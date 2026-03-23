Опалювальний сезон у Києві завершиться 24 березня

Опалювальний сезон у Києві завершиться завтра, 24 березня.

Про це повідомила пресслужба КМДА, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Рішення було ухвалено із врахуванням погодних умов, прогнозованого потепління та необхідності раціонального використання енергоносіїв.

"Завершення опалення дасть змогу жителям уникнути зайвих нарахувань за послугу в період підвищення температури повітря. Відключення житлових будинків розпочнеться вже з 24 березня", - йдеться в повідомленні.

Заклади соціальної сфери – лікарні, пологові будинки, школи та дитячі садки – відключатимуть за індивідуальними заявками їхніх керівників.

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Що передувало?

Раніше видання Reuters повідомляло, що Україна розпочала закачування газу у сховища для наступного опалювального сезону

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