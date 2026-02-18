Україна застосувала пакет санкцій проти Лукашенка, - Зеленський

2 514

Пакет санкції проти Лукашенка: Зеленський розповів подробиці

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна запровадила пакет санкцій проти білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

За словами Зеленського, Україна значно активізує протидію всім формам його сприяння вбивствам українців.

Із партнерами працюватимуть так, щоб це мало глобальний ефект.

"У другій половині 2025 року на території Білорусі росіяни розгорнули систему ретрансляторів для управління ударними дронами, що збільшило можливості російської армії завдавати ударів по наших північних областях – від Київщини до Волині.

Частину ударів, зокрема по енергетичних обʼєктах і залізниці в наших регіонах, росіяни не змогли б завдати без такої допомоги Білорусі. Більш ніж 3 тисячі підприємств Білорусі поставлені на службу російській війні та постачають техніку, обладнання і компоненти, які віднесено до категорії критично важливих. Зокрема, це й компоненти для виробництва ракет, які тероризують наші міста й села", - пояснив він.

Читайте також: Не може правити вічно: Лукашенко знову заговорив про відхід від влади

Також, зазначив глава держави, наразі на території Білорусі триває розбудова інфраструктури для розміщення на території Білорусі ракет середньої дальності - "Орєшніка", що є загрозою не лише для України, але й для Європи.

"Олександр Лукашенко не тільки надав територію Білорусі для "орєшніка". У минулому році підприємства країни постачали Росії критичні вузли, компоненти та механічну базу для цієї зброї. Це триває і в 2026-му.

Олександр Лукашенко вже доволі давно обмінює суверенітет Білорусі на продовження особистої влади, допомагає росіянам обходити санкції світу за цю агресію, активно виправдовує російську війну, а тепер ще й збільшує свою власну участь у масштабуванні та затягуванні війни. За це будуть особливі наслідки", - підсумував він.

Що передбачають санкції?

Так, в указі зазначається, що санкціями передбачено:

  • позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
  • блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;
  • обмеження торговельних операцій (повне припинення);

  • обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);

  • запобігання виведенню капіталів за межі України;
  • зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

  • припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

  • заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;

  • заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом;

  • заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона);

  • повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона);
  • заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність;

  • припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;

  • заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;

  • припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;

  • відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України;
  • заборона на набуття у власність земельних ділянок.

Також дивіться: Диктатор Лукашенко перевірив готовність армії Білорусі до війни: "Радости не много. Так-на-так - где-то попали, где-то промахнулись". ВIДЕО

Що передувало?

  • Нагадаємо, під час російсько-білоруських навчань "Захід‑2025" відпрацювали застосування ракетного комплексу "Орєшнік" та сучасних методів ведення бою.
  • Також речниця Лукашенка Наталія Ейсмонт заявляла, що російський ракетний комплекс "Орєшнік" буде розміщено в Білорусі до кінця 2025 року.

Читайте: Лукашенко заявив, що Росія могла б завдати удару по резиденції Зеленського

Ну сернуло несвідоме ЗЄ щось у Тєлєгу. Де конкретика, які саме санкції?
18.02.2026 09:59 Відповісти
Правильно!
У статті, наприклад, чітко викладено, що віднині літаку "бацькі" заборонено залітати у повітряний простір України, а його (бацькі) яхті заборонено запливати до українських внутрішніх територіальних вод! І бацька не зможе купити земельну ділянку в Україні! І ліцензію на розробку українських надр йому ніхто не дасть!
І ще багато чого бацька не зможе зробити! Щоправда, більшість з передбачених тими санкціями дій він ніколи не робив і не збирався робити, але то таке...
18.02.2026 11:22 Відповісти
Шанси на на майбутні вибори вже дарують дива...
18.02.2026 10:00 Відповісти
Оманська Гнида якийсь дурачок .. чессслово
18.02.2026 10:01 Відповісти
Ой, не кажіть. Це не якийсь дурачок, такого дурня ще світ не бачив
18.02.2026 11:51 Відповісти
Потужно, на 5-му році війни, тепер воно не зможе приїхати в Україну!!
18.02.2026 10:02 Відповісти
Те що не зможе приїхати в Україну це пів біди,значно гірше що військові та невійськові кораблі лукашенки не зможуть заходити в українські порти,а таких кораблів там тьма - бацька такого не переживе, застрелиться)
18.02.2026 10:59 Відповісти
галущенко почав здавати співучасників, тепер пейсатий зображатиме потужну діяльність нон-стоп 24/7
18.02.2026 10:03 Відповісти
"У другій половині 2025 року на території Білорусі росіяни розгорнули систему ретрансляторів для управління ударними дронами, що збільшило можливості російської армії завдавати ударів по наших північних областях - від Київщини до Волині. А досі цей "зрадник не бачив ось цього"??/-https://www.dw.com/uk/na-kyiv-rukhaietsia-maizhe-60-kilometrova-kolona-rosiiskoi-viiskovoi-tekhniky/a-60956702
18.02.2026 10:04 Відповісти
взагалі дивно )

зеленський вважав Лукашню другом ..навіть операцію по Вагнеру злив )

«Коли вагнерівці були на території Білорусі, я подзвонив Олександру Григоровичу, я сказав йому та попередив, що готовий передати йому всю інформацію щодо цих людей - ми вже розуміли, які там прізвища. Ми розуміли, хто вони такі. Я не пам'ятаю . Передавав, здається, наш посол… Тим не менш, він сказав мені по телефону: "Я розумію, дорогий мій Володимире Олександровичу, ти ж знаєш, як я до тебе ставлюся, як Білорусь любить Україну. Я тебе не підведу, все буде нормально. Ти ж знаєш, зараз у мене тут не все спокійно, я розберусь". Я був впевнений, що він передасть нам цих вбивць. Але потім відбулось те, що відбулось», - розповів Зеленський та уточнив, що це була його остання розмова з Лукашенком.
18.02.2026 10:04 Відповісти
А посольство в мінську най буде
18.02.2026 10:04 Відповісти
Віслюк забув сказати, які саме санкції. Мабуть самому соромно за таку дрібну ×ерню, або просто бреше на автоматі. Бульбафюрер активно сприяє вбивсту українців і нищенню нашої енергосистеми. Чому досі стоїть нероз'******* мозирський НПЗ для початку.
18.02.2026 10:05 Відповісти
Про Мозирь ви вже круто загнули!.. А хіба простого пізд*жа на вітер недостатньо?
18.02.2026 10:46 Відповісти
18.02.2026 10:08 Відповісти
То що, тепер Лукашенко не їстиме українського сала, бо ми йому не дамо?
18.02.2026 10:08 Відповісти
Догрався Лукашенко! Тепер відберуть усі бізнесові активи в Україні, арештують банківські рахунки і заборонять відпочивати в Буковелі! І квартири в Умані націоналізують.
18.02.2026 10:13 Відповісти
Пустий піар,бо немає ніякої конкретної предостороги і збитків для вусатого .Як завжди ---пук в повітря.
18.02.2026 10:15 Відповісти
Які санкції якщо до сих пір з *********** не розірвані дипвідносини і не видворене ********** посольство з України
18.02.2026 10:16 Відповісти
Найкраща санкція - це пару чемних дронів на Мозирський нафтоперепобний завод.
18.02.2026 10:18 Відповісти
Аж цілий пакет!???😲
18.02.2026 10:20 Відповісти
А як же ж тепер ми будем будувати дороги без білоруського бітуму? Чи на роіссі будем купувати?
18.02.2026 10:27 Відповісти
18.02.2026 10:28 Відповісти
Єдині санкції зеленського, які мають ефект - це санкції проти Порошенка. Тільки ефект цей тягне на держзраду зеленського, адже цими незаконними санкціями він обмежив серйозні можливості допомоги військовим!
18.02.2026 10:42 Відповісти
чим старший, тим більш потужнішим нелохом стає найвеличніший )))))
18.02.2026 10:43 Відповісти
Потужно.
Не пройшло і 4-х років.
18.02.2026 10:43 Відповісти
буратінка, ти про "вагнерівців" чому мовчиш, котрих злив бульбофюреру? Яким кацапським орденом тебе пуйло нагородив за твій "жест доброй волі"?
18.02.2026 10:43 Відповісти
Зеленский такой же, как лукашенко узурпатор.
18.02.2026 10:54 Відповісти
Двушку головне відсилай мразіна, а санкціями потім доб'єш.
18.02.2026 11:14 Відповісти
 
 