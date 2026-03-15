Зеленский о возобновлении работы нефтепровода "Дружба": Чем это отличается от снятия санкций с "руских"?

31 государство получило доказательства атак РФ на нефтепровод "Дружба"

Возобновление работы нефтепровода "Дружба" ничем не отличается от отмены санкций против России.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Что думает Зеленский о "Дружбе"?

"Первый вопрос – все вместе решили возобновить экспорт российской нефти? Я сказал, что мне сложно, потому что лидеры хотят перескочить этот шаг. Это неправильно. Вопрос глобальнее: мы продаем российскую нефть или мы ее не продаем. Потому что меня заставляют возобновить "Дружбу". Чем это отличается от снятия санкций с "руских"?" – сказал он журналистам.

Атака РФ на нефтепровод "Дружба"

  • 7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.
  • По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".
  • 12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.
  • Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

  • 11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

  • Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

  • Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

  • В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

+16
Стільки років не помічав, що нафту постачають, а тут раптом помітив...
15.03.2026 10:55 Ответить
+12
Ой, не треба було мадьярам гроші красти.. Зараз можна сказати, шо ті гроші як раз везли на сплату ремонту тієї Дружби. Нема грошей - нема розмови.
15.03.2026 10:56 Ответить
+7
Так а почему мы не подаем на угорщину в суд по вот тем бабосам? Ну, типа, если все законно и в порядке?
15.03.2026 11:27 Ответить
Скільки років мав зобовʼязання качати нафту по угодах підписаних ще до нього. І у випадку порушення тих угод - програні суди і купа виплат тій же Угоршині. А тут такий прекрасний привід - росіяни самі зруйнували. І тепер всі претензії тільки до них.
15.03.2026 12:36 Ответить
ничем, но еврокомиссия хочет чтоб ты немножечко воевал, а они немножечко покупали у раши ресурсы тем более цены вверх пошли. Ониж вова легко могут сказать бабло дадим только после восстановление дружбы, и что ты им сделаешь ?
15.03.2026 10:57 Ответить
Чим, чим...за кошти від транзиту, добудуєш собі "імперію" в Конче!
15.03.2026 10:57 Ответить
Київ-киянин,Полтава-полтавчанин,Конче...-????
15.03.2026 11:04 Ответить
Тому що мене змушують відновити "Дружбу".

15.03.2026 10:59 Ответить
мабуть куйло перестав платити мзду за транзит ...?
15.03.2026 10:59 Ответить
більш схоже що мало,але реально мабуть крім труби новин мількати героєм в медіа більш немає...
15.03.2026 11:02 Ответить
лживий цинічний лицемір грає у принципового патріота-лідера......
15.03.2026 11:01 Ответить
чьому лживий
15.03.2026 11:52 Ответить
так кажуть звьозди, карти таро та хрустальний череп....
15.03.2026 11:57 Ответить
ну може все що він з натхненням приподносе по факту спізжене,розтягнуто і практично не існує,наприклад запит трумпеля на допомогу.....він для нас вроді є,а трумпель не вкурсі,якось неоднозначненько получилося,вирвано з коннтексту.....
15.03.2026 12:20 Ответить
до речі як ви оцінюєте його з останніх спічів про демократію в Україні???яка є найбільшою цінністю поряд правами людей та бусифікацією,та і взагалі з тим концтаберним режимом???до речі кордони ірану і зараз відкриті.....
15.03.2026 12:25 Ответить
Ось цю лінію і тримай, Президенте ! А то постійно трактують нас як ніби ми їм щось винні.
15.03.2026 11:01 Ответить
👏👏👏аж прослізився....це нереально,неперевершено надпотужно....подібне відчував коли по старому ще ящику показували трансляцію з чергового з,їзду кровавочервонопірих срср,браво,хвилина ностальгії,так він покаже кузькіну мать яка на горі з раками свистить...
15.03.2026 11:08 Ответить
не видумуй!
там був красивий брєжнєв, загнівающий капіталізм з нєграмі і бітва за урожай!
там була правда!!!
15.03.2026 11:59 Ответить
ага,весь у медалях і поціновувач поцілунків в засос та обіймів з чоловіками.....десь я сьогодні бачив подібних вершителів долі....
15.03.2026 12:17 Ответить
точно правда???якось з прилавками в магазинах вона не відчувалася,мабуть то були не радянські полиці,не дотичні до політичних рішень кровавої партії....
15.03.2026 12:28 Ответить
зате було дофіга танків ракет і калош з фуфайками, і три вида вареної ковбаси.
тобі мало?
тобі туалетну бумагу подавай з фуагрою?
15.03.2026 12:34 Ответить
краще млять я проснувся 24,02,2022 а в країні сонце,мир,і я йду на роботу!!!!а не кров,смерті і партнери які хочуть щоб війна не закінчувалася.....
15.03.2026 12:37 Ответить
у 24.02.22 в україні була кров смерті та війна.
десь ви загубились, на той час......
15.03.2026 12:40 Ответить
це у вас сезонний недопересип,коли читаєте одночасно включайте ще й мозок для адекватного розуміння....
15.03.2026 12:44 Ответить
Чия б корова мукала.
15.03.2026 11:02 Ответить
Я так зрозумів, що відновить Зеленський чи не відновить транзит, в обох випадках буде він винний
15.03.2026 11:04 Ответить
Доречі, Ви його мордяку бачили? Крайні випуски вечірнього гундосику? Там ж повний аут наркоманський))
15.03.2026 11:52 Ответить
Ні. МараХВони не дивлюсь взагалі.
15.03.2026 13:01 Ответить
Він і так винний з моменту, коли в 2024- му відправив дЄрмака з Галущенко в Білорусь на перемовини по заключенню угоди на транспортування рашистської нафти до Угорщини в обхід санкцій - вони тоді з ******** змастирили схему, що нафту йорбани купують в рашки на українсько-білоруському кордоні і таким чином вона на території України стає ніби угорською, щоб типу Україна не порушувала санкцій США, ЄС і свого ж РНБО. Порушення або обхід санкцій в Україні є тяжким злочином. Законопроект №12406 передбачає https://www.integrites.com/uk/publications/criminal-liability-for-violation-of-ukrainian-sanctions кримінальну відповідальність (ст. 114-3 КК України) за невиконання чи обхід обмежувальних заходів, незалежно від наслідків. За це передбачено штрафи (до 2 млн грн) або позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.
15.03.2026 12:02 Ответить
Немає в українській мові слова "русскіх" ,а друге як ти думаєш розблокувати кредит у 90 мільярдів євро ,Україна через два місяці буде без коштів чи спеціально робиш щоб привести до капітуляції ?
15.03.2026 11:05 Ответить
А чому цей нафтопровід так довго працював на руській?
15.03.2026 11:05 Ответить
не було поводів для торгів та шантажу....
15.03.2026 12:30 Ответить
Цей трубопровід треба було перекрити в 2022 році 23 лютого.
15.03.2026 11:06 Ответить
Нічєво лічнава, толька бізнєс
15.03.2026 11:13 Ответить
Цю трубу у 2014 треба було розібрати.
15.03.2026 11:53 Ответить
Володимирссанич, хто "змушує " вас називати москалів "рускіми" ?
15.03.2026 11:19 Ответить
То запитання до головЮрИсТа)) криворогатого))
15.03.2026 11:54 Ответить
може там не все так однозначно та й вирвано з контексту....
15.03.2026 12:33 Ответить
Тому що суди - це на роки і коштують шалені гроші. А тут з великою ймовірністю питання вирішиться автоматично 12 квітня, після того, як Орбан програє вибори. То навіщо витрачати державні гроші і запускати процес прямо зараз?
15.03.2026 12:38 Ответить
Україна давно повинна була підірвати цю трубу на*уй.
15.03.2026 11:45 Ответить
Зеленський про роботу нафтопроводу "Дружба" за час повномасштабного вторгнення: чим це відрізняється від колаборантизму?
15.03.2026 11:53 Ответить
Колабораціонізм? Так стаття є. 111-1 КК
15.03.2026 11:58 Ответить
Є, та на паузі.
15.03.2026 12:22 Ответить
А тема с бабками так понемногу отходит на второй план. Чье бабло мадяры хапнули, лидор?)
15.03.2026 12:10 Ответить
папери про походження миші згризли,нема доказів нема повернення....
15.03.2026 12:34 Ответить
А двушки на москву це зняття санкцій з русскіх чи це інше? Чия би корова мекала..
15.03.2026 12:20 Ответить
Ти вже всіх дістав, "рускій" блазень.
Кращебвтік.
15.03.2026 12:25 Ответить
Та влупіть вже по тій дружбі трофейним шахедом і показуйте на всіх майданчиках обломки
15.03.2026 12:39 Ответить
Пусть организуют охрану этого провода,на земле ПВО,в воздухе истребителями,по всей длинне,с гарантиями защиты на сто процентов силами своих ВС,тогда можно включать .
15.03.2026 12:57 Ответить
 
 