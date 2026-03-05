Танці на меморіалі на Майдані: поліція склала протокол на іноземця. ВIДЕО
У Києві поліція притягнула до адміністративної відповідальності 40-річного іноземця, який танцював на території "Народного меморіалу" загиблих захисників на Майдан Незалежності та опублікував відео інциденту у соцмережах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Поліцію Києва.
Деталі інциденту
Як зазначається, відео інциденту поліцейські виявили під час моніторингу соцмереж. На записі зафіксовано, як чоловік влаштував танці безпосередньо на території меморіалу, що вшановує пам'ять загиблих захисників України.
Правоохоронці встановили особу порушника – ним виявився 40-річний іноземець, який вже декілька років проживає в Україні. Дільничні офіцери Шевченківського управління поліції розшукали чоловіка та склали на нього адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення – дрібне хуліганство.
Порушено питання про заборону в’їзду іноземцю
Крім того, поліцейські ініціювали перед Державною міграційною службою України питання про заборону в’їзду іноземцю на територію країни відповідно до законодавства про правовий статус іноземців.
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ТРЕБА НАЗИВАТИ І ПРИЗВІЩА І КРАЇНУ.
якщо таке було б в ЄС - депортація однозначна
"В Україні з 2019 року заборонено носіння військової форми зі знаками розрізнення (шевронами, погонами) цивільними особами. Порушення тягне за собою штраф від 2550 до 3400 грн (150-200 нмдг) з конфіскацією форми . . Під час воєнного стану суворо заборонено незаконне носіння військової форми, оскільки це може ввести в оману. "
Якщо ти не поважаєш країну, яка дозволила тобі проживати на своїй території та громадян цієї країни, то їдь додому і там танцюй де хочеш.
Виглядає, що танці будуть між кавунами🍉 та динями🍈.
На шведа чи фіна він явно не схожий.