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Новини Опалювальний сезон
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Опалювальний сезон у Києві завершиться 24 березня

Стало відомо, коли закінчиться опалювальний сезон у Києві

Опалювальний сезон у Києві завершиться завтра, 24 березня.

Про це повідомила пресслужба КМДА, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Рішення було ухвалено із врахуванням погодних умов, прогнозованого потепління та необхідності раціонального використання енергоносіїв.

"Завершення опалення дасть змогу жителям уникнути зайвих нарахувань за послугу в період підвищення температури повітря. Відключення житлових будинків розпочнеться вже з 24 березня", - йдеться в повідомленні.

Заклади соціальної сфери – лікарні, пологові будинки, школи та дитячі садки – відключатимуть за індивідуальними заявками їхніх керівників.

Читайте: Підготовка до зими: Україна має залучити понад 5 мільярдів євро до наступного сезону, – Міненерго

Що передувало?

Раніше видання Reuters повідомляло, що Україна розпочала закачування газу у сховища для наступного опалювального сезону

Також читайте: Відновлення енергетики: Євросоюз виділить 22 мільйони євро на теплопостачання Києва

Автор: 

Київ (20971) опалювальний сезон (1855)
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Топ коментарі
+2
однозначно не хотів би, щоб дотягнули до 1 квітня, а потім прислали б платіжки, немоби вони опалювали будинок ледве чи не цілий квітень, то краще вже нехай відключать 24-го
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23.03.2026 16:47 Відповісти
+2
У мене в квартирі 25 градусів і це не новобудова, то хай вирубають
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23.03.2026 16:48 Відповісти
+2
+10-11, а в апреле +7-8 и до минус 4 ночью - это екуенное потепление.
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23.03.2026 17:00 Відповісти

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