Зеленский - крутой мужик. Он во многом похож на Трампа, - Келлог

Бывший специальный посланник США по Украине Кит Келлог сравнил президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, отметив, что они во многом похожи.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Келлог заявил в эфире телеканала Newsmax.

Зеленский похож на Трампа

"Зеленский - крутой мужик. Он во многом похож на президента Трампа. Он очень прямой, очень жесткий - не по телосложению, а по тому, кем он является, как он действует и как он говорит", - заявил Келлог.

США должны усилить давление на РФ

Также он рассказал, что лично бывал в Украине, выезжал на линию фронта и знает ситуацию изнутри.

Кроме того, Келлог четко назвал российского диктатора Владимира Путина агрессором. По его словам, США должны усилить давление на Россию, чтобы приблизить окончание войны.

Келлог об украинцах

Он также подчеркнул, что война в Украине - это не бизнес-сделка и не коммерческое соглашение.

"То, что они сделали за последние четыре с лишним года, впечатляет", - сказал Келлог об украинцах.

По его словам, он уважает Украину и то, как страна сопротивляется.

Что предшествовало?

Ранее Келлог заявил, что ушел из администрации Трампа, чтобы свободнее комментировать войну РФ против Украины.