную политику в отношении самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, его семьи и окружения.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью белорусскому независимому медиа "Зеркало", информирует Цензор.НЕТ.

"Это первый шаг"

Зеленский заявил, что к нему давно обращались из Европы по поводу санкций в отношении Лукашенко, однако в ОП "имели свои красные линии". Однако сейчас, наконец, решили политически продемонстрировать отношение Украины к тому, что он втягивается в войну и помогает диктатору Путину.

"Санкции в отношении Лукашенко – это первый шаг. Мы будем это развивать и сейчас работаем над юридической базой для продолжения санкционной политики. Это будет касаться не только Лукашенко, но и его окружения, его сыновей и т.д. И еще одна история, как я и говорил: мы будем следить за всей той военной помощью, которую он оказывает России", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина применила пакет санкций против Лукашенко, - Зеленский

Лукашенко помогает России в войне

В то же время, по словам Зеленского, Украина не обсуждала вопрос Лукашенко с США.

"Мы не поднимали вопрос Лукашенко с американской стороной, потому что видели, что американцы настроены найти с ним коммуникацию и результат дипломатическим путем. Мы будем включаться сейчас в этот трек и проговаривать с американцами, что так не может быть. Что он поддерживает российский режим – не только поддерживает геополитику России, но и поддерживает войной и помогает убивать гражданских", – пояснил он.

  • По словам Зеленского, украинская сторона имеет доказательства того, как режим Лукашенко помогает России вести войну против Украины.

"У нас есть доказательства этого. Все это есть на картах, видео, все зафиксировано – как с территории Беларуси благодаря ретрансляторам заходили "шахеды". И после этого были удары по нам и были потери гражданских людей. Для нас это – преступление. И сейчас мы будем заниматься юридической частью этих преступлений", – сказал президент.

На вопрос, может ли Украина открыть уголовное дело в отношении Лукашенко, поскольку он способствует российской армии, Зеленский ответил, что "это вопрос к другим ведомствам и все соответствующие органы будут заниматься этим направлением также".

Читайте: Зеленский намекнул на уничтожение ретрансляторов для "шахедов" в Беларуси: "Мы должны были это сделать"

А посольство на бульбостані працює, цікаво...
А дипломатичні відносини розірвати - то не передчасно?
23.02.2026 17:06 Ответить
САНКЦІЇ? Так ти ж , зЄльоне уйбочне збагачувався разом з ними, будуючи дороги на його бітумі .
23.02.2026 17:07 Ответить
Ти вбив підготовку до війни , вклавши мільярди бюджету в дороги для танків рашистів!
ти за день до війни кричав - НЄ МЄШАЙТЄ МНЕ ЗАРАБАТИВАІТЬ , не лякайте інвесторів
23.02.2026 17:09 Ответить
