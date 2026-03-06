За добу на фронті 136 боєзіткнень. Ворог продовжує тиснути на дев’яти напрямках, - Генштаб. КАРТА

Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє становище та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці на різних ділянках фронту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Обстріли України

Вчора противник завдав 75 авіаційних ударів, скинув 233 керовані авіабомби. Крім того, застосував 7951 дрон-камікадзе та здійснив 3413 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 63 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Підгаврилівка, Коломійці, Олексіївка Дніпропетровської області; Воздвижівка, Копані, Барвінівка, Верхня Терса, Варварівка, Гірке, Гуляйпільське, Розумівка, Веселянка, Юрківка, Новопавлівка Запорізької області.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав трьох авіаударів, із застосуванням дев’яти авіабомб, здійснив 147 обстрілів, з яких 12 – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Куп’янському напрямку агресор один раз атакував у бік населеного пункту Подоли.

На Лиманському напрямку противник атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік населених пунктів Чернещина, Дробишеве, Лиман.

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На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили шість спроб окупантів просунутися вперед у районі населеного пункту Закітне та в бік Ямполя, Платонівки, Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка та в бік Іллінівки, Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Новомиколаївка, Удачне, Філія та в бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник атакував п’ять разів в районах населених пунктів Новогригорівка, Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 28 атак окупантів у районах Гуляйполя, Зеленого, Мирного та у бік Залізничного, Варварівки, Староукраїнки, Цвіткового.

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На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення з ворогом неподалік Степногірська, Приморського.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну ворожу атаку у бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили, дві артилерійські системи, пункт управління БпЛА, склад військово-технічного майна, реактивну систему залпового вогню та пункт управління окупантів.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становлять 950 осіб. Також ворог втратив сім танків, шість бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, один вертоліт, 1609 безпілотних літальних апаратів, 208 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки.