Ворог атакував евакуаційний екіпаж "Проліски" на Донеччині: двоє цивільних загинули, ще двоє отримали травми (оновлення). ФОТО

Зранку 20 березня в Олексієво-Дружківці російський дрон атакував евакуаційний екіпаж гуманітарної місії "Проліска". Є загибла та поранені, постраждалих доставляють до лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник місії Євген Каплін.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Недобрий ранок на Донеччині. Наш евакуаційний екіпаж в Олексієво-Дружківці був атакований російським дроном. Нажаль, є поранені та загибла. Наразі робимо все, щоб довести до лікарні поранених. Подробиці згодом", - йдеться в повідомленні.

Оновлення

Російський FPV-дрон атакував евакуаційний екіпаж близько 07:00, повідомили у Донецькій облпрокуратурі

Тілесні ушкодження, не сумісні з життям, дістали двоє літніх жінок, які перебували в салоні автівки: одна з них загинула на місці, інша – в лікарні. Крім того, чоловік 66 років та 65-річна жінка дістали мінно-вибухові травми, осколкові поранення голови і тулубу. Їм надається кваліфікована медична допомога.





Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: внаслідок ворожих обстрілів заигуло 2 людей, пошкоджено також будинки. ФОТОрепортаж

Гуманітарна місія "Проліска": що відомо

Евакуаційні екіпажі гуманітарної місії "Проліска" - це волонтери, які під обстрілами вивозять цивільних із найгарячіших точок Донеччини та інших прифронтових областей. Вони використовують марковані броньовані авто, однак екіпажі неодноразово ставали ціллю російських дронів та артилерії.

Ключові факти про роботу екіпажів "Проліска":

Діяльність: Евакуація маломобільних, людей з інвалідністю, сімей з дітьми з зони бойових дій.

Небезпека: Попри маркування "Евакуація" та логотипи, авто екіпажів цілеспрямовано атакують, як, наприклад, під час атаки дроном у Дружківській громаді.

Броньований транспорт: Волонтери використовують захищені автомобілі, але вони часто зазнають ушкоджень (вибите скло, пошкоджені бампери).

Склад екіпажу: Зазвичай до складу входять водії та соціальні працівники, які ризикують життям, щоб вивезти людей у безпечні місця.

Екіпажі "Проліска" продовжують роботу навіть після прямих атак, допомагаючи людям покинути зону бойових дій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 117 дітей досі лишаються у зоні примусової евакуації на Донеччині, - ОВА