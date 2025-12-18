Не может править вечно: Лукашенко снова заговорил об уходе от власти
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вновь заявил, что не может управлять страной вечно, и назвал себя "уходящим президентом".
Так он сказал 18 декабря на заседании VII Всебелорусского народного собрания в Минске, сообщает Цензор.НЕТ.
"Не могу быть президентом вечно"
"Хоть меня часто за это критикуют, когда я говорю, но я же не вечен. Да, мы создали систему, многое зависит от президента, и спасибо, что вы меня поддерживаете", - отметил Лукашенко на собрании.
Также он добавил, что "не может быть президентом вечно, да и не нужно".
Подчеркнул, что задача нынешней власти - обеспечить устойчивость государственных институтов и последовательность курса после смены руководства.
Не первое заявление
Лукашенко руководит Беларусью с 20 июля 1994 года. По состоянию на декабрь 2025 года это более 31 года.
В августе 2025 года он уже заявлял, что не собирается баллотироваться на следующих "выборах президента" и заверил, что его сын Николай не станет его преемником.
Лукашенко: "Орешник" в Беларуси - со "вчерашнего дня"
К тому же самопровозглашенный президент Беларуси в очередной раз заговорил об "Орешнике". Мол, российский баллистический комплекс якобы находится на территории страны "со вчерашнего дня" и заступает на боевое дежурство.
- Напомним, во время российско-белорусских учений "Запад-2025" отработали применение ракетного комплекса "Орешник" и современных методов ведения боя.
