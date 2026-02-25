Зафиксировано 115 боевых столкновений. Самые активные бои продолжаются на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб
С начала суток на фронте произошло 115 боевых столкновений, из них 30 - на Покровском направлении и 22 - на Гуляйпольском.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 25 февраля, передает Цензор.НЕТ.
Удары по Украине
Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности:
- Сеньковка Черниговской области;
- Бачевск, Толстодубово, Будки, Искрисковщина, Кислая Дубина, Рудак, Рогизное, Шалыгино, Горки Сумской области.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник осуществил 11 атак на позиции наших защитников, четыре из которых еще продолжаются. Нанес 53 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений, в частности, 10 - из реактивных систем залпового огня.
Ситуация на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз атаковал в районах Песчаного, Волчанска и в направлениях Зеленого и Лимана. Три боестолкновения в этот момент продолжаются.
На Купянском направлении враг четыре раза атаковал в районе Боровской Андреевки и в сторону Песчаного и Куриловки. Одно сражение продолжается.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отбили шесть атак захватчиков в сторону Новоегоровки, Дробышево и Лимана.
По данным Генштаба, на Славянском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.
На Краматорском направлении российские оккупанты осуществили две атаки в районе Бондарного.
На Константиновском направлении захватчики осуществили 12 наступательных действий в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Бересток, Русин Яр, Степановка и Софиевка. Три атаки до сих пор продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 30 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Молодецкое, Удачное, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Белицкое, Гришино, Новоподгородное и Новопавловка. Восемь атак в настоящее время продолжаются.
На Александровском направлении агрессор атаковал пять раз в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Терновое, Вишневое и Калиновское. Авиаудар подверглось Покровское.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 22 атаки оккупантов в районе Гуляйполя, Белогорья и в сторону населенных пунктов Доброполье, Зализнычное, Горькое и Варваровка. Еще семь атак продолжаются. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Воздвижевка, Гуляйпольское, Долинка, Копани, Любицкое, Терсянка.
На Ореховском направлении враг восемь раз атаковал в районах населенных пунктов Степногорск, Малые Щербаки и Степовое.
На Приднепровском направлении наши воины отражают одну атаку противника.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.
Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.
