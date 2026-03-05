УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Вандалізм на пам’ятних місцях
5 551 13

Танці на меморіалі на Майдані: поліція склала протокол на іноземця. ВIДЕО

У Києві поліція притягнула до адміністративної відповідальності 40-річного іноземця, який танцював на території "Народного меморіалу" загиблих захисників на Майдан Незалежності та опублікував відео інциденту у соцмережах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Поліцію Києва.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі інциденту

Як зазначається, відео інциденту поліцейські виявили під час моніторингу соцмереж. На записі зафіксовано, як чоловік влаштував танці безпосередньо на території меморіалу, що вшановує пам'ять загиблих захисників України.

Дивіться також: На Алеї пам’яті полеглих воїнів у Сумах вирізали літеру "Z": поліція встановлює зловмисників. ФОТО

Правоохоронці встановили особу порушника – ним виявився 40-річний іноземець, який вже декілька років проживає в Україні. Дільничні офіцери Шевченківського управління поліції розшукали чоловіка та склали на нього адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення – дрібне хуліганство.

Порушено питання про заборону в’їзду іноземцю

Крім того, поліцейські ініціювали перед Державною міграційною службою України питання про заборону в’їзду іноземцю на територію країни відповідно до законодавства про правовий статус іноземців.

Також дивіться: Дратують, бо нагадують про війну: Жінка повалила портрети загиблих Героїв у Рівному. Її затримано, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Києві іноземець танцював на меморіалі загиблих захисників на Майдані
У Києві іноземець танцював на меморіалі загиблих захисників на Майдані

Автор: 

Нацполіція (15752) вандалізм (447)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Ясно що хач. І обличчя замилили, і країна i ім'я державна таємниця.
показати весь коментар
05.03.2026 11:59 Відповісти
+12
Вирішив організувати собі безкоштовний квиток на родіну?
показати весь коментар
05.03.2026 11:57 Відповісти
+11
Відправити його "на родіну".
Якщо ти не поважаєш країну, яка дозволила тобі проживати на своїй території та громадян цієї країни, то їдь додому і там танцюй де хочеш.
Виглядає, що танці будуть між кавунами🍉 та динями🍈.
На шведа чи фіна він явно не схожий.
показати весь коментар
05.03.2026 12:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вирішив організувати собі безкоштовний квиток на родіну?
показати весь коментар
05.03.2026 11:57 Відповісти
Ясно що хач. І обличчя замилили, і країна i ім'я державна таємниця.
показати весь коментар
05.03.2026 11:59 Відповісти
Я вважаю , що МВС і МЗС дуже толірантні , тому Україні усі на голову сруть.
ТРЕБА НАЗИВАТИ І ПРИЗВІЩА І КРАЇНУ.
якщо таке було б в ЄС - депортація однозначна
показати весь коментар
05.03.2026 13:45 Відповісти
Фліска у нього майже ЗСУшна.
показати весь коментар
05.03.2026 12:18 Відповісти
Так в этом и немалая проблема . Он же не просто так в этой форме ходит - великолепное "прикрытие" ....
"В Україні з 2019 року заборонено носіння військової форми зі знаками розрізнення (шевронами, погонами) цивільними особами. Порушення тягне за собою штраф від 2550 до 3400 грн (150-200 нмдг) з конфіскацією форми . . Під час воєнного стану суворо заборонено незаконне носіння військової форми, оскільки це може ввести в оману. "
показати весь коментар
05.03.2026 15:30 Відповісти
Відправити його "на родіну".
Якщо ти не поважаєш країну, яка дозволила тобі проживати на своїй території та громадян цієї країни, то їдь додому і там танцюй де хочеш.
Виглядає, що танці будуть між кавунами🍉 та динями🍈.
На шведа чи фіна він явно не схожий.
показати весь коментар
05.03.2026 12:19 Відповісти
Білорус, чи хто?
показати весь коментар
05.03.2026 16:09 Відповісти
Молдован?>
показати весь коментар
05.03.2026 16:46 Відповісти
музика з кавказькими мотивами
показати весь коментар
05.03.2026 19:12 Відповісти
Ото ж для такої швалі ЗЕлений чоловічок в антиконституційний спосіб протягнув закон про подвійне громадянство, завдяки якому це інтернаціАнальне падло матиме право обирати нам владу та плодити собі подібне бидло, якого у нас і так свого через край, достатньо глянути на бидлоту яку наобирали в 2019.
показати весь коментар
05.03.2026 12:24 Відповісти
Як з соплеменником Міндіч-Цукерманами , промародерився , за лічені години " яжнелох", позбавляє громадянства , України - гуляй , не підсуден , награбовані мільйони вжє в офшорах
показати весь коментар
05.03.2026 12:49 Відповісти
Арестуйте ещё того мудака,который выдал ему вид на жительство.
показати весь коментар
05.03.2026 13:07 Відповісти
Жирного хача посадити на пару днів в прес-хату з ветеранами ЗСУ. Там він буде яскраво танцювати на пляшці або швабрі.
показати весь коментар
05.03.2026 17:18 Відповісти
 
 