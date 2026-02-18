Украина применила пакет санкций против Лукашенко, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ввела пакет санкций против белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

По словам Зеленского, Украина значительно активизирует противодействие всем формам его содействия убийствам украинцев.

С партнерами будут работать так, чтобы это имело глобальный эффект.

"Во второй половине 2025 года на территории Беларуси россияне развернули систему ретрансляторов для управления ударными дронами, что увеличило возможности российской армии наносить удары по нашим северным областям – от Киевщины до Волыни.

Часть ударов, в частности по энергетическим объектам и железной дороге в наших регионах, россияне не смогли бы нанести без такой помощи Беларуси. Более 3 тысяч предприятий Беларуси поставлены на службу российской войне и поставляют технику, оборудование и компоненты, отнесенные к категории критически важных. В частности, это и компоненты для производства ракет, которые терроризируют наши города и села", - пояснил он.

Также, отметил глава государства, в настоящее время на территории Беларуси продолжается развитие инфраструктуры для размещения на территории Беларуси ракет средней дальности - "Орешника", что является угрозой не только для Украины, но и для Европы.

"Александр Лукашенко не только предоставил территорию Беларуси для "Орешника". В прошлом году предприятия страны поставляли России критические узлы, компоненты и механическую базу для этого оружия. Это продолжается и в 2026-м.



Александр Лукашенко уже довольно давно обменивает суверенитет Беларуси на продление личной власти, помогает россиянам обходить санкции мира за эту агрессию, активно оправдывает российскую войну, а теперь еще и увеличивает свое собственное участие в масштабировании и затягивании войны. За это будут особые последствия", - подытожил он.

Что предполагают санкции?

Так, в указе отмечается, что санкциями предусмотрено:

лишение государственных наград Украины, других форм награждения;

блокировка активов – временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими;

ограничение торговых операций (полное прекращение);

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение);

предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;

остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;

прекращение действия или остановка лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, прекращения действия или остановки действия специальных разрешений на пользование недрами;

запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах;

запрет осуществления публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц – резидентов иностранного государства государственной формы собственности и юридических лиц, доля уставного капитала которых находится в собственности иностранного государства, а также публичных и оборонных закупок у других субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу товаров, работ, услуг происхождением из иностранного государства, к которому применены санкции согласно;

запрет или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренним водам, портам и воздушным судам в воздушное пространство Украины или осуществление посадки на территории Украины (полный запрет);

полный или частичный запрет на совершение сделок относительно ценных бумаг, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции согласно настоящему Закону (полный запрет);

запрет на увеличение размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, в которых резидент иностранного государства, иностранное государство, юридическое лицо, участником которого является нерезидент или иностранное государство, владеет 10 и более процентами уставного капитала или имеет влияние на управление юридическим лицом или его деятельность;

прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных областях, в частности в сфере безопасности и обороны;

запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами;

отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов на въезд на территорию Украины;

запрет на приобретение в собственность земельных участков.

Что предшествовало?

Напомним, во время российско-белорусских учений "Запад-2025" отработали применение ракетного комплекса "Орешник" и современных методов ведения боя.

Также пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявляла, что российский ракетный комплекс "Орешник" будет размещен в Беларуси до конца 2025 года.

