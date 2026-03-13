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Новини
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В Іраку розбився літак ВПС США KC-135 – загинули всі шестеро членів екіпажу

заправний літак

Унаслідок аварії американського літака-заправника KC-135 на заході Іраку загинули всі шестеро членів екіпажу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центральне командування збройних сил США (CENTCOM).

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У повідомленні військових зазначається, що літак зазнав аварії під час польоту над дружнім повітряним простором у межах операції Epic Fury ("Епічна лють").

"Підтверджено загибель усіх шести членів екіпажу американського літака-заправника KC-135, який зазнав аварії на заході Іраку", – йдеться у заяві CENTCOM.

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За даними командування, до інциденту були причетні два літаки. Один із них упав у західній частині Іраку, тоді як інший зміг безпечно здійснити посадку.

Водночас представник іранського угруповання "Хатам аль-Анбія" заявив, що літак нібито був збитий.

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У CENTCOM наголосили, що попередньо катастрофа не була спричинена вогнем противника або "дружнім вогнем". Наразі триває розслідування причин аварії.

За інформацією CNN, після цього інциденту загальна кількість американських військовослужбовців, які загинули у війні в Ірані, зросла до 11 осіб.

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Автор: 

Ірак (202) Іран (3526) літак (3113) США (26787)
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Топ коментарі
+7
Сша втратило літаків більше ніж Іран. Значить Тромб програв війну.
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13.03.2026 17:47 Відповісти
+6
И это Трамп ещё толком не начинал..
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13.03.2026 17:33 Відповісти
+3
7+6=11?
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13.03.2026 17:33 Відповісти

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