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Новини Атака безпілотників на Харків
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Рашисти ударили по Харкову: є загиблий та постраждалі

знищення російського безпілотника

Вдень 18 березня 2026 року війська РФ завдали удару дроном по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер місті Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

"Зафіксовано ворожий удар бойовим дроном по Холодногірському району. Деталі зʼясовуємо", - написав він.

"За попередньою інформацією - є постраждалі", - додав Терехов.

"Є попередня інформація про одного загиблого", - інформує очільник міста.

Більше інформації щодо ворожого обстрілу на цю мить не відомо.

Читайте: У Харкові двоє дітей загинули, провалившись під кригу на водоймі

Автор: 

обстріл (34655) Харків (6171) Харківська область (2886) Харківський район (968)
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