Рашисти ударили по Харкову: є загиблий та постраждалі
Вдень 18 березня 2026 року війська РФ завдали удару дроном по Харкову.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер місті Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
"Зафіксовано ворожий удар бойовим дроном по Холодногірському району. Деталі зʼясовуємо", - написав він.
"За попередньою інформацією - є постраждалі", - додав Терехов.
"Є попередня інформація про одного загиблого", - інформує очільник міста.
Більше інформації щодо ворожого обстрілу на цю мить не відомо.
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