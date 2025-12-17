Припинення війни в Україні залежить від США і позиції Трампа: Головне, щоб він не відступив, - Лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що припинення війни Росії проти України залежить від позиції президента США Дональда Трампа, назвавши ого "людиною з характером"

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Лукашенко заявив в інтерв'ю Newsmax.

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Все залежить від Трампа

"Тепер дуже багато залежить від позиції Трампа і Сполучених Штатів Америки. Головне, щоб Трамп від цієї позиції не відступив. Він людина з характером, часом імпульсивна. Щоб він не плюнув на це все, рукою не махнув і не пішов убік. Якщо він буде наполегливо рухатися в цьому плані, значить, результат буде. Європейцям нема чого тут галасувати", - заявив Лукашенко.

Будь-яка війна закінчується миром

Так, на запитання "Як Зеленському і Путіну досягнути миру?" Лукашенко відповів: "Думаю, що та обстановка, яка складається… підштовхне їх до того, щоб цей мир був".

За його словами, в разі ескалації для Росії "не буде добре", оскільки "ще більше людей" будуть втягнуті у війну.

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Також він сказав, що "будь-яка війна закінчується миром".

"І ця війна закінчиться миром. Чим раніше, тим менше загине людей", - додав він.

Лукашенко зазначив, що "Зеленський повинен розуміти і розуміє, що це може закінчитися тим, що України не буде".

Лукашенко знає, яких гарантій хоче РФ

Самопроголошений президент Білорусі згадав і про гарантії, зазначивши, що знає, яких гарантій прагне Росія.

"Повинні бути гарантії. Росія хоче гарантій, щоб це було назавжди. Я це знаю. Росія хоче укласти такий мирний договір, щоб ніколи більше війна не почалася. У цьому зацікавлена і Україна. Трамп готовий виступити гарантом цього. Все є. Тому треба прискоритися… Тому головне сьогодні – зупинити бійню, щоб не гинули люди. Люди не гинуть – тоді сидіть і домовляйтеся про що завгодно. І територіально, і ще якось", - сказав він.

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"Зробити так, щоб ніхто не був насторожений, що ось ми зупинили конфлікт... Щоб у Росії не було настороженості в цьому плані, треба зробити все, щоб Україна і її армія не переозброювалися в цей час, щоб американці не поставляли туди зброю разом з європейцями", - додав Лукашенко.

Європейці "нашіптують" Зеленському

За його словами, більшою мірою Трамп тисне на Зеленського щодо "мирної угоди".

"Тому що європейці вплуталися в це, і вони йому нашіптують на вухо, що вони будуть допомагати Зеленському воювати. Нічого вони не допоможуть. У них немає того ресурсу, який є у Сполучених Штатів Америки. І якщо американці від цього відійдуть, ескалації не уникнути. І ось тоді Макрон, Мерц і Стармер зрозуміють свою помилку", - переконаний він.

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