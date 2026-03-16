Новости Визит Зеленского в Испанию
Зеленский 18 марта совершит визит в Мадрид, - испанские СМИ

Зеленский в среду посетит Испанию

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 18 марта, совершит официальный визит в Испанию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на испанское информационное агентство EFE.

Что известно?

По информации источников в правительстве Испании, украинского лидера примет премьер-министр страны Педро Санчес. Встреча должна состояться в его официальной резиденции – дворце Монклоа в Мадриде.

Это будет уже четвертый визит Зеленского в Испанию с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Поездка украинского президента состоится накануне заседания Европейского совета, которое пройдет в Брюсселе 19–20 марта. На эту встречу также приглашен Владимир Зеленский.

Ожидается, что во время саммита лидеры Европейского Союза будут обсуждать дальнейшую поддержку Украины, в частности финансовую помощь.

По информации СМИ, в ЕС планируют убедить лидеров Венгрии и Словакии – Виктора Орбана и Роберта Фицо – поддержать решение о выделении Украине кредита на 90 млрд евро.

Які плюси від цього клоун-дурне Україні? Я бачу що його хто тільки не футболить а він хоче себе показати який він важливий, але я думаю він вже все, його списали в утиль.
16.03.2026 15:58 Ответить
Ти ***** тупорилий Іспанія і Португалія офіційно відмовились від війни НАТО - росія . Що ти там робиш уйобок тупорилий ? Просираєш гроші на нікому не потрібні гастролі .
16.03.2026 16:03 Ответить
чекати чергової атаки куйла на столицю України
16.03.2026 16:12 Ответить
Візит у Румунію минулого тижня - обстріл Києва.
Візит у Іспанію цього тижня - ... ?
16.03.2026 16:22 Ответить
Говорят планирует посетить корриду.
16.03.2026 16:35 Ответить
 
 