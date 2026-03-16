Зеленский 18 марта совершит визит в Мадрид, - испанские СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 18 марта, совершит официальный визит в Испанию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на испанское информационное агентство EFE.
Что известно?
По информации источников в правительстве Испании, украинского лидера примет премьер-министр страны Педро Санчес. Встреча должна состояться в его официальной резиденции – дворце Монклоа в Мадриде.
Это будет уже четвертый визит Зеленского в Испанию с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Поездка украинского президента состоится накануне заседания Европейского совета, которое пройдет в Брюсселе 19–20 марта. На эту встречу также приглашен Владимир Зеленский.
Ожидается, что во время саммита лидеры Европейского Союза будут обсуждать дальнейшую поддержку Украины, в частности финансовую помощь.
По информации СМИ, в ЕС планируют убедить лидеров Венгрии и Словакии – Виктора Орбана и Роберта Фицо – поддержать решение о выделении Украине кредита на 90 млрд евро.
