[DRAFT] Лукашенко предложил Путину провести переговоры о мире в Украине в Минске: "Мы всегда готовы"

Лукашенко снова предлагает Минск в качестве площадки для мирных переговоров

Белорусский диктатор Александр Лукашенко на встрече с главой Кремля Владимиром Путиным в Бишкеке (Кыргызстан) в очередной раз предложил возобновить "мирные переговоры" по российско-украинской войне в Минске.

Его цитирует агентство БЕЛТА, передает Цензор.НЕТ.

Возобновление переговоров

"Если у вас будет желание вернуться в Минск снова – а это уместно – вы знаете, мы всегда готовы. Что касается Украины, нам часто упрекают... Вы знаете, мы ведем диалоги с Западом, и с американцами. Когда они начинают об этом говорить, я их спрашиваю: "Вы что, не знали, что... у нас юридически обоснованные действия, мы же союзники"", - говорит Лукашенко.

Диктатор РФ заговорил о "мирных средствах"

Путин, в свою очередь, сказал Лукашенко, что намерен обсудить с ним "тему обеспечения безопасности союзного государства" и текущее состояние дел по урегулированию войны в Украине якобы "мирными средствами".

"... У нас происходит в направлении достижения приемлемых для нас результатов, желаемых для нас результатов мирными средствами на украинском направлении. Я знаю, что вы всегда в курсе, вас это всегда беспокоит. И вы тоже одна из тех людей, которая стремится к тому, чтобы этот конфликт был закончен", - сказал глава Кремля.

Мирный план США

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
  • 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Виткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.

