Лукашенко запропонував Путіну провести переговори про мир в Україні у Мінську: "Ми завжди готові"
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко на зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним у Бішкеку (Киргизстан) вкотре запропонував відновити "мирні переговори" щодо російсько-української війни в Мінську.
Його цитує агентство БЕЛТА, передає Цензор.НЕТ.
Відновлення переговорів
"Якщо у вас буде бажання повернутися до Мінська знову – а це доречно – ви знаєте, ми завжди готові. Що стосується України, нам часто дорікають... Ви знаєте, ми ведемо діалоги із Заходом, і з американцями. Коли вони починають про це говорити, я їх питаю: "Ви що, не знали, що… у нас юридично обґрунтовані дії, ми ж союзники"", - каже Лукашенко.
Диктатор РФ заговорив про "мирні засоби"
Путін своєю чергою сказав Лукашенку, що має намір обговорити з ним "тему забезпечення безпеки союзної держави" та поточного стану справ щодо врегулювання війни в Україні нібито "мирними засобами".
"… У нас відбувається в напрямку досягнення прийнятних для нас результатів, бажаних для нас результатів мирними засобами на українському напрямку. Я знаю, що ви завжди в курсі, вас це завжди турбує. І ви теж одна з тих людей, яка прагне до того, щоб цей конфлікт був закінчений", - сказав очільник Кремля.
Мирний план США
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
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