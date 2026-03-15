Зеленский о возобновлении работы нефтепровода "Дружба": Чем это отличается от снятия санкций с "руских"?

Возобновление работы нефтепровода "Дружба" ничем не отличается от отмены санкций против России.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что думает Зеленский о "Дружбе"?

"Первый вопрос – все вместе решили возобновить экспорт российской нефти? Я сказал, что мне сложно, потому что лидеры хотят перескочить этот шаг. Это неправильно. Вопрос глобальнее: мы продаем российскую нефть или мы ее не продаем. Потому что меня заставляют возобновить "Дружбу". Чем это отличается от снятия санкций с "руских"?" – сказал он журналистам.

Атака РФ на нефтепровод "Дружба"

7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.

По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".

12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.

Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

