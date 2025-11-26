[DRAFT] Лукашенко предложил Путину провести переговоры о мире в Украине в Минске: "Мы всегда готовы"
Белорусский диктатор Александр Лукашенко на встрече с главой Кремля Владимиром Путиным в Бишкеке (Кыргызстан) в очередной раз предложил возобновить "мирные переговоры" по российско-украинской войне в Минске.
Его цитирует агентство БЕЛТА, передает Цензор.НЕТ.
Возобновление переговоров
"Если у вас будет желание вернуться в Минск снова – а это уместно – вы знаете, мы всегда готовы. Что касается Украины, нам часто упрекают... Вы знаете, мы ведем диалоги с Западом, и с американцами. Когда они начинают об этом говорить, я их спрашиваю: "Вы что, не знали, что... у нас юридически обоснованные действия, мы же союзники"", - говорит Лукашенко.
Диктатор РФ заговорил о "мирных средствах"
Путин, в свою очередь, сказал Лукашенко, что намерен обсудить с ним "тему обеспечения безопасности союзного государства" и текущее состояние дел по урегулированию войны в Украине якобы "мирными средствами".
"... У нас происходит в направлении достижения приемлемых для нас результатов, желаемых для нас результатов мирными средствами на украинском направлении. Я знаю, что вы всегда в курсе, вас это всегда беспокоит. И вы тоже одна из тех людей, которая стремится к тому, чтобы этот конфликт был закончен", - сказал глава Кремля.
Мирный план США
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Виткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль