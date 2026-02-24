Війна в Україні еволюціонувала: безпечних зон більше немає, - FT

Повномасштабна війна РФ проти України перетворилася на високотехнологічне протистояння. Дрони та ракети стирають межу між фронтом і тилом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.

Небезпека на відкритій місцевості

Як зазначає видання, перебування на відкритій місцевості поблизу фронту може становити смертельну загрозу. У повітрі постійно працюють безпілотники та гелікоптери, що ускладнює будь-яке пересування.

Крім того, території вкриті лініями оптоволоконного зв’язку, за допомогою яких здійснюється керування технікою та дронами.

Через зростання загроз військові змушені посилювати захист транспорту. Зокрема, пікапи обладнують металевими конструкціями для захисту від ударів згори.

У прифронтових містах, зокрема в Херсон, над дорогами та будівлями натягують спеціальні сітки. Це дозволяє зменшити ризик атак із повітря та підвищити безпеку цивільного населення й військових.

За словами керівника фонду Come Back Alive Тараса Чмута, територія поблизу фронту є "зоною смерті":

"Війна змінилася радикальним чином. І щомісяця зона смерті збільшується. Європейцям це все ще важко зрозуміти".

Пересування на фронті обмежене

У районах поблизу лінії зіткнення рух удень майже припинився. Військові виходять на позиції переважно в темну пору доби, користуються антитепловими плащами або чекають на густий туман.

Постачання їжі та спорядження дедалі частіше здійснюється безпілотниками, а для евакуації поранених іноді застосовують роботизовані системи.

Ключову роль у новій фазі війни відіграють FPV-дрони, здатні точно вражати транспорт і техніку. Через це звичайні автомобілі практично зникли з небезпечних зон.

Представниця 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" Ірина Рибакова зазначила, що в найближчій до фронту зоні транспорт майже не використовується. Для захисту доріг створюють тунелі зі спеціальних сіток, однак це не гарантує повної безпеки.

Як пише FT, фронт дедалі більше нагадує полігон для випробування новітніх технологій. Активно застосовуються засоби радіоелектронної боротьби, які глушать сигнали управління безпілотниками. У відповідь російські сили використовують дрони на довгих оптоволоконних кабелях, що дозволяє обходити радіоперешкоди.

Традиційні бронеколони майже зникли. Натомість військові покладаються на мобільні групи, імпровізовані засоби захисту та нестандартні способи пересування – зокрема мотоцикли, багі й навіть коней.

