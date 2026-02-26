На фронте произошло 216 боестолкновений, из них 50 – на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток среды, 25 февраля, на фронте произошло 216 боевых столкновений. Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00

Вражеские обстрелы

По уточненной информации, противник нанес один ракетный удар, применил одну ракету, 36 авиационных ударов, сбросил 128 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 2193 дрона-камикадзе и осуществил 1866 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг 12 раз атаковал позиции наших защитников, два боевых столкновения продолжаются, осуществил 91 обстрел населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе 16 – из реактивных систем залпового огня.

Бои в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз атаковал в районах Песчаного, Старицы, Рыбалкино, Волчанска и в направлениях Зеленого и Лимана. Два боевых столкновения продолжаются.

Шесть атак отражали украинские защитники на Купянском направлении в районе Боровской Андреевки и в сторону Новоплатоновки, Песчаного и Куриловки. Один бой еще продолжается.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины остановили 10 атак в сторону Новоегорровки, Дробышево, Лимана и в районе Мирного. Еще одно боевое столкновение продолжается.

На Славянском направлении наши защитники отбили две попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Ямполя и Платоновки.

На Краматорском направлении российские оккупанты осуществили три атаки в районах Бондарного и Миньковки.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 16 раз штурмовали позиции наших защитников в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Бересток, Русин Яр, Степановка, Новопавловка и Софиевка.

На Покровском направлении враг осуществил 50 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Молодецкое, Удачное, Новониколаевка, Муравка, Филия и в сторону населенных пунктов Белицкое, Гришино, Новоподгородное, Новоалександровка и Новопавловка.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 122 оккупанта и ранили 33; уничтожили 37 беспилотных летательных аппаратов, один мотоцикл, артиллерийскую систему, три единицы автомобильного транспорта. Поражены две единицы автомобильной, одна единица специальной техники и 12 укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении агрессор атаковал пять раз в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Терновое, Вишневое и Калиновское. Авиаудару подверглись Покровское, Гавриловка, Орлы.

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 30 атак оккупантов в районе Гуляйполя, Белогорья и в сторону населенных пунктов Доброполье, Зализнычное, Горькое и Варваровка. Еще две атаки продолжаются. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Воздвижовка, Гуляйпольское, Долинка, Копани, Любицкое, Терсянка.

На Ореховском направлении враг восемь раз атаковал в районах населенных пунктов Степногорск, Малые Щербаки и Степовое.

На Приднепровском направлении наши воины отбили одну атаку противника.

