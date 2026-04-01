Петарди налякали жителів Івано-Франківська: мер зробив заяву
Гучні вибухи, які чули жителі Івано-Франківська увечері 31 березня — то були петарди. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, близько 21:05 до поліції звернувся місцевий мешканець, який почув два гучні звуки на вулиці Вовчинецькій. На місце оперативно виїхали правоохоронці для перевірки інформації.
Перевірка поліції та перші дані
У поліції Івано-Франківської області підтвердили, що отримали повідомлення про можливі вибухи. Правоохоронці оглянули територію та почали встановлювати обставини події.
Станом на момент перевірки інформації про постраждалих або руйнування не надходило. Також у регіоні не оголошували повітряну тривогу, що виключало повітряну загрозу на той час.
Пояснення міської влади
Згодом міський голова уточнив причину гучних звуків. За його словами, інцидент пов’язаний із використанням піротехніки, що заборонена під час воєнного стану.
"У війну піротехніка заборонена! В теперішній час — це не пустощі! Це відповідальність", — наголосив Марцінків.
Мер також зазначив, що це вже другий подібний випадок за останні дні та закликав мешканців повідомляти про такі інциденти до поліції.
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