Отопительный сезон в Киеве завершится 24 марта

Отопительный сезон в Киеве завершится завтра, 24 марта.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Решение было принято с учетом погодных условий, прогнозируемого потепления и необходимости рационального использования энергоносителей.

"Завершение отопительного сезона позволит жителям избежать лишних начислений за услугу в период повышения температуры воздуха. Отключение жилых домов начнется уже с 24 марта", - говорится в сообщении.

Учреждения социальной сферы – больницы, роддома, школы и детские сады – будут отключаться по индивидуальным заявкам их руководителей.

Читайте: Подготовка к зиме: Украина должна привлечь более 5 миллиардов евро к следующему сезону, – Минэнерго

Что предшествовало?

Ранее издание Reuters сообщало, что Украина начала закачку газа в хранилища для следующего отопительного сезона

Читайте также: Восстановление энергетики: Евросоюз выделит 22 миллиона евро на теплоснабжение Киева

однозначно не хотів би, щоб дотягнули до 1 квітня, а потім прислали б платіжки, немоби вони опалювали будинок ледве чи не цілий квітень, то краще вже нехай відключать 24-го
23.03.2026 16:47
23.03.2026 16:47 Ответить
У мене в квартирі 25 градусів і це не новобудова, то хай вирубають
23.03.2026 16:48
23.03.2026 16:48 Ответить
+10-11, а в апреле +7-8 и до минус 4 ночью - это екуенное потепление.
23.03.2026 17:00
23.03.2026 17:00 Ответить
Добре шо потеплопало
23.03.2026 16:41 Ответить
А мене ледве 23 ,бо ще 10 березня сусід перекрив стояк,бо йому бачте жарко і злиняв з дому ,так що в мене опалювальний сезон закінчився ще 10 березня
23.03.2026 17:34
23.03.2026 17:34 Ответить
Заздрю киянам (у цьому випадку). У мене в квартирі +27°. Шкварять як несамовити, і до кінця місяца навряд відключать..
23.03.2026 16:54
23.03.2026 16:54 Ответить
Spalyty gaz - vkazivka putina.
23.03.2026 17:52 Ответить
+10-11, а в апреле +7-8 и до минус 4 ночью - это екуенное потепление.
23.03.2026 17:00
23.03.2026 17:00 Ответить
Звідкіля ти знаєш що буде у квітні?🤔🥱
23.03.2026 17:04
23.03.2026 17:04 Ответить
Прогноз погоды на 2 недели или месяц гляньте по Киеву.
23.03.2026 17:38
23.03.2026 17:38 Ответить
)))
23.03.2026 17:47 Ответить
Ви мабуть і в діда мороза вірете 😁
23.03.2026 18:14
23.03.2026 18:14 Ответить
Батьки з Кривого Рогу казали що сьогодні вимкнули
23.03.2026 17:06
23.03.2026 17:06 Ответить
КР-цев забота зелупка греет.
23.03.2026 17:49 Ответить
 
 