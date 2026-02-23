Зеленский анонсировал санкции против сыновей Лукашенко и его окружения
Украина будет расширять санкционную политику в отношении самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, его семьи и окружения.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью белорусскому независимому медиа "Зеркало", информирует Цензор.НЕТ.
"Это первый шаг"
Зеленский заявил, что к нему давно обращались из Европы по поводу санкций в отношении Лукашенко, однако в ОП "имели свои красные линии". Однако сейчас, наконец, решили политически продемонстрировать отношение Украины к тому, что он втягивается в войну и помогает диктатору Путину.
"Санкции в отношении Лукашенко – это первый шаг. Мы будем это развивать и сейчас работаем над юридической базой для продолжения санкционной политики. Это будет касаться не только Лукашенко, но и его окружения, его сыновей и т.д. И еще одна история, как я и говорил: мы будем следить за всей той военной помощью, которую он оказывает России", - сказал он.
Лукашенко помогает России в войне
В то же время, по словам Зеленского, Украина не обсуждала вопрос Лукашенко с США.
"Мы не поднимали вопрос Лукашенко с американской стороной, потому что видели, что американцы настроены найти с ним коммуникацию и результат дипломатическим путем. Мы будем включаться сейчас в этот трек и проговаривать с американцами, что так не может быть. Что он поддерживает российский режим – не только поддерживает геополитику России, но и поддерживает войной и помогает убивать гражданских", – пояснил он.
- По словам Зеленского, украинская сторона имеет доказательства того, как режим Лукашенко помогает России вести войну против Украины.
"У нас есть доказательства этого. Все это есть на картах, видео, все зафиксировано – как с территории Беларуси благодаря ретрансляторам заходили "шахеды". И после этого были удары по нам и были потери гражданских людей. Для нас это – преступление. И сейчас мы будем заниматься юридической частью этих преступлений", – сказал президент.
На вопрос, может ли Украина открыть уголовное дело в отношении Лукашенко, поскольку он способствует российской армии, Зеленский ответил, что "это вопрос к другим ведомствам и все соответствующие органы будут заниматься этим направлением также".
А дипломатичні відносини розірвати - то не передчасно?
В Анкоріджі кацапи проти Трампа ( за ті хвилини його переїзду з аеродрому до місця перемовин разом з хйлом) народвися "дух АНКОРІДЖА"
В Женеві після таємної тьорки Умерова з Арахамією з Мединським ( героїв підпису зради в Стамбулі у перші дні війни з тим же Мединським) ) - - народився ДУХ ЖЕНЕВИ?
говоний , як й сьогодні - УМЄРОВ
далі - Арахамія, Рєзніков, ( один з кращих кремлівських політтехнологів РИГОбанди) Подоляк , Тимоха Тимошенко - один з кращих грабіжників в сфері захисних споруд на передеку ...
Й в залишку, як самі найвірніші кремлівські Умєров та Арахамія на зустрічі з Мединським готують- препарують ДУХ ЖЄНЄВИ
Щоб потім на ймовірній зустрічі віч-на-віч ЗЕ з ХУ його подати Буратіні
Правильно каже Портніков - своєрідний "ДУХ ФАЙЛІВ ЕПШТЕЙНА " тільки для українського трампа ...
ти за день до війни кричав - НЄ МЄШАЙТЄ МНЕ ЗАРАБАТИВАІТЬ , не лякайте інвесторів