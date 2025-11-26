[DRAFT] Лукашенко предложил Путину провести переговоры о мире в Украине в Минске: "Мы всегда готовы"

Белорусский диктатор Александр Лукашенко на встрече с главой Кремля Владимиром Путиным в Бишкеке (Кыргызстан) в очередной раз предложил возобновить "мирные переговоры" по российско-украинской войне в Минске.

Его цитирует агентство БЕЛТА, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Возобновление переговоров

"Если у вас будет желание вернуться в Минск снова – а это уместно – вы знаете, мы всегда готовы. Что касается Украины, нам часто упрекают... Вы знаете, мы ведем диалоги с Западом, и с американцами. Когда они начинают об этом говорить, я их спрашиваю: "Вы что, не знали, что... у нас юридически обоснованные действия, мы же союзники"", - говорит Лукашенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко использует переговоры с США для снятия санкций, - Будрис

Диктатор РФ заговорил о "мирных средствах"

Путин, в свою очередь, сказал Лукашенко, что намерен обсудить с ним "тему обеспечения безопасности союзного государства" и текущее состояние дел по урегулированию войны в Украине якобы "мирными средствами".

"... У нас происходит в направлении достижения приемлемых для нас результатов, желаемых для нас результатов мирными средствами на украинском направлении. Я знаю, что вы всегда в курсе, вас это всегда беспокоит. И вы тоже одна из тех людей, которая стремится к тому, чтобы этот конфликт был закончен", - сказал глава Кремля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция предлагает установить "энергетическое перемирие" в рамках мирного процесса между РФ и Украиной

Мирный план США

Читайте также: Лукашенко о войне в Украине: Скоро завершим эту "тяганину"