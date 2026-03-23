Отопительный сезон в Киеве завершится 24 марта

Отопительный сезон в Киеве завершится завтра, 24 марта.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Решение было принято с учетом погодных условий, прогнозируемого потепления и необходимости рационального использования энергоносителей.

"Завершение отопительного сезона позволит жителям избежать лишних начислений за услугу в период повышения температуры воздуха. Отключение жилых домов начнется уже с 24 марта", - говорится в сообщении.

Учреждения социальной сферы – больницы, роддома, школы и детские сады – будут отключаться по индивидуальным заявкам их руководителей.

Что предшествовало?

Ранее издание Reuters сообщало, что Украина начала закачку газа в хранилища для следующего отопительного сезона

