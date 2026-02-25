Зафіксовано 115 боєзіткнень. Найактивніші бої тривають на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 115 бойових зіткнень, з них 30 - на Покровському напрямку і 22 - на Гуляйпільському.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 25 лютого, передає Цензор.НЕТ.

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Удари по Україні

Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів, зокрема:

Сеньківка Чернігівської області;

Бачівськ, Товстодубове, Будки, Іскрисківщина, Кисла Дубина, Рудак, Рогізне, Шалигине, Гірки Сумської області.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 11 атак на позиції наших захисників, чотири з яких ще тривають. Завдав 53 обстріли населених пунктів і позицій наших підрозділів, зокрема 10 – із реактивних систем залпового вогню.

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Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів атакував у районах Піщаного, Вовчанська та у напрямках Зеленого та Лиману. Три боєзіткнення в цей момент тривають.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районі Борівської Андріївки та у бік Піщаного й Курилівки. Один бій триває.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість атак загарбників у бік Новоєгорівки, Дробишевого та Лиману.

За даними Генштабу, на Слов’янському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На Краматорському напрямку російські окупанти здійснили дві атаки в районі Бондарного.

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На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 12 наступальних дій в бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Бересток, Русин Яр, Степанівка та Софіївка. Три атаки досі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 30 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Молодецьке, Удачне, Новомиколаївка та у бік населених пунктів Білицьке, Гришине, Новопідгороднє й Новопавлівка. Вісім атак в даний час тривають.

На Олександрівському напрямку агресор атакував п’ять разів у районах населених пунктів Зелений Гай, Тернове, Вишневе та Калинівське. Авіаудару зазнало Покровське.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 22 атаки окупантів у районі Гуляйполя, Білогір’я та у бік населених пунктів Добропілля, Залізничне, Гірке й Варварівка. Ще сім атак тривають. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Воздвижівка, Гуляйпільське, Долинка, Копані, Любицьке, Терсянка.

На Оріхівському напрямку ворог вісім разів атакував в районах населених пунктів Степногірськ, Малі Щербаки та Степове.

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На Придніпровському напрямку наші воїни відбивають одну атаку противника.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.