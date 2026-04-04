Україна запровадила санкції проти російських суб’єктів, які забезпечують ВПК ворога та сприяють обходу санкцій

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій проти російських субʼєктів, які забезпечують ВПК ворога, сприяють обходу санкцій, здійснюють незаконну підприємницьку діяльність на тимчасово окупованих територіях і брали участь у будівництві Керченського мосту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

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Деталі

Як зазначається, до санкційного пакету щодо ВПК увійшли 26 фізичних і 31 юридична особа. Серед них компанії, що виробляють підводні, надводні і повітряні безекіпажні роботизовані комплекси та програмне забезпечення до них.

До цього списку увійшли і компанії, які виробляють та обслуговують різну зброю: засоби РЕБ, системи озброєння ППО, броньовану техніку, підводні човни, кораблі, судна допоміжного флоту, портову техніку й деталі до них.

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Під санкціями - підприємства авіабудівної галузі

Крім того, санкції застосовані проти підприємств авіабудівної галузі – виробників та ремонтників деталей для вертольотів сімейства Мі-8, Мі-17, Мі-171, Мі-172, Мі-14.

"Ще одне санкційне рішення стосується 7 фізичних і 11 юридичних осіб. Це компанії та їхні керівники, які сприяють обходу санкцій. Серед них - виробники деталей до ракет Х-101, Х-59М2/М2А та "Іскандер-К". Також до цього списку увійшли компанії, які незаконно займаються підприємництвом на тимчасово окупованих територіях та причетні до будівництва Кримського мосту", - йдеться у повідомленні.

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Україна передасть партнерам усю необхідну інформацію для синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях.

Ці санкції б’ють по ядру російського військово-промислового комплексу, від виробників озброєнь і критичних компонентів до мереж, які забезпечують обхід санкцій. Ми послідовно закриваємо ланки, включно з діяльністю на тимчасово окупованих територіях. Тиск буде лише посилюватися - як з нашого боку, так і разом із партнерами", - зазначив радник - уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

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