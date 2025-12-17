РУС
Прекращение войны в Украине зависит от США и позиции Трампа: Главное, чтобы он не отступил, - Лукашенко

Лукашенко об окончании войны

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил, что прекращение войны России против Украины зависит от позиции президента США Дональда Трампа, назвав его "человеком с характером".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом Лукашенко заявил в интервью Newsmax.

Все зависит от Трампа

"Теперь очень многое зависит от позиции Трампа и Соединенных Штатов Америки. Главное, чтобы Трамп от этой позиции не отступил. Он человек с характером, порой импульсивный. Чтобы он не плюнул на это все, рукой не махнул и не ушел в сторону. Если он будет настойчиво двигаться в этом плане, значит, результат будет. Европейцам нечего здесь шуметь", - заявил Лукашенко.

Любая война заканчивается миром

Так, на вопрос "Как Зеленскому и Путину достичь мира?" Лукашенко ответил: "Думаю, что та обстановка, которая складывается... подтолкнет их к тому, чтобы этот мир был".

По его словам, в случае эскалации для России "будет нехорошо", поскольку "еще больше людей" будут втянуты в войну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецпредставитель Трампа Коул: Лукашенко "советует нам", что делать с войной между Россией и Украиной

Также он сказал, что "любая война заканчивается миром".

"И эта война закончится миром. Чем раньше, тем меньше погибнет людей", - добавил он.

Лукашенко отметил, что "Зеленский должен понимать и понимает, что это может закончиться тем, что Украины не будет".

Лукашенко знает, каких гарантий хочет РФ

Самопровозглашенный президент Беларуси упомянул и о гарантиях, отметив, что знает, каких гарантий хочет Россия.

"Должны быть гарантии. Россия хочет гарантий, чтобы это было навсегда. Я это знаю. Россия хочет заключить такой мирный договор, чтобы никогда больше война не началась. В этом заинтересована и Украина. Трамп готов выступить гарантом этого. Все есть. Поэтому нужно ускориться... Поэтому главное сегодня – остановить бойню, чтобы не гибли люди. Люди не гибнут – тогда сидите и договаривайтесь о чем угодно. И территориально, и еще как-то", – сказал он.

Читайте также: Лукашенко: Украина "пойдет на мирный договор" по плану США

"Сделать так, чтобы никто не был насторожен, что вот мы остановили конфликт... Чтобы в России не было настороженности в этом плане, нужно сделать все, чтобы Украина и ее армия не перевооружались в это время, чтобы американцы не поставляли туда оружие вместе с европейцами", - добавил Лукашенко.

Европейцы "подсказывают" Зеленскому

По его словам, в большей степени Трамп давит на Зеленского по поводу "мирного соглашения".

"Потому что европейцы ввязались в это, и они ему нашептывают на ухо, что они будут помогать Зеленскому воевать. Ничего они не помогут. У них нет того ресурса, который есть у Соединенных Штатов Америки. И если американцы от этого отойдут, эскалации не избежать. И вот тогда Макрон, Мерц и Стармер поймут свою ошибку", - убежден он.

Читайте: Лукашенко предложил Путину провести переговоры о мире в Украине в Минске: "Мы всегда готовы"

+4
Це напевно "успіх" коли тебе хвалять людоїди і диктатори і непереварюють демократії.
показать весь комментарий
17.12.2025 08:13 Ответить
+3
Іди на@уй таракан
показать весь комментарий
17.12.2025 08:20 Ответить
+3
Завали свій тухлий хавальник,вусата бл@дь.
показать весь комментарий
17.12.2025 08:24 Ответить
Це напевно "успіх" коли тебе хвалять людоїди і диктатори і непереварюють демократії.
показать весь комментарий
17.12.2025 08:13 Ответить
Те що воно хвалить трампона, цим воно "опускає" свого хазяїна вову ху
показать весь комментарий
17.12.2025 08:59 Ответить
Іди на@уй таракан
показать весь комментарий
17.12.2025 08:20 Ответить
Ти ж не даси йому відступити - нє? - не при ділах? - то нагуя ця *******?
показать весь комментарий
17.12.2025 08:21 Ответить
Завали свій тухлий хавальник,вусата бл@дь.
показать весь комментарий
17.12.2025 08:24 Ответить
"Ми їх знімаємо зараз. У міру нормалізації відносин між двома країнами все більше санкцій буде зніматися" - спецпосланець США Джон Коул, після зняття санкцій з Белкалія на який припадає 20% всього експорту Білорусі.
показать весь комментарий
17.12.2025 08:26 Ответить
Іще комусь треба пояснювати, на чиєму боці трампидло грає?
показать весь комментарий
17.12.2025 08:26 Ответить
Трамп грає на себе. Зараз збирає "колектив однодумців".
показать весь комментарий
17.12.2025 08:36 Ответить
что то путиным завоняло
показать весь комментарий
17.12.2025 08:28 Ответить
ЗДОХНИ, ТАРГАН!!!!
показать весь комментарий
17.12.2025 08:32 Ответить
Іди ж ти,бульбофюрер,зі своїми порадами в білоруське болото.З твоєї території також посунула орда на Україну.Є один варіант закінчення війни-висунь пуйлу вимогу,щоб розвернувся і нахрін з хати до кордонів 1991 року.
показать весь комментарий
17.12.2025 08:35 Ответить
на куй ви на цьому сайті цього козла постите???
показать весь комментарий
17.12.2025 08:42 Ответить
А не думав цей бульбофюрер що щоб закінчити війну досить просто вивести війська рашенфашистів і бульбофашистів з України?? І виплатити репараціії??А потім повісити всіх злочинців починаючи з пуйла і бульбофюрера.
показать весь комментарий
17.12.2025 08:51 Ответить
Ні. Це не людина з характером а американський калігула з рисою бариги! Але римський маніак хоча б не був агентом іншої держави)
показать весь комментарий
17.12.2025 08:53 Ответить
Бульбофюрер грає дурника, знаючи, що закінчення війни залежить тільки від пуйла
показать весь комментарий
17.12.2025 08:58 Ответить
смешались в кучу кони, люди...
показать весь комментарий
17.12.2025 08:59 Ответить
Гнида вусата не може втриматись щоб про себе не нагадать.Нахвалює Трампа щоб санкції зняли,бо агрорейху зовсім срака.Кацапи нічого крим бенза не купляють,в самих гроші закінчуються.
показать весь комментарий
17.12.2025 09:00 Ответить
Холопи ************, ваш господар знов бульби пережер?
показать весь комментарий
17.12.2025 09:00 Ответить
ГЛАВНЫЙ ОДСТУПАЛО ВЫСТУПИЛ !)
показать весь комментарий
17.12.2025 09:02 Ответить
А может окончание войны зависит от того, кто ее начал и продолжает, а не от того, на кого напали?
Если жертва прекращает сопротивляться, то это означает, что она сдается, капитулирует.

Лукашенко, а зачем ты тренируешь и вооружаешь свою армию, завез на свою территорию ракеты "Орешник"?
Если на тебя нападут, просто сдайся и будет мир. И помощь Трампа тебе не будет нужна.
показать весь комментарий
17.12.2025 09:04 Ответить
Від чого не відступив, від домагань капітуляції України. Бо за таки речі ху...ло по голові не погладить, а от головку відірвати зможе. Або ху...ло гроші не дає, а ще і борг повернути змушує
показать весь комментарий
17.12.2025 09:20 Ответить
 
 