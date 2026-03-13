В Іраку розбився літак ВПС США KC-135 – загинули всі шестеро членів екіпажу
Унаслідок аварії американського літака-заправника KC-135 на заході Іраку загинули всі шестеро членів екіпажу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центральне командування збройних сил США (CENTCOM).
У повідомленні військових зазначається, що літак зазнав аварії під час польоту над дружнім повітряним простором у межах операції Epic Fury ("Епічна лють").
"Підтверджено загибель усіх шести членів екіпажу американського літака-заправника KC-135, який зазнав аварії на заході Іраку", – йдеться у заяві CENTCOM.
За даними командування, до інциденту були причетні два літаки. Один із них упав у західній частині Іраку, тоді як інший зміг безпечно здійснити посадку.
Водночас представник іранського угруповання "Хатам аль-Анбія" заявив, що літак нібито був збитий.
У CENTCOM наголосили, що попередньо катастрофа не була спричинена вогнем противника або "дружнім вогнем". Наразі триває розслідування причин аварії.
За інформацією CNN, після цього інциденту загальна кількість американських військовослужбовців, які загинули у війні в Ірані, зросла до 11 осіб.
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