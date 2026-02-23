У Львові над могилами полеглих військових засвітили "Промені пам’яті". ФОТОрепортаж

Промені пам’яті запалили у Львові

У Львові напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії вшанували полеглих українських Захисників та Захисниць.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Львівської міської ради.

Цього року на міських кладовищах засвітили "Промені пам’яті" — світло, що здіймається до неба і символізує скорботу, вдячність та незгасну пам’ять полеглим Героям. Мер Львова Андрій Садовий наголосив, що пам’ять про кожного, хто віддав життя за Україну, житиме доти, доки існує громада та місто.

Локації та учасники вшанування

"Промені пам’яті" засвітили над п’ятьма полями почесних поховань: на Личаківському кладовищі — поля № 76, № 67, № 86а та № 87, а вперше на Голосківському кладовищі — поле № 34-В.

До заходу долучилися рідні полеглих воїнів, представники влади та духовенства, військові підрозділи Львова та області, а також небайдужі мешканці міста.

Учасники спільно помолилися та запалили лампадки на знак поваги до кожного Захисника та Захисниці, які віддали життя за свободу України.

Світлові промені, що здіймаються до неба, стали символом вшанування Героїв у Львові. Вони уособлюють не лише скорботу за загиблими, але й вдячність, стійкість та незламний дух українського народу у боротьбі за незалежність.

На початку лютого Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) оприлюднив результати опитування, яке проводилося в кінці січня - тобто в умовах, коли після масованих ударів РФ по енергетиці частина країни, а передусім - Київ, стикалася з гострим дефіцитом електроенергії та відсутністю тепла й води на тлі морозів, що сягали позначки -25°C.
На думку 88 відсотків респондентів, ударами по енергетиці Росія намагається примусити Україну до капітуляції.
При цьому 65 відсотків опитаних заявили, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно.
У вересні та грудні 2025 року таку відповідь давали 62 відсотки респондентів.
23.02.2026 23:31 Відповісти
Як зазначає в розмові з DW виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, одним із найважливіших факторів стійкості є усвідомлення, що війна, яку Росія веде проти України, - екзистенційна.
Для українців, за його словами, стоїть не просто питання справедливості чи несправедливості, а питання виживання.
"Рівень стійкості українців залишається високим.
З одного боку, вони втомилися і відкриті навіть до важких поступок.
Але з іншого боку, навіть за нинішньої втоми не готові перетинати "червоні лінії", - пояснює Грушецький.
Не змінила цього і спроба Росії створити нестерпні умови життя в Україні взимку, яку у країні називають "холодомором", констатує соціолог.
23.02.2026 23:33 Відповісти
Водночас психологиня Катерина Кудржинська звертає увагу на те, що хронічний стрес, у якому перебувають українці, виснажує на всіх рівнях: "Він виснажує фізіологічно, він виснажує нервову систему, він виснажує психіку, яка дуже втомлюється постійно жити в хронічному стресі.
Ми психічно, як нація, дуже виснажені".
На її думку, ставлення українців до всіх випробувань війни і їхню стійкість, серед іншого, визначає психологічний ефект, коли втративши вже багато, людям стає важко відмовитись від решти.
"Мені здається, що в контексті війни цей аспект є - у нас вже стільки людей загинуло, ми вже стільки всього втратили, ми так довго трималися, і що, тепер просто здатись? Він є нераціональним, неадекватним, але його дуже важко пересилити", - пояснює Кудржинська.
23.02.2026 23:37 Відповісти
На думку соціолога Антона Грушецького, серед факторів, які формують стійкість українців під кінець четвертого року повномасштабної війни, є ще й розуміння того, що європейські партнери підтримують Україну, що за нею стоїть прогресивний світ.
"Нинішні страждання сприймаються як інвестиції в майбутнє, - додає Грушецький. - Наші останні дані свідчать, що більше 60 відсотків лишаються оптимістами і вважають, що через 10 років Україна буде процвітаючим членом у складі Європейського Союзу.
Є певні очікування, що нам головне вижити.
Далі ми будемо нарешті рухатися пришвидшеними кроками у кращу соціально-економічну реальність".
23.02.2026 23:39 Відповісти
Скоро всі міста будуть у цих променях
23.02.2026 23:39 Відповісти
Ну от бачиш, виходу немає. Пиши рапорт безпосередньо на медведчука, нехай біжить до карло-пу і зупиняє війну. Вже всі російські цвинтарі переповнені.
24.02.2026 00:02 Відповісти
Скоро вже піде п'ятий рік, як "скоро".
24.02.2026 00:23 Відповісти
І скільки грошей на це все пішло? Скільки розікрали при цьому? Замість реальної допомоги військовим інвалідам, виплати гробових усім загиблим військовим, вони просто влаштували хвилину мовчання та оці танці на кістках. Ще б Сердючку запросили що б вона прямо там заспівала загиблим.
24.02.2026 02:32 Відповісти
Ще б Сердючку "размєши коміка" запросили що б вони прямо там заспівали загиблим...
24.02.2026 13:09 Відповісти
 
 