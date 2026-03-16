Зеленський 18 березня здійснить візит до Мадриду, - іспанські ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський у середу, 18 березня, здійснить офіційний візит до Іспанії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Європейська правда з посиланням на іспанське інформаційне агентство EFE.
Що відомо?
За інформацією джерел в уряді Іспанії, українського лідера прийме прем’єр-міністр країни Педро Санчес. Зустріч має відбутися у його офіційній резиденції – палаці Монклоа в Мадриді.
Це буде вже четвертий візит Зеленського до Іспанії від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Поїздка українського президента відбудеться напередодні засідання Європейської ради, яке проходитиме у Брюсселі 19–20 березня. На цю зустріч також запрошений Володимир Зеленський.
Очікується, що під час саміту лідери Європейського Союзу обговорюватимуть подальшу підтримку України, зокрема фінансову допомогу.
За інформацією ЗМІ, у ЄС планують переконати керівників Угорщини та Словаччини – Віктора Орбана і Роберта Фіцо – підтримати рішення щодо виділення Україні кредиту на 90 млрд євро.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль