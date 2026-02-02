Запустил салют, чтобы произвести впечатление на новую девушку: в Киеве задержан мужчина, - Нацполиция

Столичные полицейские задержали 47-летнего мужчину, который запустил салют в Святошинском районе Киева, несмотря на запрет использования пиротехники во время войны.

Об этом сообщили в полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как сообщили в полиции, правоохранители обратили внимание на видео с запуском салюта, которое появилось в соцсетях. После этого они выехали на место происшествия, где обнаружили картонную коробку от использованного пиротехнического средства.

Впоследствии полицейские установили и задержали нарушителя - 47-летнего местного жителя. Мужчина объяснил, что устроил салют, чтобы удивить девушку, с которой недавно познакомился и в тот вечер катался по городу на автомобиле.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нетрезвый посетитель ресторана в Одессе открыл стрельбу, требуя наркотики у официантки: он задержан. ФОТОрепортаж





По факту происшествия правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Мужчине готовят уведомление о подозрении. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": От полученных на фронте ранений погиб полицейский из Львовской области Юрий Орсуляк. ФОТО

Запрет на использование пиротехники

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украине действует запрет на использование пиротехнических средств. В ноябре 2023 года также вступил в силу закон, запрещающий использование и распространение большинства салютов, фейерверков и петард. После этого украинцев начали активно привлекать к ответственности за такие правонарушения.

Наказания за запуск салютов во время войны варьируются от штрафов до реальных тюремных сроков. За мелкое хулиганство суды назначали штрафы в размере 51-119 гривен, в уголовных производствах - до 34 тысяч гривен. В отдельных случаях нарушителей также привлекали к общественным работам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": $6 тыс. за помощь в уклонении от службы: в Винницкой области задержан представитель общественной организации, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж