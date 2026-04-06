За сутки на фронте - 120 боестолкновений. Самые горячие направления - Покровское, Константиновское и Гуляйпольское, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 5 апреля 2026 года, на фронте было зафиксировано 120 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы

Как отмечается, вчера противник нанес 72 авиаудара, сбросив 242 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 8367 дронов-камикадзе и осуществил 3404 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в частности 52 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Варваровка, Цвиткове, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Копани, Зализнычное, Новоселовка, Долинка, Камышеваха, Новояковлевка Запорожской области; Разлив и Зоровка Херсонской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения живой силы и техники противника, пункт управления БПЛА и еще один важный объект.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 940 человек. Также враг потерял два танка, 10 боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем, 1953 беспилотных летательных аппарата, 259 единиц автомобильной техники.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес один авиационный удар с применением трех КАБ, осуществил 83 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением РСЗО. Зафиксировано одно боестолкновение.

Обстановка в Харьковской области

Также отмечается, что на Южно-Слобожанском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в направлении Старицы и Волчанска.

На Купянском направлении враг семь раз атаковал в направлении Новоосиново, Новоплатоновки, Петропавловки и Куриловки.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении противник дважды атаковал, пытаясь вклиниться в нашу оборону, нанося удары в направлении населенных пунктов Копанки и Лимана.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Ямполя, Закитного и Разниковки.

На Краматорском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе Орехово-Васильевки.

На Константиновском направлении враг совершил 19 атак вблизи Константиновки, Иванополья, Клебан-Бика, Плещиевки, Ильиновки, Степановки, Новопавловки и Софиевки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 25 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Гришино, Покровск, Ровное, Удачное, Муравка, Новопавловка и Филия", - говорится в сообщении.

Обстановка на Востоке

На Александровском направлении противник атаковал восемь раз в районах населенных пунктов Сичневое, Красногорское и в сторону Сосновки, Степового, Вербового, Калиновского.

На Гуляйпольском направлении произошло 12 атак оккупантов в сторону Зализнычного, Еленокстантиновки, Гуляйпольского, Святопетровки, Варваровки и Зеленого.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении противник проводил три безуспешных штурмовых действия в направлении Антоновского моста и вблизи острова Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

