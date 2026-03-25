Зеленський - крутий мужик. Він багато в чому схожий на Трампа, - Келлог

Колишній спецпосланець США з питань України Кіт Келлог порівняв президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, зауваживши, що вони багато в чому схожі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Келлог заявив в ефірі телеканалу Newsmax.

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Зеленський схожий на Трампа

"Зеленський - крутий мужик. Він багато в чому схожий на президента Трампа. Він дуже прямий, дуже жорсткий - не за статурою, а за тим, ким він є, як він діє і як він говорить", - заявив Келлог.

США мають посилити тиск на РФ

Також він розповів, що особисто бував в Україні, виїжджав на лінію фронту і знає ситуацію зсередини.

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Крім того, Келлог чітко назвав російського диктатора Володимира Путіна агресором. За його словами, США мають посилити тиск на Росію, щоб наблизити закінчення війни.

Келлог про українців

Він також наголосив, що війна в Україні - це не бізнес-угода і не комерційна домовленість.

"Те, що вони зробили за останні чотири з гаком роки, вражає", - сказав Келлог про українців.

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За його словами, він поважає Україну і те, як країна чинить опір.

Що передувало?

Раніше Келлог заявив, що пішов з адміністрації Трампа, щоб вільніше коментувати війну РФ проти України.