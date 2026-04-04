Украина ввела санкции против российских субъектов, которые обеспечивают ВПК врага и способствуют обходу санкций

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против российских субъектов, обеспечивающих ВПК противника, содействующих обходу санкций, осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность на временно оккупированных территориях и принимавших участие в строительстве Керченского моста.

Детали

Как отмечается, в санкционный пакет в отношении ВПК вошли 26 физических и 31 юридическое лицо. Среди них компании, производящие подводные, надводные и воздушные беспилотные роботизированные комплексы и программное обеспечение к ним.

В этот список вошли и компании, которые производят и обслуживают различное оружие: средства РЭБ, системы вооружения ПВО, бронированную технику, подводные лодки, корабли, суда вспомогательного флота, портовую технику и детали к ним.

Под санкциями – предприятия авиастроительной отрасли

Кроме того, санкции применены против предприятий авиастроительной отрасли – производителей и ремонтников деталей для вертолетов семейства Ми-8, Ми-17, Ми-171, Ми-172, Ми-14.

"Еще одно санкционное решение касается 7 физических и 11 юридических лиц. Это компании и их руководители, которые способствуют обходу санкций. Среди них – производители деталей к ракетам Х-101, Х-59М2/М2А и "Искандер-К". Также в этот список вошли компании, которые незаконно занимаются предпринимательством на временно оккупированных территориях и причастны к строительству Крымского моста", – говорится в сообщении.

Украина передаст партнерам всю необходимую информацию для синхронизации санкций в международных юрисдикциях.

Эти санкции бьют по ядру российского военно-промышленного комплекса, от производителей вооружений и критических компонентов до сетей, обеспечивающих обход санкций. Мы последовательно закрываем звенья, включая деятельность на временно оккупированных территориях. Давление будет только усиливаться - как с нашей стороны, так и совместно с партнерами", - отметил советник - уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Дуже своєчасно. А точніше потужно. То ж не Порошенко, який вже 12 мільярдів витратив на допомогу ЗСУ, а ''зелена влада'' проти нього ввели пожиттєво '' превентивні санкції виховного порядку'' і вже рік втікають від суду, щоб підтвердити їх законність.
04.04.2026 10:36 Ответить
Найпотужно дави их !!
04.04.2026 10:48 Ответить
Невже замість двушечки буде півторачка?
04.04.2026 10:56 Ответить
Очередна потужна лапша - "Суд апелляционной инстанции снял арест с имения подсанкционного российского и украинского олигарха Павла Фукса. Речь идет об элитном доме стоимостью 213 млн грн с кинотеатром и массажным салоном, а также шести земельных участках, расположенных в пгт Козин Обуховского района Киевской области."
04.04.2026 11:11 Ответить
Можна вважати черговим пуком в калюжу.
04.04.2026 11:53 Ответить
Хтось здивований?
04.04.2026 11:53 Ответить
Порошенко, «чомусь» під санкціями, накладеними на нього КабМіндічами та зеленським протизаконно, а тисячі ригоАНАЛІВ, які потікали зрадивши Україну, так і по сьогодні отримують прибутки з бізнесів в Україні, з 2019 року!!??
04.04.2026 12:05 Ответить
 
 