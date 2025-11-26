Лукашенко запропонував Путіну провести переговори про мир в Україні у Мінську: "Ми завжди готові"

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко на зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним у Бішкеку (Киргизстан) вкотре запропонував відновити "мирні переговори" щодо російсько-української війни в Мінську.

Його цитує агентство БЕЛТА, передає Цензор.НЕТ.

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Відновлення переговорів

"Якщо у вас буде бажання повернутися до Мінська знову – а це доречно – ви знаєте, ми завжди готові. Що стосується України, нам часто дорікають... Ви знаєте, ми ведемо діалоги із Заходом, і з американцями. Коли вони починають про це говорити, я їх питаю: "Ви що, не знали, що… у нас юридично обґрунтовані дії, ми ж союзники"", - каже Лукашенко.

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Диктатор РФ заговорив про "мирні засоби"

Путін своєю чергою сказав Лукашенку, що має намір обговорити з ним "тему забезпечення безпеки союзної держави" та поточного стану справ щодо врегулювання війни в Україні нібито "мирними засобами".

"… У нас відбувається в напрямку досягнення прийнятних для нас результатів, бажаних для нас результатів мирними засобами на українському напрямку. Я знаю, що ви завжди в курсі, вас це завжди турбує. І ви теж одна з тих людей, яка прагне до того, щоб цей конфлікт був закінчений", - сказав очільник Кремля.

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Мирний план США

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