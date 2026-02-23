У Львові над могилами полеглих військових засвітили "Промені пам’яті". ФОТОрепортаж

У Львові напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії вшанували полеглих українських Захисників та Захисниць.

Цього року на міських кладовищах засвітили "Промені пам’яті" — світло, що здіймається до неба і символізує скорботу, вдячність та незгасну пам’ять полеглим Героям. Мер Львова Андрій Садовий наголосив, що пам’ять про кожного, хто віддав життя за Україну, житиме доти, доки існує громада та місто.

Локації та учасники вшанування

"Промені пам’яті" засвітили над п’ятьма полями почесних поховань: на Личаківському кладовищі — поля № 76, № 67, № 86а та № 87, а вперше на Голосківському кладовищі — поле № 34-В.

До заходу долучилися рідні полеглих воїнів, представники влади та духовенства, військові підрозділи Львова та області, а також небайдужі мешканці міста.

Учасники спільно помолилися та запалили лампадки на знак поваги до кожного Захисника та Захисниці, які віддали життя за свободу України.

"Промені пам’яті"

Світлові промені, що здіймаються до неба, стали символом вшанування Героїв у Львові. Вони уособлюють не лише скорботу за загиблими, але й вдячність, стійкість та незламний дух українського народу у боротьбі за незалежність.

