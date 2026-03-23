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Опалювальний сезон у Києві завершиться 24 березня
Опалювальний сезон у Києві завершиться завтра, 24 березня.
Про це повідомила пресслужба КМДА, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Рішення було ухвалено із врахуванням погодних умов, прогнозованого потепління та необхідності раціонального використання енергоносіїв.
"Завершення опалення дасть змогу жителям уникнути зайвих нарахувань за послугу в період підвищення температури повітря. Відключення житлових будинків розпочнеться вже з 24 березня", - йдеться в повідомленні.
Заклади соціальної сфери – лікарні, пологові будинки, школи та дитячі садки – відключатимуть за індивідуальними заявками їхніх керівників.
Що передувало?
Раніше видання Reuters повідомляло, що Україна розпочала закачування газу у сховища для наступного опалювального сезону
Топ коментарі
+2 Вячеслав Crane
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+2 Ned Stark
показати весь коментар23.03.2026 16:48 Відповісти Посилання
+2 westwlad
показати весь коментар23.03.2026 17:00 Відповісти Посилання
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