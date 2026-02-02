УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7269 відвідувачів онлайн
Новини Фото Салют під час війни
3 033 22

Запустив салют, щоб вразити нову дівчину: у Києві затримано чоловіка, - Нацполіція

Столичні поліцейські затримали 47-річного чоловіка, який запустив салют у Святошинському районі Києва, попри заборону використання піротехніки під час війни.

Про це повідомили у поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Як повідомили в поліції, правоохоронці звернули увагу на відео із запуском салюту, яке з’явилося в соцмережах. Після цього вони виїхали на місце події, де виявили картонну коробку від використаного піротехнічного засобу.

Згодом поліціянти встановили та затримали порушника - 47-річного місцевого мешканця. Чоловік пояснив, що влаштував салют, аби здивувати дівчину, з якою нещодавно познайомився та того вечора катався містом на автомобілі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нетверезий відвідувач ресторану в Одесі відкрив стрілянину, вимагаючи наркотики в офіціантки: його затримано. ФОТОрепортаж

нацполіція
нацполіція

За фактом події правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Чоловіку готують повідомлення про підозру. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від отриманих на фронті поранень помер поліцейський із Львівщини Юрій Орсуляк. ФОТО

Заборона використання піротехніки 

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україні діє заборона на використання піротехнічних засобів. У листопаді 2023 року також набув чинності закон, який забороняє використання та розповсюдження більшості салютів, феєрверків і петард. Після цього українців почали активно притягувати до відповідальності за такі правопорушення.

Покарання за запуск салютів під час війни варіюються від штрафів до реальних тюремних строків. За дрібне хуліганство суди призначали штрафи у розмірі 51-119 гривень, у кримінальних провадженнях - до 34 тисяч гривень. В окремих випадках порушників також залучали до громадських робіт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": $6 тис. за допомогу в ухиленні від служби: на Вінниччині затримано представника громадської організації, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (20651) піротехніка (40) Нацполіція (15657)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
тепер буде дивувати кацапів з окопу!
показати весь коментар
02.02.2026 12:00 Відповісти
+14
Лисувата башка, а розуму в ній не прибавилось.
Зараз дівчину можна вразити генератором чи каміном. Морози. Тепла нема. Світла нема. В когось навіть туалет втратив пропускну спроможність. А він цейво салюти пускає.. Не серйозно
показати весь коментар
02.02.2026 12:00 Відповісти
+13
Порушив закон і відзвітувавсяпро це в соцмережах...
В 47 років у чоловіка вже мав би бути розум.
показати весь коментар
02.02.2026 11:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Порушив закон і відзвітувавсяпро це в соцмережах...
В 47 років у чоловіка вже мав би бути розум.
показати весь коментар
02.02.2026 11:59 Відповісти
Навіть, якби ге відзвітував, це дофіга людей чули і бачили.

Я, наприклад, був впевнений, що якась перестрілка сталася, бо не дивився у вікно. А дружина одразу сказала, що це якийсь довбойоб фейерверки пускає.
показати весь коментар
02.02.2026 12:13 Відповісти
так "чули і бачили" ще довести треба!
показати весь коментар
02.02.2026 13:35 Відповісти
мужичок дятел згоден , тільки розум не помішав би не тільки в 47 , а й пізніше і раніше , особливо тим , хто якось дослухався до таких же телепків зробити всіх разом , цікаво наробилися ,чи ще не повністю ?
показати весь коментар
02.02.2026 15:06 Відповісти
тепер буде дивувати кацапів з окопу!
показати весь коментар
02.02.2026 12:00 Відповісти
Лисувата башка, а розуму в ній не прибавилось.
Зараз дівчину можна вразити генератором чи каміном. Морози. Тепла нема. Світла нема. В когось навіть туалет втратив пропускну спроможність. А він цейво салюти пускає.. Не серйозно
показати весь коментар
02.02.2026 12:00 Відповісти
А де він його взяв,якщо він заборонений?
Чому вони продаються???
показати весь коментар
02.02.2026 12:07 Відповісти
А у нас же нічого нелегально не продається? Ото тільки феєрверки
показати весь коментар
02.02.2026 12:19 Відповісти
оце злочинець, капець. розстріляти, два рази.

а де він цей інструмент злочину купив? їх же продають? так? легально?
показати весь коментар
02.02.2026 12:10 Відповісти
Мабуть з тих, в кого крім понтів більш нічим вразити
показати весь коментар
02.02.2026 12:17 Відповісти
Такі собі понти...

Це з серії пляшка пива і роза у півтора метри в руках на першому побаченні.
показати весь коментар
02.02.2026 12:20 Відповісти
На які спромігся
показати весь коментар
02.02.2026 14:18 Відповісти
Здивував?
ТЦК, Ваш клієнт.
Нехай тепер здивує ту дівчину в штурмових військах СОУ.
показати весь коментар
02.02.2026 12:18 Відповісти
аби здивувати дівчину, з якою нещодавно познайомився та того вечора катався містом на автомобілі

Високі відносини. 😁 Романтика найвищого левела.
За таке і 5 рочків тюрячки не жалко.
показати весь коментар
02.02.2026 12:19 Відповісти
"Враг увидит,что Столица пьет,и ест,и веселится..он от страху задрожит! Без оглядки - убежит!!"
показати весь коментар
02.02.2026 12:29 Відповісти
Очень оперативно полиция сработала, а главное жалоб даже не было, в соц.сетях обнаружили. Небось задерживали тремя нарядами. Административка, она такая, особо опасная.
P.S. конечно я против пиротехники, и во время войны в частности, но сколько информационного пафоса и затраченных усилий ради.... Как будто с целью оправдания раздутых штатов полиции...
показати весь коментар
02.02.2026 12:30 Відповісти
Штраф впаять тисяч 50 грн и хватит с него, но не сажать на
5 лет.
показати весь коментар
02.02.2026 12:30 Відповісти
Штраф впаяти 500 000 грн і вистачить з нього, щоб інші думали.
показати весь коментар
02.02.2026 20:08 Відповісти
Не знаю як дівчіну... а мене він своїм ідіотизмом реально вразив . Давай, пацик! Жгі іщьо!
показати весь коментар
02.02.2026 13:57 Відповісти
дивно що кизди не дали перехожі ще під час запуску
показати весь коментар
02.02.2026 15:03 Відповісти
кизди потрібно давати тим, хто заробляє 100к у приватному банку.
показати весь коментар
01.04.2026 05:17 Відповісти
 
 