Зеленський 18 березня здійснить візит до Мадриду, - іспанські ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський у середу, 18 березня, здійснить офіційний візит до Іспанії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Європейська правда з посиланням на іспанське інформаційне агентство EFE.

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Що відомо?

За інформацією джерел в уряді Іспанії, українського лідера прийме прем’єр-міністр країни Педро Санчес. Зустріч має відбутися у його офіційній резиденції – палаці Монклоа в Мадриді.

Це буде вже четвертий візит Зеленського до Іспанії від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Поїздка українського президента відбудеться напередодні засідання Європейської ради, яке проходитиме у Брюсселі 19–20 березня. На цю зустріч також запрошений Володимир Зеленський.

Очікується, що під час саміту лідери Європейського Союзу обговорюватимуть подальшу підтримку України, зокрема фінансову допомогу.

За інформацією ЗМІ, у ЄС планують переконати керівників Угорщини та Словаччини – Віктора Орбана і Роберта Фіцо – підтримати рішення щодо виділення Україні кредиту на 90 млрд євро.

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