РУС
Новости Заявления Александра Лукашенко
1 286 20

Не может править вечно: Лукашенко снова заговорил об уходе от власти

Лукашенко заговорил о том, что может покинуть власть Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вновь заявил, что не может управлять страной вечно, и назвал себя "уходящим президентом".

Так он сказал 18 декабря на заседании VII Всебелорусского народного собрания в Минске, сообщает Цензор.НЕТ.

"Не могу быть президентом вечно"

"Хоть меня часто за это критикуют, когда я говорю, но я же не вечен. Да, мы создали систему, многое зависит от президента, и спасибо, что вы меня поддерживаете", - отметил Лукашенко на собрании.

Также он добавил, что "не может быть президентом вечно, да и не нужно".

Подчеркнул, что задача нынешней власти - обеспечить устойчивость государственных институтов и последовательность курса после смены руководства.

Не первое заявление

Лукашенко руководит Беларусью с 20 июля 1994 года. По состоянию на декабрь 2025 года это более 31 года.

В августе 2025 года он уже заявлял, что не собирается баллотироваться на следующих "выборах президента" и заверил, что его сын Николай не станет его преемником.

Лукашенко: "Орешник" в Беларуси - со "вчерашнего дня"

К тому же самопровозглашенный президент Беларуси в очередной раз заговорил об "Орешнике". Мол, российский баллистический комплекс якобы находится на территории страны "со вчерашнего дня" и заступает на боевое дежурство.

  • Напомним, во время российско-белорусских учений "Запад-2025" отработали применение ракетного комплекса "Орешник" и современных методов ведения боя.

Автор: 

Беларусь (8130) выборы (24854) Лукашенко Александр (3671)
Топ комментарии
+2
Земля бетоном!
18.12.2025 22:10 Ответить
+1
Та він і здохне презом - нах ця *******?
18.12.2025 22:11 Ответить
+1
Ой кокетка.. ой кокетка)) а сам только смотрит по сторонам-кто на его место лыжи намазал. Чтоб тут же схарчать)
18.12.2025 22:18 Ответить
Земля бетоном!
18.12.2025 22:10 Ответить
Табор уходить в нєба
18.12.2025 22:10 Ответить
Не табор, а ...ор.
18.12.2025 22:12 Ответить
Та він і здохне презом - нах ця *******?
18.12.2025 22:11 Ответить
... на Ростов!? Поряд із Яником гаражі будуть?
18.12.2025 22:16 Ответить
Немає яєць у бульбашів відправити його на ростов.
18.12.2025 22:24 Ответить
Гдє "карта, откуда готовілось нападєніє"? Прівьоз?
18.12.2025 22:17 Ответить
Ой кокетка.. ой кокетка)) а сам только смотрит по сторонам-кто на его место лыжи намазал. Чтоб тут же схарчать)
18.12.2025 22:18 Ответить
та там синуля вже підростає....
18.12.2025 22:20 Ответить
Старші вже старіти почали
18.12.2025 22:24 Ответить
Шо, Колінька вже підріс?
18.12.2025 22:22 Ответить
Старші на заміну не підійшли, то і Колінькє не світить
18.12.2025 22:27 Ответить
Вже 20 років відходить
18.12.2025 22:24 Ответить
Ломається, як пересушений пряник. Йде вже.
18.12.2025 22:24 Ответить
Таких козлів як лука від трону,кормушки не відірвеш.Їх можна тільки винести вперед ногами,а по тєліку будуть показувати "Лебедине озеро".Бульбофюрер казав,що завдяки йому Білорусь зберегла державність і територію.Тягнути буде до тих пір поки синка Колю не пристроєм на своє місце.а
18.12.2025 22:45 Ответить
Колєнька падрос?
18.12.2025 22:52 Ответить
Підрос
18.12.2025 23:02 Ответить
Вішає Заходу лапшу на вуха мовляв ви нічого не робіть, а потерпіть ще трохи і він піде... Ага. Це падло вусате ніколи не піде поки його не винесуть вперед ногами. А так разом з )(уйлом ще не одному поколінню життя зруйнують. Виродків потрібно знищувати зразу і швидко а не вірити в їхні байки
18.12.2025 22:56 Ответить
***** це кажи.
18.12.2025 23:32 Ответить
Орєшнік ??? Ти ще карту,обіцяну ,чотири роки назад не показав ! 😂
18.12.2025 23:36 Ответить
 
 