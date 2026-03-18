Рашисты нанесли удар по Харькову: есть погибший и пострадавшие
Днём 18 марта 2026 года войска РФ нанесли удар с помощью дрона по Харькову.
Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
Первые подробности
"Зафиксирован вражеский удар боевым дроном по Холодногорскому району. Детали выясняем", — написал он.
"По предварительной информации — есть пострадавшие", — добавил Терехов.
"Есть предварительная информация об одном погибшем", — сообщает глава города.
Более подробной информации о вражеском обстреле на данный момент нет.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль