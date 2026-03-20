Враг атаковал эвакуационный экипаж "Пролиски" в Донецкой области: есть погибшая и раненые
Утром 20 марта в Алексеево-Дружковке российский дрон атаковал эвакуационный экипаж гуманитарной миссии "Пролиска". Есть погибшие и раненые, пострадавших доставляют в больницу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель миссии Евгений Каплин.
"Плохое утро в Донецкой области. Наш эвакуационный экипаж в Алексеево-Дружковке был атакован российским дроном. К сожалению, есть раненые и погибшая. Сейчас делаем все, чтобы доставить раненых в больницу. Подробности позже", - говорится в сообщении.
Гуманитарная миссия "Пролиска": что известно
Эвакуационные экипажи гуманитарной миссии "Пролиска" - это волонтеры, которые под обстрелами вывозят гражданских из самых горячих точек Донецкой области и других прифронтовых областей. Они используют маркированные бронированные автомобили, однако экипажи неоднократно становились мишенью российских дронов и артиллерии.
Ключевые факты о работе экипажей "Пролиска":
- Деятельность: Эвакуация маломобильных, людей с инвалидностью, семей с детьми из зоны боевых действий.
- Опасность: Несмотря на маркировку "Эвакуация" и логотипы, автомобили экипажей целенаправленно атакуют, как, например, во время атаки дроном в Дружковской общине.
- Бронированный транспорт: Волонтеры используют защищенные автомобили, но они часто получают повреждения (выбитое стекло, поврежденные бамперы).
- Состав экипажа: Обычно в состав входят водители и социальные работники, которые рискуют жизнью, чтобы вывезти людей в безопасные места.
Экипажи "Пролиска" продолжают работу даже после прямых атак, помогая людям покинуть зону боевых действий.
