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Новини Мирні перемовини Заяви Олександра Лукашенка
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Лукашенко запропонував Путіну провести переговори про мир в Україні у Мінську: "Ми завжди готові"

Лукашенко знову пропонує Мінськ як майданчик мирних переговорів

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко на зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним у Бішкеку (Киргизстан) вкотре запропонував відновити "мирні переговори" щодо російсько-української війни в Мінську.

Його цитує агентство БЕЛТА, передає Цензор.НЕТ.

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Відновлення переговорів

"Якщо у вас буде бажання повернутися до Мінська знову – а це доречно – ви знаєте, ми завжди готові. Що стосується України, нам часто дорікають... Ви знаєте, ми ведемо діалоги із Заходом, і з американцями. Коли вони починають про це говорити, я їх питаю: "Ви що, не знали, що… у нас юридично обґрунтовані дії, ми ж союзники"", - каже Лукашенко.

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Диктатор РФ заговорив про "мирні засоби"

Путін своєю чергою сказав Лукашенку, що має намір обговорити з ним "тему забезпечення безпеки союзної держави" та поточного стану справ щодо врегулювання війни в Україні нібито "мирними засобами".

"… У нас відбувається в напрямку досягнення прийнятних для нас результатів, бажаних для нас результатів мирними засобами на українському напрямку. Я знаю, що ви завжди в курсі, вас це завжди турбує. І ви теж одна з тих людей, яка прагне до того, щоб цей конфлікт був закінчений", - сказав очільник Кремля.

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Мирний план США

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
  • 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.

Також читайте: Лукашенко про війну в Україні: Скоро завершимо цю "тяганину"

Автор: 

Білорусь (8148) Лукашенко Олександр (2712) перемовини (3813) путін володимир (25468) переговори з Росією (1613)
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Топ коментарі
+9
Пішов найух ********** підстилка!
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26.11.2025 17:01 Відповісти
+7
Піонер *******!
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26.11.2025 16:54 Відповісти
+7
**** картопляна. Коли це гівно вже грохнуть???
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26.11.2025 16:54 Відповісти
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Піонер *******!
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26.11.2025 16:54 Відповісти
**** картопляна. Коли це гівно вже грохнуть???
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26.11.2025 16:54 Відповісти
писте слово не давали!)))
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26.11.2025 16:57 Відповісти
нам по москві сцикотно в'*****, а ви кажете мінськ...
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26.11.2025 16:59 Відповісти
Пішов найух ********** підстилка!
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26.11.2025 17:01 Відповісти
Здохни,підор вусатий.
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26.11.2025 17:13 Відповісти
Ще один ху#ловський йоршик відпрацьовує своє утримання.
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26.11.2025 17:14 Відповісти
Лукашенко такий самий нацистський військовий злочинець як і х-ло.
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26.11.2025 17:17 Відповісти
Дуже блін крута новина варта нашої уваги.
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26.11.2025 17:20 Відповісти
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26.11.2025 17:24 Відповісти
вусатому таргану кортить знову на перші шпальта газет
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26.11.2025 18:20 Відповісти
Краще відразу в Гаазі
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26.11.2025 18:39 Відповісти
А нехай ці двоє зараз в Київ приїдуть на переговори. І ми юридично і обґрунтовано, і юридично обґрунтовано вчинимо певні союзницькі процесуальні дії. Зробимо все так, щоб Бульбайоб з ****** більше ні про що не турбувалися.
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26.11.2025 18:48 Відповісти
Пора тебе каяться в грехах, в не новых набираться, на Суд Божий скоро
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26.11.2025 19:14 Відповісти
Рішуче "НІ" Мінську-3 !!
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26.11.2025 19:24 Відповісти
Так і лізуть з усіх дирок та щеляк ті євро шарікови, де ж на вас усіх отрути наготовити?
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26.11.2025 19:41 Відповісти
В де ця падлюка була в лютому 2022,коли з його території в тому числ,і почалася та сама війна,яку Воно пропонує закінчити...
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26.11.2025 20:09 Відповісти
на встрече в меню будет ,, бульба - мундире ,, в черных пакетах
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26.11.2025 20:31 Відповісти
Це ж було вже?!🤪
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26.11.2025 21:37 Відповісти
 
 