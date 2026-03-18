Рашисти ударили по Харкову: є загиблий та постраждалі

Вдень 18 березня 2026 року війська РФ завдали удару дроном по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер місті Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Перші деталі

"Зафіксовано ворожий удар бойовим дроном по Холодногірському району. Деталі зʼясовуємо", - написав він.

"За попередньою інформацією - є постраждалі", - додав Терехов.

"Є попередня інформація про одного загиблого", - інформує очільник міста.

Більше інформації щодо ворожого обстрілу на цю мить не відомо.

Читайте: У Харкові двоє дітей загинули, провалившись під кригу на водоймі