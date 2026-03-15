Зеленський про відновлення роботи нафтопроводу "Дружба": Чим це відрізняється від зняття санкцій з "рускіх"?

Відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" нічим не відрізняється від скасування санкцій проти Росії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що думає Зеленський про "Дружбу"?

"Перше питання – всі разом вирішили відновити експорт російської нафти? Я сказав, що мені складно, тому що лідери хочуть перестрибнути цей крок. Це неправильно. Питання глобальніше: ми продаємо російську нафту або ми її не продаємо. Тому що мене змушують відновити "Дружбу". Чим це відрізняється від зняття санкцій з "рускіх"?" - сказав він журналістам.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Член угорської делегації із Закарпаття відмовився їхати в Україну через страх мобілізації, - ЗМІ

Атака РФ на нафтопровід "Дружба"

7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.

За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".

12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.

Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".

11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.

Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.

Також читайте: Орбан порадив угорській делегації "бути ввічливими" в Києві та доручив оглянути "Дружбу"