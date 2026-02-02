РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7187 посетителей онлайн
Новости Фото Салют во время войны
3 033 22

Запустил салют, чтобы произвести впечатление на новую девушку: в Киеве задержан мужчина, - Нацполиция

Столичные полицейские задержали 47-летнего мужчину, который запустил салют в Святошинском районе Киева, несмотря на запрет использования пиротехники во время войны.

Об этом сообщили в полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как сообщили в полиции, правоохранители обратили внимание на видео с запуском салюта, которое появилось в соцсетях. После этого они выехали на место происшествия, где обнаружили картонную коробку от использованного пиротехнического средства.

Впоследствии полицейские установили и задержали нарушителя - 47-летнего местного жителя. Мужчина объяснил, что устроил салют, чтобы удивить девушку, с которой недавно познакомился и в тот вечер катался по городу на автомобиле.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нетрезвый посетитель ресторана в Одессе открыл стрельбу, требуя наркотики у официантки: он задержан. ФОТОрепортаж

нацполиция
нацполиция

По факту происшествия правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Мужчине готовят уведомление о подозрении. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": От полученных на фронте ранений погиб полицейский из Львовской области Юрий Орсуляк. ФОТО

Запрет на использование пиротехники 

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украине действует запрет на использование пиротехнических средств. В ноябре 2023 года также вступил в силу закон, запрещающий использование и распространение большинства салютов, фейерверков и петард. После этого украинцев начали активно привлекать к ответственности за такие правонарушения.

Наказания за запуск салютов во время войны варьируются от штрафов до реальных тюремных сроков. За мелкое хулиганство суды назначали штрафы в размере 51-119 гривен, в уголовных производствах - до 34 тысяч гривен. В отдельных случаях нарушителей также привлекали к общественным работам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": $6 тыс. за помощь в уклонении от службы: в Винницкой области задержан представитель общественной организации, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (26264) пиротехника (43) Нацполиция (16884)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
тепер буде дивувати кацапів з окопу!
показать весь комментарий
02.02.2026 12:00 Ответить
+14
Лисувата башка, а розуму в ній не прибавилось.
Зараз дівчину можна вразити генератором чи каміном. Морози. Тепла нема. Світла нема. В когось навіть туалет втратив пропускну спроможність. А він цейво салюти пускає.. Не серйозно
показать весь комментарий
02.02.2026 12:00 Ответить
+13
Порушив закон і відзвітувавсяпро це в соцмережах...
В 47 років у чоловіка вже мав би бути розум.
показать весь комментарий
02.02.2026 11:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Порушив закон і відзвітувавсяпро це в соцмережах...
В 47 років у чоловіка вже мав би бути розум.
показать весь комментарий
02.02.2026 11:59 Ответить
Навіть, якби ге відзвітував, це дофіга людей чули і бачили.

Я, наприклад, був впевнений, що якась перестрілка сталася, бо не дивився у вікно. А дружина одразу сказала, що це якийсь довбойоб фейерверки пускає.
показать весь комментарий
02.02.2026 12:13 Ответить
так "чули і бачили" ще довести треба!
показать весь комментарий
02.02.2026 13:35 Ответить
мужичок дятел згоден , тільки розум не помішав би не тільки в 47 , а й пізніше і раніше , особливо тим , хто якось дослухався до таких же телепків зробити всіх разом , цікаво наробилися ,чи ще не повністю ?
показать весь комментарий
02.02.2026 15:06 Ответить
тепер буде дивувати кацапів з окопу!
показать весь комментарий
02.02.2026 12:00 Ответить
Лисувата башка, а розуму в ній не прибавилось.
Зараз дівчину можна вразити генератором чи каміном. Морози. Тепла нема. Світла нема. В когось навіть туалет втратив пропускну спроможність. А він цейво салюти пускає.. Не серйозно
показать весь комментарий
02.02.2026 12:00 Ответить
А де він його взяв,якщо він заборонений?
Чому вони продаються???
показать весь комментарий
02.02.2026 12:07 Ответить
А у нас же нічого нелегально не продається? Ото тільки феєрверки
показать весь комментарий
02.02.2026 12:19 Ответить
оце злочинець, капець. розстріляти, два рази.

а де він цей інструмент злочину купив? їх же продають? так? легально?
показать весь комментарий
02.02.2026 12:10 Ответить
Мабуть з тих, в кого крім понтів більш нічим вразити
показать весь комментарий
02.02.2026 12:17 Ответить
Такі собі понти...

Це з серії пляшка пива і роза у півтора метри в руках на першому побаченні.
показать весь комментарий
02.02.2026 12:20 Ответить
На які спромігся
показать весь комментарий
02.02.2026 14:18 Ответить
Здивував?
ТЦК, Ваш клієнт.
Нехай тепер здивує ту дівчину в штурмових військах СОУ.
показать весь комментарий
02.02.2026 12:18 Ответить
аби здивувати дівчину, з якою нещодавно познайомився та того вечора катався містом на автомобілі

Високі відносини. 😁 Романтика найвищого левела.
За таке і 5 рочків тюрячки не жалко.
показать весь комментарий
02.02.2026 12:19 Ответить
"Враг увидит,что Столица пьет,и ест,и веселится..он от страху задрожит! Без оглядки - убежит!!"
показать весь комментарий
02.02.2026 12:29 Ответить
Очень оперативно полиция сработала, а главное жалоб даже не было, в соц.сетях обнаружили. Небось задерживали тремя нарядами. Административка, она такая, особо опасная.
P.S. конечно я против пиротехники, и во время войны в частности, но сколько информационного пафоса и затраченных усилий ради.... Как будто с целью оправдания раздутых штатов полиции...
показать весь комментарий
02.02.2026 12:30 Ответить
Штраф впаять тисяч 50 грн и хватит с него, но не сажать на
5 лет.
показать весь комментарий
02.02.2026 12:30 Ответить
Штраф впаяти 500 000 грн і вистачить з нього, щоб інші думали.
показать весь комментарий
02.02.2026 20:08 Ответить
Не знаю як дівчіну... а мене він своїм ідіотизмом реально вразив . Давай, пацик! Жгі іщьо!
показать весь комментарий
02.02.2026 13:57 Ответить
дивно що кизди не дали перехожі ще під час запуску
показать весь комментарий
02.02.2026 15:03 Ответить
кизди потрібно давати тим, хто заробляє 100к у приватному банку.
показать весь комментарий
01.04.2026 05:17 Ответить
 
 