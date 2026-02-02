Запустил салют, чтобы произвести впечатление на новую девушку: в Киеве задержан мужчина, - Нацполиция
Столичные полицейские задержали 47-летнего мужчину, который запустил салют в Святошинском районе Киева, несмотря на запрет использования пиротехники во время войны.
Об этом сообщили в полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщили в полиции, правоохранители обратили внимание на видео с запуском салюта, которое появилось в соцсетях. После этого они выехали на место происшествия, где обнаружили картонную коробку от использованного пиротехнического средства.
Впоследствии полицейские установили и задержали нарушителя - 47-летнего местного жителя. Мужчина объяснил, что устроил салют, чтобы удивить девушку, с которой недавно познакомился и в тот вечер катался по городу на автомобиле.
По факту происшествия правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Мужчине готовят уведомление о подозрении. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Запрет на использование пиротехники
Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украине действует запрет на использование пиротехнических средств. В ноябре 2023 года также вступил в силу закон, запрещающий использование и распространение большинства салютов, фейерверков и петард. После этого украинцев начали активно привлекать к ответственности за такие правонарушения.
Наказания за запуск салютов во время войны варьируются от штрафов до реальных тюремных сроков. За мелкое хулиганство суды назначали штрафы в размере 51-119 гривен, в уголовных производствах - до 34 тысяч гривен. В отдельных случаях нарушителей также привлекали к общественным работам.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В 47 років у чоловіка вже мав би бути розум.
Я, наприклад, був впевнений, що якась перестрілка сталася, бо не дивився у вікно. А дружина одразу сказала, що це якийсь довбойоб фейерверки пускає.
Зараз дівчину можна вразити генератором чи каміном. Морози. Тепла нема. Світла нема. В когось навіть туалет втратив пропускну спроможність. А він цейво салюти пускає.. Не серйозно
Чому вони продаються???
а де він цей інструмент злочину купив? їх же продають? так? легально?
Це з серії пляшка пива і роза у півтора метри в руках на першому побаченні.
ТЦК, Ваш клієнт.
Нехай тепер здивує ту дівчину в штурмових військах СОУ.
Високі відносини. 😁 Романтика найвищого левела.
За таке і 5 рочків тюрячки не жалко.
P.S. конечно я против пиротехники, и во время войны в частности, но сколько информационного пафоса и затраченных усилий ради.... Как будто с целью оправдания раздутых штатов полиции...
5 лет.