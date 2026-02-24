Война в Украине эволюционировала: безопасных зон больше нет, - FT

Полномасштабная война РФ против Украины превратилась в высокотехнологичное противостояние. Дроны и ракеты стирают границу между фронтом и тылом.

Опасность на открытой местности

Как отмечает издание, пребывание на открытой местности вблизи фронта может представлять смертельную угрозу. В воздухе постоянно работают беспилотники и вертолеты, что затрудняет любое передвижение.

Кроме того, территории покрыты линиями оптоволоконной связи, с помощью которых осуществляется управление техникой и дронами.

Из-за роста угроз военные вынуждены усиливать защиту транспорта. В частности, пикапы оборудуют металлическими конструкциями для защиты от ударов сверху.

В прифронтовых городах, в частности в Херсоне, над дорогами и зданиями натягивают специальные сетки. Это позволяет уменьшить риск атак с воздуха и повысить безопасность гражданского населения и военных.

По словам руководителя фонда Come Back Alive Тараса Чмута, территория вблизи фронта является "зоной смерти":

"Война изменилась радикальным образом. И каждый месяц зона смерти увеличивается. Европейцам это все еще трудно понять".

Передвижение на фронте ограничено

В районах вблизи линии соприкосновения движение днем почти прекратилось. Военные выходят на позиции преимущественно в темное время суток, пользуются антитепловыми плащами или ждут густого тумана.

Поставки еды и снаряжения все чаще осуществляются беспилотниками, а для эвакуации раненых иногда применяют роботизированные системы.

Ключевую роль в новой фазе войны играют FPV-дроны, способные точно поражать транспорт и технику. Из-за этого обычные автомобили практически исчезли из опасных зон.

Представительница 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Ирина Рыбакова отметила, что в ближайшей к фронту зоне транспорт почти не используется. Для защиты дорог создают туннели из специальных сеток, однако это не гарантирует полной безопасности.

Как пишет FT, фронт все больше напоминает полигон для испытания новейших технологий. Активно применяются средства радиоэлектронной борьбы, которые глушат сигналы управления беспилотниками. В ответ российские силы используют дроны на длинных оптоволоконных кабелях, что позволяет обходить радиопомехи.

Традиционные бронеколонны почти исчезли. Вместо этого военные полагаются на мобильные группы, импровизированные средства защиты и нестандартные способы передвижения – в частности мотоциклы, багги и даже лошадей.

