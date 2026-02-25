Зафіксовано 115 боєзіткнень. Найактивніші бої тривають на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб
Від початку доби на фронті відбулося 115 бойових зіткнень, з них 30 - на Покровському напрямку і 22 - на Гуляйпільському.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 25 лютого, передає Цензор.НЕТ.
Удари по Україні
Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів, зокрема:
- Сеньківка Чернігівської області;
- Бачівськ, Товстодубове, Будки, Іскрисківщина, Кисла Дубина, Рудак, Рогізне, Шалигине, Гірки Сумської області.
Обстановка на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 11 атак на позиції наших захисників, чотири з яких ще тривають. Завдав 53 обстріли населених пунктів і позицій наших підрозділів, зокрема 10 – із реактивних систем залпового вогню.
Ситуація на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів атакував у районах Піщаного, Вовчанська та у напрямках Зеленого та Лиману. Три боєзіткнення в цей момент тривають.
На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районі Борівської Андріївки та у бік Піщаного й Курилівки. Один бій триває.
Бої на сході
На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість атак загарбників у бік Новоєгорівки, Дробишевого та Лиману.
За даними Генштабу, на Слов’янському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.
На Краматорському напрямку російські окупанти здійснили дві атаки в районі Бондарного.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 12 наступальних дій в бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Бересток, Русин Яр, Степанівка та Софіївка. Три атаки досі тривають.
На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 30 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Молодецьке, Удачне, Новомиколаївка та у бік населених пунктів Білицьке, Гришине, Новопідгороднє й Новопавлівка. Вісім атак в даний час тривають.
На Олександрівському напрямку агресор атакував п’ять разів у районах населених пунктів Зелений Гай, Тернове, Вишневе та Калинівське. Авіаудару зазнало Покровське.
Бойові дії на півдні
На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 22 атаки окупантів у районі Гуляйполя, Білогір’я та у бік населених пунктів Добропілля, Залізничне, Гірке й Варварівка. Ще сім атак тривають. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Воздвижівка, Гуляйпільське, Долинка, Копані, Любицьке, Терсянка.
На Оріхівському напрямку ворог вісім разів атакував в районах населених пунктів Степногірськ, Малі Щербаки та Степове.
На Придніпровському напрямку наші воїни відбивають одну атаку противника.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.
Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.
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