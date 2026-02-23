Зеленский анонсировал санкции против сыновей Лукашенко и его окружения

Украина будет расширять санкционную политику в отношении самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, его семьи и окружения.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью белорусскому независимому медиа "Зеркало", информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Это первый шаг"

Зеленский заявил, что к нему давно обращались из Европы по поводу санкций в отношении Лукашенко, однако в ОП "имели свои красные линии". Однако сейчас, наконец, решили политически продемонстрировать отношение Украины к тому, что он втягивается в войну и помогает диктатору Путину.

"Санкции в отношении Лукашенко – это первый шаг. Мы будем это развивать и сейчас работаем над юридической базой для продолжения санкционной политики. Это будет касаться не только Лукашенко, но и его окружения, его сыновей и т.д. И еще одна история, как я и говорил: мы будем следить за всей той военной помощью, которую он оказывает России", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина применила пакет санкций против Лукашенко, - Зеленский

Лукашенко помогает России в войне

В то же время, по словам Зеленского, Украина не обсуждала вопрос Лукашенко с США.

"Мы не поднимали вопрос Лукашенко с американской стороной, потому что видели, что американцы настроены найти с ним коммуникацию и результат дипломатическим путем. Мы будем включаться сейчас в этот трек и проговаривать с американцами, что так не может быть. Что он поддерживает российский режим – не только поддерживает геополитику России, но и поддерживает войной и помогает убивать гражданских", – пояснил он.

По словам Зеленского, украинская сторона имеет доказательства того, как режим Лукашенко помогает России вести войну против Украины.

"У нас есть доказательства этого. Все это есть на картах, видео, все зафиксировано – как с территории Беларуси благодаря ретрансляторам заходили "шахеды". И после этого были удары по нам и были потери гражданских людей. Для нас это – преступление. И сейчас мы будем заниматься юридической частью этих преступлений", – сказал президент.

На вопрос, может ли Украина открыть уголовное дело в отношении Лукашенко, поскольку он способствует российской армии, Зеленский ответил, что "это вопрос к другим ведомствам и все соответствующие органы будут заниматься этим направлением также".

Читайте: Зеленский намекнул на уничтожение ретрансляторов для "шахедов" в Беларуси: "Мы должны были это сделать"