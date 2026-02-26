На фронті відбулося 216 боєзіткнень, з них 50 – на Покровському напрямку, - Генштаб
Від початку доби середи, 25 лютого, на фронті відбулося 216 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, інформує Цензор.НЕТ.
Ворожі обстріли
За уточненою інформацією, противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, 36 авіаційних ударів, скинув 128 керованих авіабомб. Крім того, застосував 2193 дронів-камікадзе та здійснив 1866 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
Обстановка на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог 12 разів атакував позиції наших оборонців, два боєзіткнення тривають, здійснив 91 обстріл населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема 16 – із реактивних систем залпового вогню.
Бої на Харківщині
- На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів атакував в районах Піщаного, Стариці, Рибалкиного, Вовчанська та у напрямках Зеленого та Лиману. Два боєзіткнення тривають.
- Шість атак відбивали українські захисники на Куп’янському напрямку у районі Борівської Андріївки та у бік Новоплатонівки, Піщаного й Курилівки. Один бій ще триває.
Бої на сході
На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 10 атак, у бік Новоєгорівки, Дробишевого, Лиману та в районі Мирного. Ще одне боєзіткнення триває.
На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили дві спроби окупантів просунутися вперед у районах Ямполя та Платонівки.
На Краматорському напрямку російські окупанти здійснили три атаки в районах Бондарного та Міньківки.
На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 16 разів штурмували позиції наших оборонців в бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Бересток, Русин Яр, Степанівка, Новопавлівка та Софіївка.
На Покровському напрямку ворог здійснив 50 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Молодецьке, Удачне, Новомиколаївка, Муравка, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Гришине, Новопідгороднє, Новоолександрівка й Новопавлівка.
За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 122 окупанти та поранили 33; знищили 37 безпілотних літальних апаратів, один мотоцикл, артилерійську систему, три одиниці автомобільного транспорту. Уражено дві одиниці автомобільної одну одиницю спеціальної техніки та 12 укриттів особового складу противника.
На Олександрівському напрямку агресор атакував п’ять разів у районах населених пунктів Зелений Гай, Тернове, Вишневе та Калинівське. Авіаудару зазнали Покровське, Гаврилівка, Орли.
Бої на півдні
- На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 30 атак окупантів у районі Гуляйполя, Білогір’я та у бік населених пунктів Добропілля, Залізничне, Гірке й Варварівка. Ще дві атаки тривають. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Воздвижівка, Гуляйпільське, Долинка, Копані, Любицьке, Терсянка.
- На Оріхівському напрямку ворог вісім разів атакував в районах населених пунктів Степногірськ, Малі Щербаки та Степове.
- На Придніпровському напрямку наші воїни відбили одну атаку противника.
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