Запустив салют, щоб вразити нову дівчину: у Києві затримано чоловіка, - Нацполіція

Столичні поліцейські затримали 47-річного чоловіка, який запустив салют у Святошинському районі Києва, попри заборону використання піротехніки під час війни.

Про це повідомили у поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Як повідомили в поліції, правоохоронці звернули увагу на відео із запуском салюту, яке з’явилося в соцмережах. Після цього вони виїхали на місце події, де виявили картонну коробку від використаного піротехнічного засобу.

Згодом поліціянти встановили та затримали порушника - 47-річного місцевого мешканця. Чоловік пояснив, що влаштував салют, аби здивувати дівчину, з якою нещодавно познайомився та того вечора катався містом на автомобілі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нетверезий відвідувач ресторану в Одесі відкрив стрілянину, вимагаючи наркотики в офіціантки: його затримано. ФОТОрепортаж





За фактом події правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Чоловіку готують повідомлення про підозру. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від отриманих на фронті поранень помер поліцейський із Львівщини Юрій Орсуляк. ФОТО

Заборона використання піротехніки

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україні діє заборона на використання піротехнічних засобів. У листопаді 2023 року також набув чинності закон, який забороняє використання та розповсюдження більшості салютів, феєрверків і петард. Після цього українців почали активно притягувати до відповідальності за такі правопорушення.

Покарання за запуск салютів під час війни варіюються від штрафів до реальних тюремних строків. За дрібне хуліганство суди призначали штрафи у розмірі 51-119 гривень, у кримінальних провадженнях - до 34 тисяч гривень. В окремих випадках порушників також залучали до громадських робіт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": $6 тис. за допомогу в ухиленні від служби: на Вінниччині затримано представника громадської організації, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж