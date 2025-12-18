Не може правити вічно: Лукашенко знову заговорив про відхід від влади

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову заявив, що не може керувати країною вічно, і назвав себе "президентом, що йде".

Так він сказав 18 грудня на засіданні VII Всебілоруського народного зібрання в Мінську, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Не можу бути президентом вічно"

"Хоч мене часто за це критикують, коли я говорю, але я ж не вічний. Так, ми створили систему, багато чого залежить від президента, і дякую, що ви мене підтримуєте", - зазначив Лукашенко на зібранні.

Також він додав, що "не може бути президентом вічно, та й не потрібно".

Наголосив, що завдання нинішньої влади - забезпечити стійкість державних інститутів і послідовність курсу після зміни керівництва.

Також читайте: Лукашенко запросив Мадуро до Білорусі у разі відставки, - Reuters

Не перша заява

Лукашенко керує Білоруссю з 20 липня 1994 року. Станом на грудень 2025 року це понад 31 рік.

У серпні 2025 року він вже заявляв, що не збирається балотуватися на наступних "виборах президента" і запевнив, що його син Микола не стане його наступником.

Також читайте: Припинення війни в Україні залежить від США і позиції Трампа: Головне, щоб він не відступив, - Лукашенко

Лукашенко: "Орєшнік" у Білорусі з "учорашнього дня"

До того ж самопроголошений президент Білорусі вкотре заговорив про "Орєшнік". Мовляв, російський балістичний комплекс нібито перебуває на території країни "від учора" і заступає на бойове чергування.

Нагадаємо, під час російсько-білоруських навчань "Захід‑2025" відпрацювали застосування ракетного комплексу "Орєшнік" та сучасних методів ведення бою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь погодилась припинити запускати повітряні кулі на Литву, - спецпредставник Трампа Коул