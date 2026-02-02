Запустив салют, щоб вразити нову дівчину: у Києві затримано чоловіка, - Нацполіція
Столичні поліцейські затримали 47-річного чоловіка, який запустив салют у Святошинському районі Києва, попри заборону використання піротехніки під час війни.
Про це повідомили у поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомили в поліції, правоохоронці звернули увагу на відео із запуском салюту, яке з’явилося в соцмережах. Після цього вони виїхали на місце події, де виявили картонну коробку від використаного піротехнічного засобу.
Згодом поліціянти встановили та затримали порушника - 47-річного місцевого мешканця. Чоловік пояснив, що влаштував салют, аби здивувати дівчину, з якою нещодавно познайомився та того вечора катався містом на автомобілі.
За фактом події правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Чоловіку готують повідомлення про підозру. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.
Заборона використання піротехніки
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україні діє заборона на використання піротехнічних засобів. У листопаді 2023 року також набув чинності закон, який забороняє використання та розповсюдження більшості салютів, феєрверків і петард. Після цього українців почали активно притягувати до відповідальності за такі правопорушення.
Покарання за запуск салютів під час війни варіюються від штрафів до реальних тюремних строків. За дрібне хуліганство суди призначали штрафи у розмірі 51-119 гривень, у кримінальних провадженнях - до 34 тисяч гривень. В окремих випадках порушників також залучали до громадських робіт.
В 47 років у чоловіка вже мав би бути розум.
Я, наприклад, був впевнений, що якась перестрілка сталася, бо не дивився у вікно. А дружина одразу сказала, що це якийсь довбойоб фейерверки пускає.
Зараз дівчину можна вразити генератором чи каміном. Морози. Тепла нема. Світла нема. В когось навіть туалет втратив пропускну спроможність. А він цейво салюти пускає.. Не серйозно
Чому вони продаються???
а де він цей інструмент злочину купив? їх же продають? так? легально?
Це з серії пляшка пива і роза у півтора метри в руках на першому побаченні.
ТЦК, Ваш клієнт.
Нехай тепер здивує ту дівчину в штурмових військах СОУ.
Високі відносини. 😁 Романтика найвищого левела.
За таке і 5 рочків тюрячки не жалко.
P.S. конечно я против пиротехники, и во время войны в частности, но сколько информационного пафоса и затраченных усилий ради.... Как будто с целью оправдания раздутых штатов полиции...
5 лет.