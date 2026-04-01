Петарди налякали жителів Івано-Франківська: мер зробив заяву

Гучні вибухи, які чули жителі Івано-Франківська увечері 31 березня — то були петарди. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, близько 21:05 до поліції звернувся місцевий мешканець, який почув два гучні звуки на вулиці Вовчинецькій. На місце оперативно виїхали правоохоронці для перевірки інформації.

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Перевірка поліції та перші дані

У поліції Івано-Франківської області підтвердили, що отримали повідомлення про можливі вибухи. Правоохоронці оглянули територію та почали встановлювати обставини події.

Станом на момент перевірки інформації про постраждалих або руйнування не надходило. Також у регіоні не оголошували повітряну тривогу, що виключало повітряну загрозу на той час.

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Пояснення міської влади

Згодом міський голова уточнив причину гучних звуків. За його словами, інцидент пов’язаний із використанням піротехніки, що заборонена під час воєнного стану.

"У війну піротехніка заборонена! В теперішній час — це не пустощі! Це відповідальність", — наголосив Марцінків.

Мер також зазначив, що це вже другий подібний випадок за останні дні та закликав мешканців повідомляти про такі інциденти до поліції.

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