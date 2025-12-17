Прекращение войны в Украине зависит от США и позиции Трампа: Главное, чтобы он не отступил, - Лукашенко

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил, что прекращение войны России против Украины зависит от позиции президента США Дональда Трампа, назвав его "человеком с характером".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом Лукашенко заявил в интервью Newsmax.

Все зависит от Трампа

"Теперь очень многое зависит от позиции Трампа и Соединенных Штатов Америки. Главное, чтобы Трамп от этой позиции не отступил. Он человек с характером, порой импульсивный. Чтобы он не плюнул на это все, рукой не махнул и не ушел в сторону. Если он будет настойчиво двигаться в этом плане, значит, результат будет. Европейцам нечего здесь шуметь", - заявил Лукашенко.

Любая война заканчивается миром

Так, на вопрос "Как Зеленскому и Путину достичь мира?" Лукашенко ответил: "Думаю, что та обстановка, которая складывается... подтолкнет их к тому, чтобы этот мир был".

По его словам, в случае эскалации для России "будет нехорошо", поскольку "еще больше людей" будут втянуты в войну.

Также он сказал, что "любая война заканчивается миром".

"И эта война закончится миром. Чем раньше, тем меньше погибнет людей", - добавил он.

Лукашенко отметил, что "Зеленский должен понимать и понимает, что это может закончиться тем, что Украины не будет".

Лукашенко знает, каких гарантий хочет РФ

Самопровозглашенный президент Беларуси упомянул и о гарантиях, отметив, что знает, каких гарантий хочет Россия.

"Должны быть гарантии. Россия хочет гарантий, чтобы это было навсегда. Я это знаю. Россия хочет заключить такой мирный договор, чтобы никогда больше война не началась. В этом заинтересована и Украина. Трамп готов выступить гарантом этого. Все есть. Поэтому нужно ускориться... Поэтому главное сегодня – остановить бойню, чтобы не гибли люди. Люди не гибнут – тогда сидите и договаривайтесь о чем угодно. И территориально, и еще как-то", – сказал он.

"Сделать так, чтобы никто не был насторожен, что вот мы остановили конфликт... Чтобы в России не было настороженности в этом плане, нужно сделать все, чтобы Украина и ее армия не перевооружались в это время, чтобы американцы не поставляли туда оружие вместе с европейцами", - добавил Лукашенко.

Европейцы "подсказывают" Зеленскому

По его словам, в большей степени Трамп давит на Зеленского по поводу "мирного соглашения".

"Потому что европейцы ввязались в это, и они ему нашептывают на ухо, что они будут помогать Зеленскому воевать. Ничего они не помогут. У них нет того ресурса, который есть у Соединенных Штатов Америки. И если американцы от этого отойдут, эскалации не избежать. И вот тогда Макрон, Мерц и Стармер поймут свою ошибку", - убежден он.

