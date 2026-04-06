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Новини Бої на сході України
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За добу на фронті - 120 боєзіткнень. Найгарячіші напрямки - Покровський, Костянтинівський та Гуляйпільський, - Генштаб. КАРТА

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Загалом упродовж минулої доби, 5 квітня 2026 року, на фронті було зафіксовано 120 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Обстріли

Як зазначається, вчора противник здійснив 72 авіаційні удари, скинувши 242 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8367 дронів–камікадзе та здійснив 3404 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 52 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених Варварівка, Цвіткове, Верхня Терса, Гуляйпільське, Копані, Залізничне, Новоселівка, Долинка, Комишуваха, Новояковлевка Запорізької області; Розлив та Зорівка Херсонської області.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження живої сили та техніки противника, пункт управління БпЛА та ще один інший важливий об'єкт.

Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 940 осіб. Також ворог втратив два танки, 10 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, 1953 безпілотні літальні апарати, 259 одиниць автомобільної техніки.

Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав одного авіаційного удару із застосуванням трьох КАБ, здійснив 83 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано одне боєзіткнення.

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Обстановка на Харківщині

Також зазначається, що на Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у напрямку Стариці та Вовчанська.

генштаб карта

На Куп’янському напрямку ворог сім разів атакував у напрямку Новоосинового, Новоплатонівки, Петропавлівки та Курилівки.

генштаб карта

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запеклі бої під Покровськом, зупинено десятки атак РФ, - УВ "Схід"

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку противник двічі атакував, намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в напрямку населених пунктів Копанки та Лиман.

генштаб карта

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районах Ямполя, Закітного та Різниківки.

генштаб карта

На Краматорському напрямку ворог двічі атакував позиції наших оборонців в районі Оріхово-Василівки.

генштаб карта

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Клебан-Бика, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки та Софіївки.

генштаб карта

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Гришине, Покровськ, Рівне, Удачне, Муравка, Новопавлівка та Філія", - йдеться у повідомленні.

генштаб карта

Читайте: Від початку доби на фронті 88 боєзіткнень: Сили оборони відбивають ворожі штурми на низці напрямків, - Генштаб

Обстановка на Сході

На Олександрівському напрямку противник атакував вісім разів у районах населених пунктів Січневе, Красногірське та у бік Соснівки, Степового, Вербового, Калинівського.

генштаб карта

На Гуляйпільському напрямку відбулося 12 атак окупантів у бік Залізничного, Оленокостянтинівки, Гуляйпільського, Святопетрівки, Варварівки та Зеленого.

генштаб карта

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

генштаб карта

На Придніпровському напрямку противник проводив три марні штурмові дії у напрямку Антонівського мосту та поблизу острова Білогрудий.

генштаб карта

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.

Також читайте: Ворог намагався просунутися у районі Васюківки та Федорівки Другої, - УВ "Схід"

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Генштаб ЗС (8646) бойові дії (6105) війна в Україні (8738)
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