Відкат корпоративної реформи системи розподільчих мереж ускладнить залучення фінансування в інфраструктуру, - звернення Energy Club до Шмигаля

Непрозоре формування нових складів наглядових рад в операторах систем розподілу, які входять до структури АТ "Українські розподільні мережі" (УРМ) (управляє державними пакетами обленерго) надсилає вкрай негативний сигнал ринку і може суттєво ускладнити залучення фінансування для відновлення енергетичної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в зверненні ГО Energy Club до Першого віцепрем'єр-міністра – Міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

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Як зазначається у зверненні, 27 лютого 2026 року на більшості операторів систем розподілу, пакети акцій яких передані до статутного капіталу АТ "УРМ", заплановано проведення позачергових зборів акціонерів. Аналізуючи процеси підготовки до цих зборів, Energy Club фіксує серйозні відхилення від курсу корпоративної реформи, задекларованого Урядом.

"Найбільше занепокоєння викликає непрозоре формування нових складів наглядових рад ОСРів без застосування публічних конкурсних процедур. Проте найкритичнішим порушенням є свідома відмова від інституту незалежних членів наглядових рад", - йдеться в публікації на сторінці ГО.

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"Такий підхід повністю нівелює саму суть наглядової ради як незалежного органу контролю. Це є прямим порушенням чинного законодавства України та керівних принципів ОЕСР, а також суперечить найкращим європейським практикам. Сьогодні наші міжнародні партнери та інвестори приділяють прискіпливу увагу прозорості управління державними активами. Відкат корпоративної реформи надсилає вкрай негативний сигнал ринку і може суттєво ускладнити залучення фінансування для відновлення енергетичної інфраструктури", – підкреслив Андрій Костриця.

З метою недопущення руйнування засад корпоративного управління в енергетичній галузі, Energy Club офіційно закликав керівництво профільного міністерства.

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Зокрема, в ГО вимагають ініціювати призупинення або скасування рішень позачергових зборів акціонерів на ОСР, запланованих на 27 лютого, до приведення процедур у відповідність до стандартів корпоративного управління, забезпечити проведення відкритої та прозорої процедури конкурсного відбору членів наглядових рад ОСР, гарантувати безумовне дотримання квоти для незалежних членів у наглядових радах, як того вимагає законодавство, а також гарантувати прозорий та зрозумілий спосіб формування виконавчих органів ОСРів, що відповідатиме політиці Уряду щодо управління держпідприємствами.

"Energy Club продовжує послідовно відстоювати прозорі правила гри на енергетичному ринку України та наголошує, що лише дотримання європейських стандартів управління дозволить залучити необхідні інвестиції для відбудови та розвитку галузі", - йдеться в публікації.