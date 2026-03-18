Рашисты нанесли удар по Харькову: есть погибший и пострадавшие

Днём 18 марта 2026 года войска РФ нанесли удар с помощью дрона по Харькову.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Первые подробности

"Зафиксирован вражеский удар боевым дроном по Холодногорскому району. Детали выясняем", — написал он.

"По предварительной информации — есть пострадавшие", — добавил Терехов.

"Есть предварительная информация об одном погибшем", — сообщает глава города.

Более подробной информации о вражеском обстреле на данный момент нет.

