В Іраку розбився літак ВПС США KC-135 – загинули всі шестеро членів екіпажу

Унаслідок аварії американського літака-заправника KC-135 на заході Іраку загинули всі шестеро членів екіпажу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центральне командування збройних сил США (CENTCOM).

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У повідомленні військових зазначається, що літак зазнав аварії під час польоту над дружнім повітряним простором у межах операції Epic Fury ("Епічна лють").

"Підтверджено загибель усіх шести членів екіпажу американського літака-заправника KC-135, який зазнав аварії на заході Іраку", – йдеться у заяві CENTCOM.

Читайте: Новий верховний лідер Ірану поранений та, ймовірно, скалічений, - Гегсет

За даними командування, до інциденту були причетні два літаки. Один із них упав у західній частині Іраку, тоді як інший зміг безпечно здійснити посадку.

Водночас представник іранського угруповання "Хатам аль-Анбія" заявив, що літак нібито був збитий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив лідерам G7, що Іран готовий капітулювати, - Axios

У CENTCOM наголосили, що попередньо катастрофа не була спричинена вогнем противника або "дружнім вогнем". Наразі триває розслідування причин аварії.

За інформацією CNN, після цього інциденту загальна кількість американських військовослужбовців, які загинули у війні в Ірані, зросла до 11 осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США перекинули частину систем ППО з Європи на Близький Схід