Украина ввела санкции против российских субъектов, которые обеспечивают ВПК врага и способствуют обходу санкций
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против российских субъектов, обеспечивающих ВПК противника, содействующих обходу санкций, осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность на временно оккупированных территориях и принимавших участие в строительстве Керченского моста.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.
Детали
Как отмечается, в санкционный пакет в отношении ВПК вошли 26 физических и 31 юридическое лицо. Среди них компании, производящие подводные, надводные и воздушные беспилотные роботизированные комплексы и программное обеспечение к ним.
В этот список вошли и компании, которые производят и обслуживают различное оружие: средства РЭБ, системы вооружения ПВО, бронированную технику, подводные лодки, корабли, суда вспомогательного флота, портовую технику и детали к ним.
Под санкциями – предприятия авиастроительной отрасли
Кроме того, санкции применены против предприятий авиастроительной отрасли – производителей и ремонтников деталей для вертолетов семейства Ми-8, Ми-17, Ми-171, Ми-172, Ми-14.
"Еще одно санкционное решение касается 7 физических и 11 юридических лиц. Это компании и их руководители, которые способствуют обходу санкций. Среди них – производители деталей к ракетам Х-101, Х-59М2/М2А и "Искандер-К". Также в этот список вошли компании, которые незаконно занимаются предпринимательством на временно оккупированных территориях и причастны к строительству Крымского моста", – говорится в сообщении.
Украина передаст партнерам всю необходимую информацию для синхронизации санкций в международных юрисдикциях.
Эти санкции бьют по ядру российского военно-промышленного комплекса, от производителей вооружений и критических компонентов до сетей, обеспечивающих обход санкций. Мы последовательно закрываем звенья, включая деятельность на временно оккупированных территориях. Давление будет только усиливаться - как с нашей стороны, так и совместно с партнерами", - отметил советник - уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
