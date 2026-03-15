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Новини Санкції проти Росії Поставки нафти через трубопровід Дружба
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Зеленський про відновлення роботи нафтопроводу "Дружба": Чим це відрізняється від зняття санкцій з "рускіх"?

31 держава отримала докази атак РФ на нафтопровід "Дружба"

Відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" нічим не відрізняється від скасування санкцій проти Росії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Що думає Зеленський про "Дружбу"?

"Перше питання – всі разом вирішили відновити експорт російської нафти? Я сказав, що мені складно, тому що лідери хочуть перестрибнути цей крок. Це неправильно. Питання глобальніше: ми продаємо російську нафту або ми її не продаємо. Тому що мене змушують відновити "Дружбу". Чим це відрізняється від зняття санкцій з "рускіх"?" - сказав він журналістам.

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Атака РФ на нафтопровід "Дружба"

  • 7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.
  • За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".
  • 12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.
  • Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".

  • 11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

  • Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.

  • Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.

  • Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.

Також читайте: Орбан порадив угорській делегації "бути ввічливими" в Києві та доручив оглянути "Дружбу"

Автор: 

Зеленський Володимир (28120) нафта (6631)
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Топ коментарі
+21
Стільки років не помічав, що нафту постачають, а тут раптом помітив...
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15.03.2026 10:55 Відповісти
+17
Ой, не треба було мадьярам гроші красти.. Зараз можна сказати, шо ті гроші як раз везли на сплату ремонту тієї Дружби. Нема грошей - нема розмови.
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15.03.2026 10:56 Відповісти
+10
Так а почему мы не подаем на угорщину в суд по вот тем бабосам? Ну, типа, если все законно и в порядке?
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15.03.2026 11:27 Відповісти

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